Litvínov vyhrál v Brně 4:2 a připsal si první body v sezoně

Brno - Hokejisté Litvínova se ve svém pátém utkání extraligové sezony dočkali prvního vítězství a opustili poslední místo. V 15. kole zvítězili na ledě Brna 4:2, když o třech bodech rozhodli třemi góly ve druhé třetině a výhru pak pečetili při power play. Naopak domácí nezopakovali slibný výkon ze sobotního duelu v Třinci, podruhé v sezoně vyšli bodově naprázdno a sami dál čekají na úspěch v základní hrací době.

Litvínov začal na brněnském ledě aktivně. Rychlým přechodem přes střední pásmo se dostával do útočné třetiny, prostor před gólmanem Vejmelkou však jeho spoluhráči úspěšně bránili a tak se Severočeši nedostali za celou první třetinu do akce, která by Kometu výrazněji ohrozila.

Domácí byli naopak v předbrankovém prostoru důraznější, což jim přineslo i úvodní branku duelu. Po střele Matěje Svobody se k odraženému puku dostal Valský a prostřelil Godlu.

Kometa v úvodu druhé třetiny doplatila na zbytečné chyby v rozehrávce. Ztráta puku na útočné modré čáře poslala do sóla Havelku, který prostřelil Vejmelku, skóre pak po 55 vteřinách otočil obránce Ščotka, jenž využil svoji rychlost a trefil pravý horní roh brněnské branky.

Brňané se jen těžce prosazovali před Godlu, naopak Litvínovští se díky lepšímu pohybu dostávali do dalších příležitostí k navýšení skóre. To se jim povedlo v 37. minutě - po zaváhání zkušeného beka Němce se z ostrého úhlu prosadil Zdráhal.

Cestu za nápravou zpackané třetiny začala Kometa dobře, když ve 42. minutě zakončil kombinaci druhého útoku nekompromisně Schneider. Nicméně Severočeši se aktivní hrou snažili udržet Brňany mimo dostřel své branky, ve slibné pozici se ocitl ve 47. minutě Zdráhal, ale nezakončil přesně.

V závěrečné desetiminutovce tlak Komety zesílil. Velkou šanci na vyrovnání měl v 53. minutě Plášek, jenže zblízka neuspěl. Dvě a půl minuty před koncem hráli Brňané power play, ale bez větší šance. Naopak Jarůšek pečetil výhru trefou do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme šli do vedení, ale špatně jsme s tím naložili. Pořádali jsme den otevřených dveří. Nevím, proč jsme hru tak otevírali. Soupeř nás trestal, a to ještě ve druhé třetině neproměnil další brejky. Tato část hry nás jednoznačně stála utkání. Ve třetí třetině jsme dali rychle gól, ale Litvínov projevil obrovskou touhu vyhrát, do ničeho vážnějšího nás nepustil a utkání zvládl."

Vladimír Országh (Litvínov): "Po sérii čtyř prohraných zápasů jsem už z týmu cítil takový psychický útlum, ale zároveň i touhu se s tím porvat a něco s tím udělat. Jsme velmi rádi, že se nám to povedlo. Měli jsme už v první třetině náznaky slibných akcí, ale povedlo se nám druhé dějství, v němž jsme měli vedle gólů i další šance. Ve třetí třetině jsme si to trochu zkomplikovali, ale nakonec jsme to ubojovali. Stále nám sice chybí dotažení některých věcí, dnes jsem ale cítil, že mužstvo má v sobě sílu to otočit a je optimistické."