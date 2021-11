Litvínov si díky třem trefám během druhé třetiny vyhrál v Plzni 4:3

Plzeň - Hokejisté Litvínova zvítězili ve 23. kole extraligy na ledě Plzně 4:3 a připsali si třetí výhru z posledních čtyř utkání. Rozhodující náskok si Verva vytvořila třemi góly ve druhé třetině. Domácí se střelecky prosadili až v závěrečné části, ale přes tři vstřelené branky vyrovnat v dramatickém závěru nedokázali a prohráli potřetí v řadě. Dvě litvínovské trefy zaznamenal Patrik Zdráhal, dvakrát asistoval Kanaďan Michael Latta.

Domácí začali aktivněji a v páté minutě při vyloučení Balinskise pořádně protáhl osamocený Dzierkals po spolupráci s Bulířem strážce litvínovské svatyně Godlu. Za chvíli na druhé straně z bezprostřední blízkosti neprostřelil gólmana Svobodu Chalupa.

Poté znovu převzali iniciativu Indiáni a po zaváháních defenzivy Vervy musel Godla zneškodnit gólové příležitosti Langa a Kantnera. V 16. minutě ale Latta krásně uvolnil přihrávkou Chalupu, který přesnou střelou z pravého kruhu otevřel skóre. Litvínovští ještě domácí zatlačili během přesilové hry.

Na začátku prostřední části Indiáni promarnili přesilovou hru a ve 25. minutě se po průniku před branku prosadil zakončením mezi betony Zdráhal. O čtyři minuty později navíc překvapil Svobodu střelou z ostrého úhlu Zygmunt a zvýšil na 3:0.

Za pouhých 53 vteřin ještě inkasoval také nový muž v plzeňské brance Pavlát, když po ideální nabídce Straky pohodlně skóroval znovu Zdráhal. Domácí následně po oddechovém čase sice výrazně přidali, ale do druhé přestávky se gólově neprosadili.

Plzeňští v závěrečné dvacetiminutovce ve snaze o obrat zcela otevřeli hru. Šance Bulíře a Dzierkalse Godla zastavil, ve 44. minutě už však táhlou střelou z mezikruží snížil Kodýtek a o půl druhé minuty později po náporu v útočném pásmu upravil na 2:4 Suchý.

Za chvíli znemožnil na poslední chvíli zakončit do odkryté branky Mertlovi Hrbas a hosté se poté i díky nedisciplinovanosti soupeře uklidnili. Z brejku mohl definitivně rozhodnout explzeňský Straka, ale nakonec domácí v hektické hře bez brankáře po snížení Langa 41 vteřin před koncem sahali po vyrovnání.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Chtěli jsme před přestávkou zvítězit. V první třetině jsme si vytvořili šance a měli jsme být efektivnější v koncovce. To byl nakonec rozhodující faktor. Pak jsme po jedné chybě dostali gól. Soupeř nám pak trestal naše chyby i ve druhé třetině. Hlavně po druhém gólu jsme na chvíli úplně vypadli z role. Od poloviny utkání jsme se zlepšili a vytvářeli jsme si tlak. Ve třetí třetině nám pomohly dva rychlé góly. Pak tam bylo požehnaně šancí na to, abychom snížili dřív než v poslední minutě. Mrzí nás, že jsme začali dohrávat souboje až od poloviny zápasu a to je velká chyba. Sice jsme dobře bruslili, ale naší hře chyběl důraz. S tím rozhodně nejsme spokojeni a budeme to muset změnit."

Vladimír Országh (Litvínov): "Domácí měli v první třetině několik přečíslení a tam nás podržel brankář Godla. My jsme byli efektivní ve druhé třetině, padalo nám to tam a bylo to herně vyrovnané. Ve třetí třetině na nás domácí nastoupili a začali jsme panikařit. Podržel nás ale gólman a povedlo se nám to se štěstím uhrát. Takto hazardovat s výsledky nemůžeme. Musíme se v tom zlepšit, protože to nebylo poprvé. Je to tam o osobní zodpovědnosti. Za stavu 4:0 po druhé třetině bychom to měli dohrát jinak. Jsme spokojeni se třemi body, ale hra nebyla dobrá."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 44. Kodýtek, 45. F. Suchý (Mertl), 60. M. Lang (F. Suchý, L. Kaňák) - 16. M. Chalupa (Latta), 25. P. Zdráhal (Estephan, Balinskis), 29. Zygmunt (Latta, Demel), 30. P. Zdráhal (P. Straka). Rozhodčí: Jeřábek, Kajínek – Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3335.

Sestavy:

Plzeň: Miroslav Svoboda (29. Pavlát) - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, Kantner – P. Musil, Mertl, F. Suchý - Bulíř, G. Thorell, Dzierkals - Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, O. Baláž - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, V. Hübl, P. Straka - M. Chalupa, Latta, P. Svoboda – L. Stehlík, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.