Litvínov zdolal Pardubice v nájezdech 4:3, rozhodl Kašpar

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 29. kola extraligy Pardubice 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté se po bezbrankové první třetině prosadili jako první, ale Severočeši vývoj ještě do druhé přestávky otočili. Vedení 3:1 ale v závěru ztratili, rozhodl tak až v nájezdech Lukáš Kašpar, který skóroval i během základní doby. V dresu vítězů byl u tří gólů (1+2) obránce Tomáš Pavelka.

Hosté měli v úvodu štěstí po zakončení Petružálka. Ve 13. minutě pykal jako první v utkání Kusý, jenže domácí hned v úvodu početní výhody propadli a Harju jel sám na gólmana Honzíka, ale ten ho vychytal. Stejně dobře si vedl i při Látalově ráně z první. Kantor se naopak vyznamenal proti pokusu Lukeš, neuspěl ani dorážející Trávníček.

Ve druhé třetině už přišly i góly. Když z ní uběhlo 94 sekund, Beran tečoval ránu Juraje Mikuše a poslal Východočechy do vedení. Právě Mikuš se ale provinil proti pravidlům před polovinou základní doby a domácím stačilo na využití přesilovky pouhých sedm sekund: Pavelka oslovil z modré čáry Mahboda, ten ale místo střely krásně našel ještě na druhém kruhu Kašpara a ten trefil odkrytou branku. Sám Pavelka pak navíc dokonal obrat v čase 39:58, když se prosadil střelou od modré čáry.

Když po 79 sekundách ze třetí části zvýšil Jarůšek už na 3:1, vypadalo to s hosty bledě. V 54. minutě mohl snížit Mikuš, jenže neuspěl. A stejně dopadli hráči Dynama i v následující přesilovce. Na začátku 57. minuty pak museli sami do čtyř za špatné střídání, jenže domácí selhali v prostoru kolem své branky a Poulíček po Kubátově chybě snížil. Pardubičtí to pak již v plném počtu zkusili s hrou bez brankáře a Mandát vyrovnal.

Prodloužení nerozhodlo a došlo tak až na nájezdy. Harju, Hübl a Kindl neuspěli, na Lukešovu trefu odpověděl Mandát, ale domácím vrátil vedení Kašpar. Tybor následně nedal a Hedberg vyšvihl "Forsbergův" blafák, čímž definitivně rozjásal domácí.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "První dvě třetiny jsme odehráli asi tak, jak jsme chtěli. Soupeře jsme do ničeho nepustili, vytvořili jsme si šance, třetí třetinu jsme ale totálně odešli. Poslední tři čtyři minuty je podobný psychický výpadek na takové mužstvo strašný. Můžeme být jen rádi, že jsme jen díky našemu gólmanovi neprohráli celý zápas. Ve třetí třetině nás podržel a v posledních patnácti dvaceti vteřinách tam chytil gólovku soupeře. Mohli jsme tam klidně i prohrát."

Michal Mikeska (Pardubice): "První třetina byla vyloženě vyrovnaná. Bylo vidět, o co se jedná, oba týmy si byly dobře vědomi, jak je ten zápas důležitý. Ujali jsme se pak vedení a doufali, že nám to přinese klid do hry a domácí znervózní, že se dostaneme více do tlaku. Nabádali jsme hráče, abychom měli hodně střel a mohli spoléhat na odrazy, dorážky či vhazování ve středním pásmu. Ale po dvou třetinách jsme měli dvanáct střel, což není bůhvíco. Domácí otočili průběh, za stavu 1:3 jsme byli pořád klidní a věděli, že máme stále hodně času, ale při vyloučení čtyři minuty před koncem jsme už tolik optimismu neměli. Kluci však zabojovali v oslabení, dostali jsme se na kontakt, ten závěr byl parádní. Za bod jsme rádi, nicméně jsme chtěli víc."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Kašpar (Mahbod, T. Pavelka), 40. T. Pavelka (Petružálek, F. Lukeš), 42. Jarůšek (T. Pavelka), rozhodující sam. nájezd Kašpar - 22. M. Beran (Mikuš, Poulíček), 58. Poulíček, 59. Mandát (J. Mikuš, J. Zdráhal). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Litvínov: Honzík - Jánošík, Ščotka, Kudla, T. Pavelka, Říha, Kubát - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - Kašpar, J. Mikúš, Hedberg - Jurčík, Helt, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Pardubice: Kantor - Voráček, Kolář, Nedbal, Eklund, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, Mandát, Kusý - D. Kindl, R. Vlach, Harju - Látal, Poulíček, Beran - M. Machač, Matys, Voženílek. Trenér: Razým.