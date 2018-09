Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 2. kole extraligy Zlín 5:2, i podruhé naplno bodovali a vedou tabulku. Třemi asistencemi pomohl k úspěchu Vervy útočník František Lukeš. Berani naopak nenavázali na úvodní výhru na Třincem (4:2).

Do první velké šance se dostali ve čtvrté minutě domácí, kteří v pátek vyhráli v Mladé Boleslavi (4:3). Mikúš ale v zakončení vysoko přestřelil branku Jakuba Sedláčkovu. O dvě minuty později už se Severočeši radovali. Kubát v první šanci těsně netrefil tři tyče a napodruhé už byl přesnější a pohotově dorazil puk do branky.

V další šanci Lukeš trefil obě tyčky a puk se poté odrazil mimo a ve 14. minutě Hübl švihem z mezikruží trefil břevno. Litvínov se za svou aktivitu dočkal odměny. Jurčík v 16. minutě našel zpoza branky Matouška, který pohotově skóroval.

Druhá část byla ze strany zlínských hráčů o poznání lepší. V 25. minutě Fryšara zblízka prověřil Januse. Poté ostřelovali domácího brankáře od modré čáry postupně Valenta, Žižka a Gazda, ani jeden však úspěšný nebyl. Dočkal se až v 34. minutě Ondráček, který využil přesilovou hru ranou mezi Janusovy betony.

O vyrovnání se vzápětí pokoušel Kulda, jeho rána ovšem mířila přímo doprostřed branky. A tak se z ojedinělé šance na druhé straně radovali domácí. Lukeš pronikl podél mantinelu, naservíroval puk před branku a Hüblovi stačilo pouze nastavit hokejku.

Hosté měli příležitost v první minutě třetí třetiny, ale Janus výtečně zakročil proti Werbikovi. V 52. minutě mohl přidat pojistku Myšák, ovšem ani nadvakrát se mu skórovat nepodařilo. Zlínští se přeci jen radovali z kontaktní branky. V 55. minutě využil početní výhodu Šlahař a vykřesal hostům naději na bodový zisk.

Ta se ovšem rozplynula za pouhých 49 vteřin a pohotovou bekhendovou střelou zvýšil na 4:2 Mikúš. V závěru ještě přidal pojistku do prázdné branky Tůma.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Hodnocení utkání bude pozitivní. Zlín se předvedl velmi dobrou defenzívní hrou. Nám pomohla na začátku přesilová hra. Při hře pět na pět to bylo velmi vyrovnané. Musím vyzvednout trenéra hostí, že v závěru odvolali brankáře a snížili. Naštěstí jsme ihned odpověděli čtvrtým gólem. To byl zlomový moment utkání. V závěru jsme přidali pojistku do prázdné."

Robert Svoboda (Zlín): "Domácím jsme umožnili vlastní nedisciplinovaností lehčí vstup do utkání. Při hře v pěti jsme určitě nebyli horší. Měli jsme dostatek příležitostí se zápasem něco udělat. Rozhodl čtvrtý gól, který neměl být. Pět minut do konce bylo stále o co hrát. Byli jsme spokojeni s tím, co hráči hráli. Chtělo by to jen více disciplíny. Věřím, že v dalších zápasech přijde."

HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Kubát (F. Lukeš, Gerhát), 16. Matoušek (Jurčík), 37. V. Hübl (F. Lukeš, Myšák), 56. J. Mikúš (J. Petružálek, Sörvik), 59. D. Tůma (Trávníček) - 34. J. Ondráček (Freibergs, Šlahař), 55. Šlahař (Herman). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Pešek, Špringl. Vyloučení: 5:4, navíc Freibergs (Zlín) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 5725.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Baránek, Hunkes, Kubát, Sörvik, Ščotka, L. Doudera, Šesták - J. Černý, J. Mikúš, J. Petružálek - F. Lukeš, V. Hübl, Myšák - Trávníček, Gerhát, D. Tůma - Matoušek, Jurčík, M. Hanzl. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Žižka, Nosek, Řezníček, Valenta, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Poletín, Werbik, E. Kulda - Herman, Fryšara, Šlahař - Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.