Litvínov udolal Kladno 4:3 a odskočil mu na sedm bodů

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 20. extraligového kola Kladno 4:3 a odskočili předposledním Rytířům na rozdíl sedmi bodů, navíc mají odehráno o zápas méně. Severočeši uspěli po dvou zápasech bez bodového zisku, přestože promarnili vedení 3:1 po úvodní dvacetiminutovce. Na začátku třetí třetiny rozhodl útočník František Gerhát.

Úvodní část nabídla řadu zajímavých situací. První příležitosti nevyužili Beran a na druhé straně Jarůšek. Pak přišly dva rychle po sobě jdoucí údery hráčů domácí Vervy. Nejprve se při přesilovce v sedmé minutě krásně trefil Estephan, o 54 sekund později zvýšil kapitán Hübl po pěkné přihrávce Balinskise. Ve 12. minutě mohl přidat třetí zásah Svoboda, jenže hostující gólman Bow měl tentokrát navrch.

Středočeši pak přečkali bez úhony další oslabení a když už byli znovu v pěti, dostali se na dostřel. Po nahrávkách Plekance a Jágra se prosadil osmnáctiletý bek Ticháček a oslavil tak svou první extraligovou branku. V čase 19:23 však vrátil domácím dvoubrankový náskok Jarůšek.

Hned od začátku druhé části bylo zřejmé, že Kladenští se moc touží do zápasu rychle vrátit. Po 68 sekundách měli také velkou příležitost, když bylo po faulu Balinskise nařízeno trestné střílení. Godla však situaci ustál a Krista vychytal. O necelou minutu později se Balinskis provinil znovu, ale jeho pobyt na trestné lavici hosté gólem neutnuli.

Už při hře pět na pět zakončoval nebezpečně - ale bez úspěchu - Jágr. Jen o chvilku později už však hosté slavili, když se trefil z prostoru mezi kruhy Kubík. Šance se pak střídaly na obou stranách, změna skóre ale přišla až ve 39. minutě. Nejprve zazvonil na jedné straně na tyčku Balinskis, přes jásot diváků se však hrálo dál a obléhání branky Vervy zakončil vyrovnáním Beran.

Ve 43. minutě si vzal Litvínov vedení zpět, když během signalizované početní výhody uspěl dorážející Gerhát. Zvýšit mohl Estephan, jenže stejně jako hostující Plekanec ztroskotal na brankáři. Pět minut před vypršením základní hrací doby dostali Litvínovští kotouč za záda kladenského gólmana znovu, jenže gól jim uznán být nemohl: Hübl se totiž při zakončení zaskvěl fotbalově parádně trefeným nártem.

Rytířům to ale nakonec nebylo vůbec nic platné. Přes velkou snahu na vyrovnání nedosáhli ani v závěrečné hře bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "V první řadě jsme spokojení se třemi body, které jsou pro nás do tabulky velmi důležité, abychom se odrazili dál. Ale musím říct, že soupeř hrál velmi dobře. I když jsme měli po první třetině, kdy nám to tam napadalo, náskok 3:1, měli jsme tam díry. Druhou třetinu jsme měli katastrofální od prvního střídání. Lze říci, že většinu zápasu jsme prohrávali všechny osobní souboje, z čehož pramenily chyby a soupeř nás dostal pod tlak. Jsem rád, že ve třetí třetině kluci ukázali nějaký charakter a dokázali to ještě zvrátit na naši stranu. Tam už jsme tolik problémů neměli, ale přesto je strašně moc věcí, v nichž se musíme zlepšit. Dnešní hokej je o bruslení, osobních soubojích a tom být v dobrých pozicích, což jsme dnes většinu utkání neměli. Podržel nás brankář Godla."

Jiří Burger (Kladno): "Utkání se mi nehodnotí dobře. Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, vytvořili jsme si spoustu šancí, hlavně ve druhé třetině. S jejich proměňováním máme ale bohužel problémy a vzadu děláme zbytečné chyby. To nás dnes víceméně stálo zápas: zbytečné chyby směrem do obrany a neproměňování šancí směrem do útoku."