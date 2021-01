Litvínov zdolal Vítkovice 3:2, Hübl překonal Hlinku

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v dohrávce 1. kola extraligy doma Vítkovice 3:2, přestože prohrávali 0:2. Severočeši vyhráli potřetí za sebou a neztratili při této sérii ani bod, což se jim podařilo poprvé v sezoně. Ostravané potřetí v řadě venku nebodovali. Obrat domácích dovršil ve 43. minutě prvním gólem v sezoně útočník Martin Látal.

Gólem a asistencí pomohl k úspěchu Litvínova dvaačtyřicetiletý centr Viktor Hübl, který se stal klubovým rekordmanem s 681 body za 298 branek a 383 přihrávek z 915 duelů. Překonal v den jeho nedožitých 71. narozenin Ivana Hlinku, jenž zaznamenal 680 bodů za 346 gólů a 334 přihrávek z 536 utkání.

Domácí se museli kvůli jednozápasovému disciplinárnímu trestu obejít bez obránce Cibulskise a Ostravanům chyběl ze stejného důvodu útočník Dočekal.

V polovině úvodní části šel na trestnou lavici Štich a hosté početní výhodu využili hned po 10 sekundách. Lakatošovu přihrávku sice vychýlil Irving, přesto se dostala ke Krenželokovi, jenž zamířil do odkryté branky.

Litvínov byl výrazně střelecky aktivnější, ale vyrovnání se nedočkal. Svoboda si v 15. minutě poradil s šancí Látala, který pak navíc překážel v dorážce Žejdlovi. Krátce před první pauzou trefil domácí obránce Balinskis levou tyč.

Ve 24. minutě hosté zvýšili na 2:0, když se Werbik z pozice mezi kruhy střelou přes obránce Šcotku trefil nad Godlovu lapačku. Další střely Pyrochty a Irgla rovněž litvínovský gólman vyrazil. Na druhé straně neuspěl Jarůšek.

Verva se ubránila při Látalově trestu a ve 34. minutě při plném počtu hráčů na ledě Godla zlikvidoval velkou šanci Hrušky. V čase 34:04 se radovali domácí. V době, kdy po souboji s Balinskisem zůstal ležet na útočné modré čáře obránce Roman Polák, se prosadil z protiútoku z dorážky po Pospíšilově střele Jarůšek. Kapitán Vítkovic Polák zamířil do šatny a do hry se nevrátil.

Při Kochově vyloučení v 37. minutě fauloval Šcotku v šanci Pyrochta a Litvínovu se naskytla na minutu přesilová hra pěti proti třem, kterou po 42 vteřinách využil. Pospíšil z levé strany našel na pravé Hübla, který z úhlu zamířil do odkryté branky.

V čase 42:37 se dočkal ve 25. utkání v sezoně první branky Látal a ukončil gólový půst po celkem 29 zápasech. Bylo to po kuriózní situaci, když po jeho střele srazil puk do branky obránce Galvinš brankářskou hokejkou, kterou vezl Svobodovi.

Hosté se ubránili při Werbikově trestu a Godla si pak poradil hned se třemi střelami Kováře. Ve 48. minutě mohl pojistit po Hanzlově přihrávce náskok domácích Jarůšek, ale před Svobodou neuspěl. Litvínov odolal při Štichově trestu. V 58. minutě minul po bekhendovém blafáku prázdnou branku Pospíšil, ale hosté už vyrovnat nedokázali.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Jsme moc rádi za tohle vítězství. Nerodilo se snadno. Musím říct, že v první polovině zápasu byli hosté silnější, aktivnější, vyhrávali osobní souboje a za toho stavu 2:0 v jejich prospěch tam měli ještě několik dobrých šancí, ale nás tam skvěle podržel brankář. Chyběly nám energie a takový ten drajv. Pak jsme ale dali dva góly v rychlém sledu, vyrovnali jsme a byli jsme zpět v zápase, což nám dodalo síly. Třetí gól jsme dali se štěstím, měli jsme pak i další dobré šance, ale bylo to drama až do konce. Kluci zaslouží uznání za to, jak k tomu poslední zápasy přistupují a jak bojují. I když to dnes z naší strany úplně dobrý zápas, našli jsme cestu k vítězství, což je pro nás důležité."

Radek Philipp (Vítkovice): "Řekl bych, že utkání se lámalo od druhé třetiny, kdy jsme měli spoustu vyložených šancí, ale promarnili jsme je. Tím, že jsme ty branky nedali, jsme soupeři neodskočili. A po kontaktním gólu, který jsme dostali po zranění Romana Poláka, se naše hra v podstatě rozsypala. Jeho ztráta pro nás byla obrovským oslabením, ale i tak by si to mužstvo mělo pohlídat a tu situaci zvládnout. Ohledně Romanova zranění zatím nevíme více, uvidíme poté, co ho prohlédne lékař."

Dohrávka 1. kola hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. Jarůšek (V. Hübl, Pospíšil), 38. V. Hübl (Pospíšil, F. Lukeš), 43. M. Látal - 11. L. Krenželok (Lakatoš, Svačina), 24. Werbik (Pyrochta). Rozhodčí: Úlehla, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Zeman, Demel, Štich - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Žejdl, M. Látal - Helt, Jícha, Zygmunt. Trenér: Országh.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Irgl, Dej, L. Krenželok - Schleiss, J. Mikyska, Fridrich - M. Kalus, Werbik, Mallet. Trenér: Holaň.