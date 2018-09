Utkání 1. kola hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 14. září 2018 v Mladé Boleslavi. Útočník Jan Myšák z Litvínova vytvořil klubový rekord, když do utkání nastoupil ve věku 16 let, dvou měsíců a dvaceti dnů. Stal se tak nejmladším hráčem Litvínova, který odehrál zápas v nejvyšší soutěži.

Utkání 1. kola hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 14. září 2018 v Mladé Boleslavi. Útočník Jan Myšák z Litvínova vytvořil klubový rekord, když do utkání nastoupil ve věku 16 let, dvou měsíců a dvaceti dnů. Stal se tak nejmladším hráčem Litvínova, který odehrál zápas v nejvyšší soutěži. ČTK/Petrášek Radek

Mladá Boleslav - Hokejisté Litvínova, kteří v minulé sezoně zachránili účast v extralize až v baráži, vstoupili do nového ročníku výhrou v Mladé Boleslavi 4:3. Verva vedla na ledě soupeře ve 35. minutě už 4:1 a přes finiš Bruslařského klubu tříbodový zisk udržela.

Do sestavy Litvínova se zařadil i talentovaný útočník Jan Myšák, který tak debutoval v extralize ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Překonal 31 let starý klubový rekord Roberta Reichla, jenž byl v roce 1987 při své premiéře v nejvyšší soutěži o sedm dnů starší.

Mladá Boleslav zahájila sezonu drtivým náporem, když čtyři minuty prakticky nepůjčila Litvínovu puk a vyplynulo z toho vyloučení Hanzla, který za vysokou hůl inkasoval hned dva menší tresty. V čase toho prvního otevřel skóre zápasu dorážkou Bernadovy střely nejlepší mladoboleslavský střelec letního období Žejdl.

Během druhého trestu udělali domácí chybu a Gerháta zastavil jenom za cenu trestného střílení Kotvan. Sám faulovaný se pak postavil k reparátu a slovinského brankáře Krošelje přivítal v extralize brilantně provedenou Forsbergovou kličkou. Do kabin šli nakonec veselejší hosté, když si v závěru třetiny položil volný Kubát domácího gólmana a v brankovišti dokonal jeho dílo Tůma.

Po 15 vteřinách druhé třetiny se Litvínov radoval znovu, když domácí obranu zaskočil Petružálek se skórujícím Mikúšem. Pak se v Mladé Boleslavi nějakou dobu nehrálo, neboť při jednom ze soubojů v rohu nevydrželo plexisklo.

Po jeho opravě sice měla Mladá Boleslav mírnou převahu, ale šance si vypracovali hosté. Nejprve trefil břevno Gerhát a po uklouznutí Žejdla proměnil samostatný únik ve čtvrtý gól Litvínova Kubát. Tentokrát ale přispěchali domácí s rychlou odpovědí, když souhru obránců zakončil gólem na 2:4 Němeček.

A také Boleslav se dočkala branky v oslabení. Dvanáct vteřin před koncem druhého dějství totiž překvapil Orsava Januse střelou přes obránce a po čtyřiceti minutách hry to bylo 3:4.

Ve třetí třetině se domácí hnali za srovnáním, ale Janus v hostující brance byl bezchybný. V 51. minutě jej nepřekonal po samostatné akci Žejdl a Litvínov odolal i při Sörvikově vyloučení.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Kýhos (Mladé Boleslav): "Velmi dobře jsme vstoupili do zápasu, šli jsme do vedení a tři čtvrtiny první třetiny jsme byli lepší. Bohužel jsme z toho vytěžili jenom jeden gól. Pak jsme vlastní lehkovážností o vedení přišli. Věděli jsme, že Litvínov hraje puky k modré čáře a těží ze druhé vlny, ale hráči na to nereagovali. Zbytečně jsme se dostali pod tlak. Pak jsme sice dokázali snížit, ale ve třetí třetině se Litvínov už zatáhl a pro nás bylo těžké se k nim dostat. Zblokovali nám hodně střel a skvěle chytal také Janus."

Milan Razým (Litvínov): "Do zápasu jsme nevstoupili nejlépe, domácí nás dostali pod obrovský tlak. Pak jsme ale dokázali vytěžit z minima maximum a dostali jsme se do třígólového vedení, ale vlastní chybou v přesilovce jsme nechali soupeře snížit a zápas jsme si zavařili. Ve třetí třetině jsme zápas obětavostí dovedli do vítězného konce."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Žejdl (Bernad, M. Látal), 35. Němeček (Pláněk, Klepiš), 40. Orsava (Žejdl) - 7. Gerhát z trestného střílení, 19. D. Tůma (Kubát, Gerhát), 21. J. Mikúš (J. Petružálek), 35. Kubát (J. Petružálek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:5, navíc Jurčík (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3552.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Jan Hanzlík, Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, Kurka - Klepiš, T. Knotek, D. Šťastný - M. Látal, Žejdl, Orsava - Vondrka, Skalický, Pacovský - M. Procházka, Najman, Kousal. Trenéři: Kýhos, V. Čermák a Žabka.

Litvínov: Janus - Baránek, Hunkes, Kubát, Sörvik, Ščotka, L. Doudera, Šesták, Matoušek - J. Černý, J. Mikúš, J. Petružálek - F. Lukeš, V. Hübl, Myšák - Trávníček, Gerhát, D. Tůma - Jurčík, M. Hanzl. Trenéři: Razým a Skuhrovec.