Litvínov ztratil v Plzni vedení a prohrál 3:4 v prodloužení po trefě Kaňáka

53. kolo hokejové extraligy:HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 18. února 2022 v Plzni. Zleva Filip Suchý z Plzně, brankář Litvínova Jakub Neužil. Plzeň vyrovnává na 3:3, zápas jde do prodloužení. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Hokejisté čtvrté Plzně porazili v 53. kole extraligy třináctý Litvínov 4:3 v prodloužení a zvítězili nad severočeským soupeřem podruhé v sezoně. Trápící se hosté sice po obratu ve třetí třetině sahali po tříbodové výhře, ale nakonec po vyrovnání domácích 63 sekund před koncem normální hrací doby ztratili následně i prodloužení a prohráli již podeváté z posledních deseti utkání. Plzeňským zajistil druhý bod vítěznou trefou obránce Lukáš Kaňák, jenž přidal ještě dvě asistence. Severočeši poprvé po třech zápasech alespoň bodovali a unikli čtrnáctému Kladnu na rozdíl dvou bodů.

Domácím vyšel vstup do utkání a již ve druhé minutě otevřel skóre pohodlnou dorážkou Kindlovy střely před brankou nekrytý Suchý. Další nápor hosté přečkali a vrátili se do hry díky dvěma vyloučením Mertla. Zakončení Fronka do zcela odkryté branky ještě stačil Pavlát skvěle vyrazit, ale ve 14. minutě už plzeňský gólman nemohl zareagovat na Zdráhalovu šikovnou teč Hrbasovy střílené přihrávky.

Za pouhých 46 sekund ale Litvínov srazila také nedisciplinovanost a Zemanovo vyloučení potrestal přesnou ranou z mezikruží Blomstrand. Další plzeňské příležitosti hráči Vervy přečkali a ve druhé třetině plné osobních soubojů výrazně přidali.

Ve 23. minutě se k nebezpečnému bekhendovému zakončení dostal Kudrna, ale gólman Indiánů Pavlát rozklekem zasáhl. Poté se během přesilovky hostů předvedl i jeho protějšek Neužil, jenž kryl samostatný únik Budíka. Početní výhoda následně nevyšla ani domácím, ale přesto v urputném zápase před koncem druhé třetiny znovu převzali iniciativu. Od pohromy ale tým uchránil pouze Neužil, poté co kryl svižnou střelu Langa a po přečíslení zlikvidoval i šanci Kodýtka.

Na začátku třetí dvacetiminutovky ale vystihl rozehrávku soupeře Zdráhal a po jeho přiťuknutí z otočky vyrovnal Estephan a 25 sekund na to nenápadným pokusem z pravého kruhu dokonal obrat na 3:2 Fronk. Šokovaní domácí ve snaze o odpověď začali častěji střílet, ale přes organizovanou defenzivu Severočechů se dlouho nemohli prosadit. Až při hře bez brankáře 63 sekund před koncem třetiny zařídil prodloužení ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss. Navíc ještě krátce před sirénou po ideální přihrávce Bulíře Blomstrand zblízka ztroskotal na Neužilovi.

V nastavení o bonusovém bodu pro domácí rozhodl v 65. minutě Kaňák, který dokončil individuální akci Mertla.

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. F. Suchý (J. Kindl, Malát), 15. Blomstrand (Bulíř, L. Kaňák), 59. Schleiss (L. Kaňák, Bulíř), 65. L. Kaňák (Mertl) - 14. P. Zdráhal (Hrbas, Irving), 42. Estephan (P. Zdráhal), 43. Fronk (A. Kudrna). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Pavlát - L. Kaňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Budík, J. Kindl - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Malát, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Litvínov: Neužil - Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, M. Sukeľ - Jarůšek, Gerhát, P. Straka – M. Chalupa, Fronk, A. Kudrna - Havelka, V. Hübl, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.