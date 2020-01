Litvínov zabral v extralize po sérii sedmi proher

Kladno - Hokejisté předposledního Litvínova vyhráli v 39. kole extraligy v Kladně 5:3 a radovali se po sedmi porážkách za sebou. Severočeši, kteří v úvodním dějství vstřelili dvě branky v jednom oslabení, porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Dvěma góly včetně vítězného se na tom podílel útočník František Lukeš, Jakub Petružálek přispěl třemi asistencemi.

Litvínov nastoupil s obráncem Michalem Moravčíkem, který přišel výměnou za beka Adama Jánošíka z Plzně. Poprvé v sezoně se v dresu Vervy, která se rozloučila s útočníky Lukášem Kašparem, Jurajem Mikúšem i zadákem Karlem Kubátem, objevil na střídavý start z Litoměřic Peter Jánský.

Severočeši byli v úvodním dějství nebezpečnější, ale Jurčík a Jarůšek neměli přesnou mušku. V 10. minutě měl po skončení přesilovky další možnost Jarůšek, ale Godlovi pomohla levá tyč. Kladno se ubránilo i při Vampolově trestu, potom však nezvládlo vlastní přesilovku při Štichově vyloučení a dvakrát inkasovalo.

Nejdříve v 15. minutě přečíslení dvou na jednoho vyřešil Jurčík individuálně a z levého kruhu se trefil k protější tyči. Za 49 sekund se hosté radovali znovu. Jágrovu střelu zneškodnil Honzík a v protiútoku uvolnil Hanzl Mahboda, který překonal Godlu blafákem do bekhendu.

Před první pauzou ještě musel Honzík krýt nebezpečnou střelu Jágra, který po druhém střídání ve druhé třetině odstoupil ze hry a vrátil se v 36. minutě na přesilovku. V té době už byl stav 3:1 pro Litvínov. V 28. minutě nejprve snížil po Zikmundově přihrávce obránce Austin. V čase 33:34 při Zikmnudově trestu vrátil Litvínovu dvoubrankové vedení Gerhát, který po Petružálově střele doklepl puk ležící za Godlou do prázdné branky.

Kladno opět snížilo po 48 vteřinách třetí třetiny při Hüblově vyloučení, kdy Austinovu střelu tečoval Zikmund. Hned za 56 sekund hosté odpověděli. Další přečíslení proměnil po Hanzlově přihrávce Lukeš.

Ve 44. minutě Melka uvolnil Vampolu, který prostřelil Honzíka mezi betony. Litvínov odolal při Moravčíkově vyloučení a v 52. minutě pojistil jeho výhru z dorážky Lukeš.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Připravovali jsme se na to, že Litvínov dobře brání střední pásmo. Upozorňovali jsme kluky, že nesmíme ztrácet puky a pouštět Litvínov do přečíslení, protože má šikovné hráče, kteří umějí tyto situace řešit. Bohužel zrovna tyto situace rozhodly. Myslím, že rozhodly už první dva góly, které jsme dostali v naší přesilovce. Doteď ve všech zápasech, které jsme tady hráli a povedly se nám dovést do vítězného konce, jsme měli nasazení a entusiasmus. To tam bohužel dnes dvě třetiny vůbec nebylo."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Pro nás jsou to parádní tři body. Byl to odmakaný týmový výkon. V zápase rozhodla hra ve středním pásmu, v kterém jsme byli trpěliví. Čekali jsme, že se do nás Kladno bude cpát, což tak bylo. Čekali jsme na šance a vytvořili jsme si je. Rozhodly už první dva góly, kdy jsme se trošku uklidnili, netlačili jsme se už dopředu a čekali jsme na chybu. Trpělivě jsme to odehráli až do konce."