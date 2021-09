Litvínov vyhrál i druhý zápas sezony, Liberec zdolal v nájezdech

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 2. extraligového kola Liberec 3:2 po samostatných nájezdech a navázali tak na páteční výhru ve Zlíně. Bílí Tygři skórovali jako první, pak se dvakrát prosadil domácí útočník Richard Jarůšek, ale v čase 57:21 vyrovnal při přesilovce pět na tři Tomáš Filippi. Vítězný gól dal útočník Patrik Zdráhal.

"Těžký zápas, hrálo se nahoru dolů, což my jsme úplně hrát nechtěli. Bylo to každopádně vyrovnané a hrálo se o každý centimetr ledu, bohužel se smutnějším koncem pro nás. Nájezdy jsou už vabank o tom, kdo je šikovnější. A dnes to byli domácí, proto mají dva body a my jen jeden," řekl hostující útočník Jaroslav Vlach.

Litvínovský klub se během úvodního ceremoniálu rozloučil vedle jiných s bývalými útočníky Jakubem Petružálkem a Peterem Jánským, kteří v roce 2015 pomohli Severočechům k zisku historicky prvního titulu.

Domácí byli zpočátku směrem dopředu o něco aktivnější, dění na ledě ale více rozproudila až přesilovka v osmé minutě po Dernerově faulu. Lukeš však z ideální pozice mezi kruhy minul. Další šanci otevřít skóre měl již při hře v plném počtu jiný tahoun litvínovské ofenzivy Hübl, ale Kváča si s jeho nebezpečným pokusem dokázal poradit.

Na konci 12. minuty dostal Strejček trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Tři minuty se tým Vervy vcelku s přehledem bránil a měl dokonce šanci v oslabení, kdy nesedla střela ideálně Strakovi, ale pak napřáhl na druhé straně Vlach a trefil přesně. Jen 14 sekund před přestávkou však dokázal vyrovnat Jarůšek, když se zorientoval nejlépe po Demelově pokusu odraženém od zadního hrazení.

"Každý gól do šatny je důležitý. A proti mužstvu jako je Liberec se chcete vždy dotáhnout, protože když vám pak odskočí na dva a více gólů, je to už hodně těžké. I když nám to tam padlo se štěstím, byl to hodně důležitý moment," řekl kouč vítězů Vladimír Országh.

Ve druhé třetině se stav nezměnil, přestože Litvínovští se dostali do několika velmi dobrých šancí. Kudrna, Straka a Estephan však buď nezacílili přesně, nebo ztroskotali na pozorně chytajícím Kváčovi.

V polovině třetí části dělily jen centimetry od vedoucí trefy Ordoše, jehož pokus zazvonil na levou tyčku za Godlovými zády. V 53. minutě místo toho dokonal obrat svou druhou dnešní brankou Jarůšek, když propálil Kváču povedenou střelou z kruhu.

V čase 56:03 měli hosté k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři a Filippi v její druhé polovině ranou bez přípravy nekompromisně vyrovnal. V posledních sekundách základní hrací doby mohl ještě strhnout výhru na stranu Litvínova Kudrna, při snaze o zakončení do prázdné branky ho však Kváča podrazil.

Při následné přesilovce, jejíž většina se přelila do prodloužení, napálil horní tyčku Zdráhal. Na druhé straně nevyužil své sólo Birner a ani početní výhoda Bílých Tygrů nepřinesla vítězný zásah. Rozhodnout tak musely nájezdy. Hned v první sérii se prosadil Klepiš, ve druhé Estephan vyrovnal. Ve třetí sérii skóroval Birner, v páté srovnal krok Zdráhal, jenž pak v sedmé i rozhodl.

"I když jsme při našem vedení šli trošku zbytečně do tří a nabídli tak soupeři šanci na vyrovnání, který ji také využil, říkám klobouk dolů před kluky, jakým způsobem zápas odbojovali. Pro nás jsou dnes i ty dva body zlaté," ocenil výkon svého týmu Országh.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Pro nás to byla v první řadě pozitivní změna oproti minulé sezoně, že přišli fanoušci, atmosféra byla opravdu fantastická. Byl to těžký zápas s výborným soupeřem. Měli jsme trochu problémy se sestavou, ale kluci to zvládli a zápas skvěle odbojovali. Zvrhnout se to mohlo na kteroukoliv stranu, každý chvilku tahal pilku. Jsme neskutečně rádi, jak jsme to odbojovali a že máme s jedním z top týmů soutěže dva body."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme hokej nahoru dolů, lítalo to tam, šance byly na obou stranách a oba týmy měly možnosti vyhrát za tři body i potom za dva body. Trošku nás srazil gól na 1:1 na konci první třetiny. Nakonec rozhodly nájezdy a domácí v nich byli šťastnější, nebo možná šikovnější. Dali o gól víc a vyhráli. Pomohli jsme si v přesilovkách, ale právě od toho přesilovky jsou. A nám se to podařilo."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (Demel), 53. Jarůšek (Stříteský), rozhodující sam. nájezd P. Zdráhal - 16. J. Vlach (Rosandič, Birner), 58. Filippi (Klepiš, Šmíd). Rozhodčí: Hejduk, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2, navíc Strejček (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Diváci: 3356.

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Demel, D. Zeman, Balinskis, Stříteský, Strejček, od 21. navíc O. Baláž - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, Jícha, P. Straka - Zygmunt, Havelka, L. Stehlík. Trenér: Országh.

Liberec: Kváča - Melancon, Šmíd, Rosandič, Vitásek, M. Ivan, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Záborský - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.