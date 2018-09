Pardubice - Hokejisté Litvínova vyhráli i třetí utkání v nové extraligové sezoně, když deklasovali Pardubice na jejich ledě 6:2. Verva nakročila k vítězství už v první třetině, kterou vyhrála 3:0, a v dalším průběhu navýšila své vedení na rozdíl šesti branek. Dynamo korigovalo stav až v závěru. Dvě branky vítězů vstřelil svému bývalému týmu obránce Jan Ščotka, poprvé v kariéře se trefil šestnáctiletý litvínovský útočník Jan Myšák.

Před úvodním buly byli slavnostně oceněni čároví rozhodčí Stanislav Barvíř a Petr Blümel, kteří v Pardubicích, odkud pocházejí, pískali své vůbec poslední utkání v extralize. Oba jsou nedostižitelnými rekordmany v počtu odřízených utkání v naší nejvyšší soutěži. Barvíř má na kontě 1050 a Blümel 930 duelů, přičemž většinu z nich odpískali společně bok po boku. Diváci v aréně je ocenili potleskem vestoje.

Bylo to ale na dlouhou dobu naposled, co pardubičtí fanoušci jásali. Po zahřívací desetiminutovce, kdy oba týmy promarnily přesilovky, totiž Litvínov třemi góly během pěti minut rázně nakročil k vítězství. V 11. minutě se po brejku poprvé trefil Myšák.

Podařilo se mu ve věku 16 let a 89 dnů skóroval jako druhému nejmladšímu hráči v historii extraligy. Rekordmanem je Rostislav Olesz, který se prosadil 21. října 2001 za Vítkovice a bylo mu tehdy 16 let a 11 dnů.

Vervu následně po střele Čáslavy zachránila tyč. Ke slovu se pak dostal litvínovský bek Ščotka, ještě v minulé sezoně obránce Pardubic, který dvěma gólovými střelami z dálky ve 12. a 16. minutě vyhnal Kacetla z branky.

Poprvé v sezoně se tak do akce dostal brankář Klouček a zdálo se, že tento tah Pardubicím vyjde. Na začátku druhé části domácí zabrali a s chutí útočili, ale své šance nevyužili Poulíček ani Wishart. Naopak Litvínovu stačila jediná přesilovka a pěkná akce s koncovkou Lukeše, aby odskočil na rozdíl čtyř branek. Domácí hráči nevěděli, co se mizerným zápasem dělat, a dlouho se hrálo bez šancí. Pátý gól měl v závěru druhé části na hokejce Mikúš, ale Klouček ho vychytal.

K zázraku se neschylovalo ani ve třetí třetině a po brance Mikúše ve 47. minutě bylo prakticky rozhodnuto. A to ještě Kubátova střela skončila na břevně. Na šestibrankový rozdíl zvýšil až v 50. minutě při přesilovce Gerhát. Pak už Verva polevila a dovolila domácím alespoň snížit. Vysokou porážku mírnili přesnou střelou od mantinelu Trončinský a o tři minuty později po dorážce Treille.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Je to pro mě velké zklamání, v domácích zápasech bychom neměli tak lacino rozdávat body. Začátek od nás nebyl špatný, ale všechno se to zazdilo naší přesilovkou, kterou jsme zahráli hrozně laxně, nevystřelili jsme na branku a možná se ani nedostali do pásma. Góly Litvínova nás totálně rozebraly, a přestože jsem se s tým snažil něco dělat, měnila se sestava, ale nemělo to žádný efekt. Jediné plus jsou dva góly ve třetí třetině, to je možná takové povzbuzení nebo vzpamatování se do dalšího zápasu na Spartě."

Milan Razým (Litvínov): "Děkuji domácímu týmu, že nám vyšel vstříc a kvůli našemu pozdnímu příjezdu posunul začátek zápasu. Je to skvělé gesto fair play. Povedl se nám vstup do utkání, vytvořili jsme si tříbrankové vedení, které poté narostlo až na 6:0. Klobouk dolů před domácím týmem, který nesložil zbraně, vstřelil dva góly a vykřesal takovou jiskřičku, že se hrálo až do konce. Zároveň poděkování patří našim hráčům za předvedený výkon a disciplinovanou hru, který podpořil výborným výkonem brankář Janus. Doufám, že jsme mu tím vítězstvím dali hezký dárek k dnešním narozeninám."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 51. Trončinský (S. Treille), 54. S. Treille (Marosz) - 11. Myšák (F. Lukeš, V. Hübl), 12. Ščotka, 16. Ščotka (Trávníček, L. Doudera), 27. F. Lukeš (Kubát, V. Hübl), 47. J. Mikúš (J. Petružálek), 50. Gerhát (Hunkes). Rozhodčí: Jeřábek, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:3, navíc Hrabal (Pardubice) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 7305.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl (16. M. Klouček) - Čáslava, Trončinský, Budík, Hrabal, Wishart, Miromanov - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Bubela, S. Treille - Mandát, Poulíček, Perret - Vondráček, Dušek, Machala. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Litvínov: Janus - Baránek, Hunkes, Kubát, Sörvik, Ščotka, L. Doudera, Šesták - J. Petružálek, J. Mikúš, J. Černý - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, Gerhát, Trávníček - Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.