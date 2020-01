Litvínov v záchranářském souboji vyhrál v Pardubicích 2:1

Pardubice - Hokejisté Litvínova v důležitém utkání dvou týmů bojujících o záchranu porazili ve 42. kole extraligy Pardubice na jejich ledě 2:1. Verva se v defenzivně laděném zápase dostala do dvoubrankového vedení a přes snížení soupeře udržela těsný náskok až do závěrečné sirény. Pardubice ze soustavného tlaku ve třetí třetině vytěžily jediný gól a na Litvínov tak ztrácejí v tabulce už čtyři body, soupeř má navíc dva duely k dobru.

Tíha důležitosti zápasu zpočátku více doléhala na domácí hráče, a tak šance počítal hlavně Litvínov. O rozruch se nejprve postaral Zacharčuk, který tvrdým hitem poslal k zemi Langkowa a vyfasoval menší trest. V přesilovce nebezpečně pálil Jarůšek a ve slibných pozicích se poté objevili i Pospíšil a Hanzl, ale ani jeden zblízka Kantora neprostřelil. Až v osmé minutě po Lukešově zpětné přihrávce dostal puk do sítě Hübl.

Dynamu to směrem dopředu drhlo a až ve druhé polovině první části ohrozil Honzíka ranou z mezikruží Tybor. Gólem poté neskončila ani nečekaná teč Poulíčka. Na delší dobu se Pardubice usadily v útočném pásmu díky přesilovkám na začátku druhé třetiny, jenže ani jedna ze tří Zacharčukových střel si cestu do branky nenašla, přestože při jedné z nich už pardubičtí hráči zvedali ruce nad hlavy, puk však trefil síť z boku.

Při standardním rozložení pět na pět se oba týmy soustředily hlavně na to, aby neudělaly chybu, a dlouhou dobu se hrálo bez větších šancí. Klidný režim rozčísla až litvínovská přesilovka, která díky dobré práci bránící čtveřice Dynama probudila i publikum. Verva výhodu sice nevyužila, ale než se soupeř stihl pořádně srovnat, přenechal Válek puk Ščotkovi a někdejší pardubický obránce se z mezikruží trefil přesně k tyči.

Domácí hráči po druhé pauze výrazně zvýšili ofenzivní úsilí a ve 46. minutě snížil ztrátu při přesilovce tečující Mandát. Litvínov vsadil na jedinou kartu a často jen vyhazoval puky z pásma. Další velkou šanci pak měl Kousal, ale Honzík svůj tým podržel. V ojedinělé šanci na druhé straně vystrašil Kantora individuální akcí Jarůšek. Pardubice ze soustavného tlaku vytěžily ještě šance Poulíčka a Látala, ale kýžený gól nedaly ani při dvouminutové hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Do zápasu jsme už od prvního střídání nevstoupili vůbec dobře. Nedovedu si vysvětlit, proč jsme po dvě třetiny neměli pohyb a důraz, soupeř v byl tomto mnohem lepší a byl také disciplinovanější. Nedrželi jsme se herního plánu a zaslouženě jsme v každé té třetině inkasovali. Až bouřka v kabině o druhé přestávce a stažení hry na tři útoky přineslo zvýšenou aktivitu, kdy jsme začali hrát hokej podle našich představ. Litvínov jsme sice zatlačili, ale žádné velké příležitosti jsme nevypracovali, protože soupeř velmi dobře bránil. Na víc než kontaktní branku jsme se nezmohli."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Od nás to byl parádní týmový a disciplinovaný výkon, kdy jsme velmi dobře odehráli střední i obranné pásmo. Soupeře jsme do ničeho nepustili, i když vzhledem k průběhu zápasu nás Pardubice ke konci dostaly trochu pod tlak. To se nám ale podařilo ustát a získat tři body. Zraněný Langkow jel do nemocnice na vyšetření s podezřením na otřes mozku."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Mandát (R. Kousal) - 8. V. Hübl (F. Lukeš), 35. Ščotka (Válek). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 9335.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, J. Kolář, Zacharčuk, Ivan (41. T. Voráček), Holland - Tybor, R. Kousal, Mandát - Vondrka, Harju, Svačina - M. Látal, Poulíček, Kusý - Paulovič, Rolinek, Machala. Trenér: Razým.

Litvínov: Honzík - J. Říha, Moravčík, Ščotka, Aliu, Kudla, T. Pavelka - Langkow, M. Hanzl, Jarůšek - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Pospíšil, Gerhát, Válek - Zygmunt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.