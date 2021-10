Litvínov zdolal Zlín 2:1 a Berani prohráli podeváté za sebou

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v 16. kole extraligy doma poslední Zlín 2:1 a radovali se ze čtvrtého vítězství z posledních sedmi zápasů. O branky vítězů se postarali Patrik Zdráhal a Patrik Demel, brankáři Denisu Godlovi sebral čisté konto 48 sekund před koncem Oscar Flynn. Berani prohráli podeváté za sebou a posedmé v řadě nebodovali.

Do první šance se dostal ve 2. minutě Svoboda, ale Huf zasáhl pravým betonem. Godlu prověřil po vhazování z levého kruhu Zbořil. Zlínský gólman pak zasáhl proti Havelkovi a Lattův bekhendový pokus se otřel o levou tyč. Tlak Vervy se zvyšoval, ale Berani se ubránili i při Köhlerově trestu, při kterém v největší šanci ztroskotal na Hufovi s dorážkou Straka.

Už po přesilovce se dostal sám před zlínskou branku Svoboda, ale přestřelil. Při Demelově vyloučení se Litvínov ubránil. Huf odolával i po střelách Balinskise a Estephana. Na přelomu první a druhé části se Zlín ubránil při Okálově pobytu na trestné lavici.

Potom nejdříve v přečíslení zasáhl Huf proti šanci v přečíslení, kterou měl po Zdráhalově přihrávce Estephan. V čase 24:15 si litvínovští útočníci v dalším rychlém protiútoku role vyměnili a Zdráhal otevřel skóre. Vzápětí mohl zvýšit Straka, ale na Hufa nevyzrál.

Zlín hrozil sporadicky a ve 34. minutě po Mikúšově přihrávce minul Vopelka. Potom obral Latta o puk Flynna, Huf však jeho únik zlikvidoval. Na druhé straně zasáhl Godla proti Okálovi a ve 38. minutě pomohla hostům levá tyč, kterou trefil po individuálním řešení přečíslení Straka.

Po 99 sekundách závěrečné části už zvýšil náskok domácích Demel, najel si na pravý kruh na Strakovu přihrávku a překonal přesouvajícího se Hufa. Zlínu nepomohla ke zkorigování stavu ani přesilovka při Havelkově trestu. Potom neměl přesnou mušku opět aktivní Straka a na druhé straně také Veselý.

Berani se při power play dočkali i přesilovky a Flynn překonal bekhendem přesouvajícího se Godlu. Domácí si ještě vzali trenérskou výzvu pro předchozí atak litvínovského gólmana, ale branka platila. V závěru ale už v dalším oslabení domácí těsný náskok uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "První třetina byla víceméně vyrovnaná. Měli jsme v ní nějaké šance, ale nic převratného. Soupeř byl také nebezpečný. Ve druhé třetině jsme naopak dominovali a měli jsme hodně šancí. Měli jsme odskočit a v první polovině třetí třetiny jsme také měli dostatek šancí na to, abychom odskočili na větší rozdíl a nenechali soupeře ve hře. Na konci hosté snížili a bylo to dramatické. My jsme především rádi za body, protože je potřebujeme. Byl to pro nás důležitý zápas proti urputnému soupeři. Jsme rádi, že jsme na domácí vítězství navázali dalším a jdeme dál."

Luboš Rob (Zlín): "My s každým zápasem, který hrajeme, chceme získat první body. Na to jsme se chystali i dneska v Litvínově, i když jsme hráli venku a Litvínov byl v téhle pozici určitě očekávaný favorit. My se ale na to nemůžeme moc dívat. První třetinu jsme odehráli slušně. Litvínov potom využil našeho propadu ve třetině, kdy obránce ztratil puk a z brejku proměnil šanci. Dneska nás držel i Hufíno (brankář Huf), ale druhou třetinu jsme odehráli velmi špatně, ztráceli jsme puky a byli jsme pod tlakem. Vystřelili jsme v ní asi jen dvakrát nebo třikrát na bránu, což je málo. Máme velké problém s tím, abychom dali gól. I když to bylo 0:2, tak jsme ale furt věřil, že bychom ho mohli dát a pak je to nebezpečné a otázka minuty, kdy se může vyrovnat. Ale my už jsme to bohužel nestihli."