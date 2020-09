Litvínov se proti Třinci pokusí napravit dojem z úvodního utkání

Praha - Hokejisté Litvínova se pokusí v úterní předehrávce 11. extraligového kola proti Třinci napravit úvodní nezdar proti Hradci Králové (2:4). Rovněž Oceláři vstoupili do nového ročníku teprve v neděli, obhájcům titulu z roku 2019 se ale vedlo o mnoho lépe, když zvítězili v Karlových Varech 5:2.

"Musíme se připravit na těžkého soupeře. Ale teď na startu extraligy bude každý nabruslený a myslím, že všechny zápasy budu vyrovnané jako ten s Hradcem," řekl litvínovský útočník Patrik Zdráhal.

Severočeši přišli kvůli karanténě soupeřů o původně naplánované první dva duely ve čtvrtek na ledě Vítkovic a v neděli doma proti Kometě Brno. Místo toho se o víkendu představili na vlastním ledě v předehrávce 20. kola proti Hradci Králové a podlehli 2:4.

Po opožděném startu má Litvínov nabitý program. Po úterním duelu bude hrát v pátek v Liberci, v neděli doma s Plzní a za týden v úterý zavítá do Karlových Varů.

"Je vždycky lepší, když se hraje a hráči jsou v tempu, než když se jen trénuje. Hlavně v dnešní situaci, kdy opravdu nevíme, co se může stát a jestli se bude hrát v rozlosovaném programu. Pokud je nějaká možnost si nahnat zápasy dopředu a je na to volný termín, tak to samozřejmě vítáme," prohlásil trenér Litvínova Vladimír Országh.

Třinečtí půl zápasu na západě Čech nepůsobili úplně přesvědčivým dojmem, jenže ve druhé polovině dostali utkání pod svou kontrolu, otočili stav z 1:2 na konečných 5:2 a výhrou navázali na svůj triumf v Poháru Generali České pojišťovny. Ještě dnes si Oceláři zatrénovali v Karlových Varech a přesunuli se do Chomutova, odkud vyrazí na duel s Litvínovem.

Velmi nepříjemnou ztrátu představuje zranění mladého útočníka Filipa Zadiny. Dvacetiletý střelec Detroitu se zranil během tréninku v horní části těla a scházel v sestavě Ocelářů už v Karlových Varech. "Mimo hru bude čtyři až šest týdnů," řekl po utkání Varaďa.

Statistické údaje před úterní přehrávkou 11. kola extraligy: -------- HC Verva Litvínov (4.) - HC Oceláři Třinec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Pospíšil, Patrik Zdráhal oba 1 zápas/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Milan Doudera, Ondřej Kovařčík, Tomáš Kundrátek všichni 1/2 (1+1). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 4,07 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,24 procenta, - Jakub Sedláček 2,00 a 91,67. Zajímavosti: - Litvínov vstoupil do sezony v neděli doma předehrávkou 20. kola proti Hradci Králové a prohrál 2:4. Původně měl hrát první duel ve čtvrtek na ledě Vítkovic a v neděli nastoupit proti Kometě. Ostravané i Brňané jsou ale v karanténě kvůli nákaze koronavirem v týmu. - Třinec přišel o původně plánovaný duel 1. kola na ledě Komety a v neděli se ve 2. kole představil v Karlových Varech, kde vyhrál 5:2. - Litvínov v posledním vzájemném souboji 19. února doma vyhrál a ukončil sérii třinácti porážek v duelech s Oceláři.