Litvínov zdolal Karlovy Vary a ukončil sérii pěti porážek

Litvínov - Hokejisté třináctého Litvínova zdolali v dohrávce 45. kola extraligy doma v podkrušnohorském derby Karlovy Vary po obratu 4:3 v prodloužení, ukončili sérii pěti porážek a bodově se na dvanáctou Energii dotáhli. V čase 62:04 rozhodl obránce Marek Hrbas. Západočeši bodovali pošesté za sebou a potřetí z toho prohráli. Oba celky se vzdálily čtrnáctému Kladnu v boji o únik baráži na rozdíl devíti bodů.

Karlovarským se vydařil vstup do utkání a po 82 sekundách se ujali vedení. Rachůnek našel z levého kruhu z otočky před brankou volného Fleka, který překonal Neužila. Domácí, v jejichž sestavě chyběl útočník Jarůšek a naopak se do ní vrátil Chalupa, se marně snažili odpovědět a nepomohli jim k tomu ani dvě přesilovky při vyloučeních Rohana a Parkkonena. Na konci té druhé měl největší šanci Chalupa, ale ztroskotal na Lukešovi.

V čase 17:06 naopak podruhé udeřili hosté, když se po Rachůnkově akci zmocnil puku před Neužilem Flek a zvýšil svým druhým gólem v utkání na 2:0.

Na přelomu první a druhé části Severočeši nevyužili ani třetí početní výhodu při Osmíkově pobytu na trestné lavici, ale radovali se v 25. minutě. Estephan překonal Lukeše střelou z levého kruhu. O tři minuty později mohl vrátit Energii dvoubrankové vedení Mikúš, který trefil horní tyč. Neužil si poradil s Flekovou střelou z levého kruhu.

Ve 33. minutě bylo vyrovnáno, když Strakův pokus od modré čáry tečoval Fronk. Litvínov se pak ubránil v prvním oslabení při Zdráhalově trestu, při kterém trefil Mikúš tyč. Ještě před pauzou se po další Rachůnkově přihrávce nepodařilo Flekovi dovršit hattrick.

V úvodu třetí třetiny se hosté neprosadili ani při Hüblově vyloučení, ale ve 46. minutě šli opět do vedení. Hladonik našel zpoza branky mezi kruhy Vondráčka a kapitán Energie prostřelil Neužila. Domácí odpověděli v čase 53:31, kdy se z levé strany přes Mikysku natlačil před Lukeše Zygmunt a vynutil prodloužení, které neodvrátila ani další přesilovka hostů při Stříteského pobytu na trestné lavici.

V nastavení, které hráli hosté v pátém utkání za sebou. uvolnil Straka Hrbase, jenž střelou z pravého kruhu rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Měli jsme špatný vstup do zápasu a hned v prvním střídání jsme dostali gól. První třetina pro nás vůbec nedopadla dobře. Prohrávali jsme 0:2. Mám dojem, že to bylo asi 14:5 na střely pro nás, ale byli jsme neproduktivní a udělali jsme hrubé chyby. Těch v zápasech produkujeme dost a soupeř to vždycky využije. Druhá třetina z naší strany nikdy nebývá dobrá, ale dneska jsme ji měli poměrně hodně dobrou. Byli jsme hodně v pásmu soupeře a podařilo se nám srovnat. Soupeř má hru postavenou na rychlých protiútocích a dal tam horní tyčku a také v přesilovce trefil tyčku. V tom měl trošku smůlu. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól, tak by měl asi vyhrát. Nám se povedlo důraznou hrou dotlačit gól na 3:3 a v prodloužení jsme byli šťastnější my."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "S dnešním zápasem rozhodně spokojení nejsme. I když první třetina nebyla úplně ideální, tak jsme dokázali odskočit o dva góly. Vedli jsme povětšinu utkání, ale ve druhé třetině jsme úplně vypadli z tempa a nechali Litvínov vrátit do zápasu. I když jsme dokázali ve třetí třetině znova odskočit, tak se nám - stejně jako v předešlých zápasech - nepodařilo vedení udržet. To je pro nás hodně špatně. Bod je z tohoto utkání pro nás málo. Chtěli jsme získat víc. To nás mrzí a musíme se do dalších zápasů z toho ponaučit."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Estephan (P. Zdráhal), 33. Fronk (P. Straka), 54. Zygmunt (Gerhát, Irving), 63. Hrbas (P. Straka, M. Sukeľ) - 2. Flek (T. Rachůnek, D. Mikyska), 18. Flek (T. Rachůnek, T. Mikúš), 46. Vondráček (Hladonik). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Neužil - Irving, Strejček, D. Zeman, D. Kolář, Demel, Hrbas, Stříteský - P. Zdráhal, Estephan, Zygmunt - Slavík, M. Sukeľ, A. Kudrna - Fronk, V. Hübl, P. Straka - Havelka, Gerhát, M. Chalupa. Trenér: V. Růžička.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, D. Mikyska, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, Parkkonen - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O.Beránek, Kulich, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Rymon. Trenér: Pešout.