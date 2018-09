Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova dokázali přes nepříznivý vývoj vyhrát v 5. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:3 v prodloužení, zůstávají jediným neporaženým týmem nového ročníku a udrželi se v čele tabulky. Vevra sice po dvou třetinách prohrávala 1:3, ale obrat dokonal v čase 61:04 Viktor Hübl.

Podkrušnohorské derby začalo zostra, hned v první minutě se ocitl karlovarský Flek zcela sám před Janusem, který jeho střelu vytlačil lapačkou mimo tři tyče. Na druhé straně si podobnou příležitost vytvořil Hanzl, který prokličkoval až před připraveného Novotného. Poprvé se skóre měnilo v osmé minutě, kdy Šenkeříkovo nahození od modré lehce tečoval za Januse Stloukal.

O tři minuty později Hübl donutil Rohana s brankářem Novotného za brankou k fatálním chybě, kterou do odkryté branky využil šestnáctiletý Myšák. Útočný hokej z obou stran pokračoval i po zbytek prvního dějství. Největší příležitost ke vstřelení druhé branky si za domácí vytvořil Beránek. Na straně Litvínova to byl Šesták, který z mezikruží domácího gólmana nepřekonal.

Atraktivní hokej pokračoval i v prostředním dějství. Ve 23. minutě zcela osamocený Skuhravý nepřekonal Januse, který bravurně pokryl i Gorčíkovu dorážku. Karlovarské publikum se radovalo podruhé ve 27. minutě, kdy bekhendovou střelou využil přesilovku Flek.

Severočeši i domácí se však nevyvarovali chyb ve vlastním obranném pásmu. V závěru druhé části sice hosté hráli po Grígerově faulu v početní výhodě, ale v oslabení našel Beránek Kohouta a ten střelou z první zvýšil na 3:1.

Ve 46. minutě Petružálek střelou švihem z mezikruží vrátil Severočechy do zápasu. Litvínov dostala do hry i nedisciplinovanost karlovarských hráčů. Ve 49. minutě při Balánově trestu překonal Novotného Trávníček a vyrovnal na 3:3. Prodloužení neodvrátily šance domácího Tomáše Mikúše ani litvínovského Hübla.

V nastavení nejdříve neproměnil samostatný únik Kovačevič a z protiútoku rozhodl Hübl, který se prosadil střelou mezi betony domácího gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jsme viděli výborné utkání s výbornými výkony na obou stranách. Možná jenom škoda, že dnešní utkání nebylo třeba v televizi, protože si mohlo užít ještě více lidí než jenom těch čtyři a půl tisíce, kteří tady vytvořili parádní atmosféru. Kdyby nám možná ráno někdo řekl, že dnes uhrajeme bod, tak bychom ho asi brali. Teď je pro nás asi málo. Myslím si, že naši hráči na ledě nechali úplně všechno. Od začátku plnili to, co jsme si řekli. Neskutečně utkání odpracovali, protože soupeř nám nedal vůbec nic zadarmo. Góly, které jsme dali, jsme si museli tvrdě odpracovat. Myslím si, že pokud budeme podávat takovéto výkony v dalších utkáních, bude bodů více a zvládneme i vypjaté koncovky. Do posledního střídání jsme chtěli utkání zlomit na naši stranu, ale Litvínov byl hokejovější."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Nepodařil se nám vstup do utkání. Karlovy Vary měly daleko lepší pohyb bez kotouče i na kotouči, hrály velmi dobře. Vývoj utkání byl takový kostrbatý. My jsme domácím nabídli těsně před koncem druhé třetiny třetí branku při naší přesilovce, což by se nemělo stát. Na druhou stranu musím náš tým vyzdvihnout za práci ve třetí třetině, kdy jsme předvedli velmi dobrý výkon. Podařilo se nám v utkání srovnat krok ve hře i v počtu vstřelených branek. Za nerozhodného stavu se šlo do prodloužení, kdy šance byly na obou stranách a štěstěna se přiklonila k nám. Na jedné straně Karlovy Vary měly obrovskou šanci a po otočení kotouče dostal Viktor Hübl puk do samostatného nájezdu a utkání rozhodl."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Stloukal (Šenkeřík), 27. Flek (Šenkeřík, T. Rachůnek), 40. Kohout (O. Beránek) - 11. Myšák (V. Hübl), 46. J. Petružálek (Gerhát), 49. Trávníček (M. Hanzl, J. Petružálek), 62. V. Hübl (F. Lukeš). Rozhodčí: Hradil, Kika - Pešek, Špůr. Vyloučení: 5:5, navíc Gríger, Balán (oba Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4545.

Karlovy Vary: F. Novotný - Vágner, Sičák, M.Rohan, Podlipnik, Šenkeřík, Kovačevič, Plutnar - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, O. Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Stloukal, Kverka, T. Mikúš. Trenéři: Pešout a Mariška.

Litvínov: Janus - Hunkes, Baránek, Šesták, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Romančík - J. Petružálek, J. Mikúš, J. Černý - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, Gerhát, Trávníček - Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.