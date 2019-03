Litvínov (Mostecko) - Hokejisté jedenáctého Litvínova se rozloučili se sezonou v závěrečném 6. kole skupiny o umístění v extralize výhrou nad předposledním Chomutovem 4:2. Verva nastoupila stejně jako Piráti v sestavě převážně s juniory. Za vítěze skórovali hned při debutu v extralize David Jindra a Dan Bartoš. Piráti vstoupí v pátek do baráže o udržení doma proti Kladnu.

V dresu Chomutova, jehož většina kádru s potýká od poloviny týdne se střevními potížemi, si po páteční premiéře beků Beneše, Seemanna, Štochla, Šuráně, Váchala a útočníků Chlána, Ouřady, Pecha, Jana Svobody a Vrhela dnes odbyl extraligovou premiéru v ofenzívě také šestnáctiletý Josef Koláček.

Litvínov při loučení se sezonou také nechal odpočívat řadu opor a dal příležitost juniorům. Debut v nejvyšší soutěži si odbyli gólman Pejsar, obránci Baláž, Háva, Viedemann a v útoku vedle Bartoše a Jindry také Stehlík. V play out už si připsali premiéru také Drašar a Berka.

'Céčko' měl při absenci Trávníčka na dresu při svém 37. duelu v extralize poprvé Jan Myšák a ve věku 16 let a 273 dní se stal nejmladším kapitánem v historii extraligy.

Domácí se v první třetině ubránili při Hávově trestu a Litvínov mohl jít do vedení v 19. minutě, ale Drašar trefil horní tyč. Z vedení se radovali 54 sekund před první pauzou Piráti, když Šuráňův pokus od modré čáry tečoval Raška.

Po 83 vteřinách druhého dějství překonal Pejsara z pravého kruhu opět Raška. V 26. minutě se radoval hned při prvním startu v extralize z branky Jindra, jehož ideálně uvolnil bekhendem při rychlém brejku Bartoš.

Za 37 sekund smazali domácí ztrátu, když se po Havelkově přihrávce prosadil Jícha. V 29. minutě pak otočil stav další debutant Bartoš, který vyzrál na Lukeše střelou z levého kruhu.

Litvínov si držel těsný náskok a pojistky se dočkal 94 sekund před koncem, kdy Lukeše překonal z pravého kruhu po Svobodově přihrávce obránce Strejček.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Ani jedno mužstvo určitě nedegradovalo soutěž. Myslím si, že to bylo velice kvalitní utkání z obou stran. My jsme samozřejmě v úplně jiné situaci, než je soupeř. Museli reagovat na to, co se jim přihodilo. My jsme na to zareagovali tím, že jsme mimo Jurčíka a Hanzla vyndali ze sestavy všechny starší hráče a využili jsme toho, že se můžeme podívat na ty, které tady máme připravené pro blízkou budoucnost. Pro nás je jen milé překvapení, že utkání sehráli velice dobře. Vnímali, co jsme po nich chtěli, a snažili se to dodržovat. Mohou mít dobrý pocit i z toho, že v zápase zvítězili."

Jan Šťastný (Chomutov): "Bylo to poslední utkání v play out a oba týmy k tomu tak přistoupily. My samozřejmě z těch důvodů, s kterými se v posledních dnech potýkáme. V obou týmech nastoupili mladí nadějní hráči, o kterých český hokej jednou ještě uslyší. Bylo to vyrovnané utkání a splnilo parametry extraligy. Musím vyzdvihnout naše mladé hráče, protože během tohoto týdne hrají těžké boje DHL extraligy ve čtvrtfinále play off proti Slavii. Do toho nám pomáhají v situaci, v jaké jsme, a musí hrát takové zápasy, které samozřejmě nejsou jednoduché. Chceme, abychom soutěž nedegradovali. Strašně moc jim za to děkujeme. Chtěli jsme bodovat a připravit se na baráž. Bohužel se nám to nepovedlo. Musíme teď na všechno zapomenout, dát dohromady kádr, což nebude vůbec jednoduché, a připravit se na první utkání v pátek doma proti Kladnu."

6. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize:

HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov 4:2 (0:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. D. Jindra (Bartoš, Viedemann), 27. Jícha (M. Havelka), 29. Bartoš (D. Jindra, Viedemann), 59. Strejček (P. Svoboda) - 20. Raška (Šuráň, Šťovíček), 22. Raška (Šťovíček, D. Zeman). Rozhodčí: Bejček, Veselý - Ganger, Špringl. Vyloučení: 1:2, navíc Háva - Blaha oba 10 min. Bez využití. Diváci: 3075.

Sestavy:

Litvínov: Pejsar - Viedemann, L. Doudera, O. Baláž, Strejček, Háva, Březák - P. Svoboda, Myšák, L. Stehlík - Jurčík, M. Hanzl, Helt - Berka, Bartoš, D. Jindra - Jícha, M. Havelka, Drašar. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek ml.

Chomutov: Š. Lukeš - Blaha, Beneš, D. Zeman, Váchal, Štochl, Seemann, Šuráň - Ouřada, Chlouba, Koblasa - Gut, A. Raška, M. Svoboda - T. Koblížek, Chlán, T. Koláček - J. Svoboda, P. Pech, Šťovíček. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.