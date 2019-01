Utkání 36. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 18. ledna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will a František Lukeš z Litvínova.

Utkání 36. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 18. ledna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will a František Lukeš z Litvínova. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 36. kole extraligy na ledě Liberce 3:2 a ukončili jeho domácí vítěznou sérii. Bílí Tygři ve své hale neuspěli po 11 výhrách v řadě poprvé od 27. října, kdy podlehli Spartě 4:5 po prodloužení. V tabulce klesli ze druhé na třetí pozici. Naopak Verva navázala na vítězství z Brna a upevnila si desáté místo. Vítěznou branku dal ve 44. minutě útočník Lukáš Kašpar.

Aktivněji vstoupili do utkání hráči Liberce, kteří se od počátku nastěhovali před Januse. Litvínovský brankář si ale se střelami Kvapila a Hudáčka poradil. Z první střely na branku tak udeřili hosté, skóre utkání otevřel Jícha.

Druhý gól hostů mohl přidat vzápětí v přesilovce Kašpar, Will byl ale u tyče včas. Bílí Tygři mohli vyrovnat v přesilové hře, kterou však nesehráli dobře. Ve 13. minutě putovali na trestnou lavici v krátkém sledu za sebou hostující Helt s Baránkem adomácí dlouhou přesilovku pět na tři tentokrát využili. Tvrdou střelou bez přípravy se prosadil obránce Stříteský. Liberec vyrovnávací gól nabudil a o tři minuty později šel zásluhou Redenbacha dokonce do vedení.

V úvodu druhého dějství ale fauloval Ševc, Litvínov početní výhodu zásluhou Petružálka využil a vyrovnal na 2:2. Liberečtí si mohli vzít vedení zpět v polovině utkání, proti Lencovi ale výborně zasáhnul Janus. V přesilovce si na něj nepřišli ani Hudáček s Jelínkem.

Minutu před koncem druhé třetiny mohli jít do vedení hosté, Lukeš ale tváří v tvář Willovi neuspěl. Ihned z protiútoku pak Kvapil vymyslel šanci pro Hudáčka a také Janus se blýsknul parádním zákrokem.

Třetí část začal lépe Litvínov a odměnou mu byla ve 44. minutě vedoucí branka z hole Kašpara. Liberečtí však následně zvýšili obrátky a vytvořili si místy až drtivý tlak. Birner, Redenbach ani Valský ale Januse nepřekonali.

V další šanci se ocitnul Ševc, ani on si na litvínovského brankáře nepřišel. Více než tři minuty před třetí sirénou sáhnul trenér Pešán ke hře bez brankáře, ani tento risk však domácím kýžené vyrovnání nepřinesl.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že k nám přijede velmi těžký soupeř. Litvínov hraje venku velmi dobře, což potvrdil výhrou v Brně. Do utkání jsme vstoupili dobře, bohužel jsme nedokázali z úvodního tlaku vytěžit branku. Po inkasované brance jsme začali zápas pomalu ztrácet. Soupeř hrál velmi fyzický hokej, přes který bylo nesmírně těžké se prosadit. Litvínovští si dnes zaslouženě odváží všechny body."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Byli jsme si vědomi, že nás čeká těžký boj na ledě, kde se moc často nevyhrává. Jeli jsme však do Liberce s odhodláním navázat na povedený výkon z Brna. Dostali jsme se v utkání do vedení, poté jsme však domácím zbytečně nabídli dvojnásobnou přesilovku a inkasovali jsme. Liberec šel chvíli poté navíc do vedení. Celé mužstvo ale pracovalo po celý zápas velmi dobře a povedlo se nám zápas otočit. V závěru jsme pak měli i trochu štěstí, kdy nás Liberec na dlouho zavřel v obranném pásmu. Podali jsme dobrý výkon, za který bych chtěl všechny hráče pochválit."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Stříteský (Ševc), 16. Redenbach (Birner, M. Zachar) - 3. Jícha (F. Lukeš), 23. J. Petružálek, 44. Kašpar (Helt). Rozhodčí: Lacina, Pražák - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 7:7, navíc Piché (Litvínov) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 6174.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Litvínov: Janus - Trončinský, Ščotka, Graborenko, Piché, Baránek, Suchánek, L. Doudera - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Kašpar, J. Mikúš, Helt - J. Petružálek, M. Hanzl, Trávníček - Jícha, Havelka, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.