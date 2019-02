Praha - Hokejisté Litvínova se představí v 49. kole extraligy po odvolání trenéra Milana Razýma poprvé pod vedením generálního ředitele Jiřího Šlégra a budou proti vedoucímu Liberci usilovat o klíčové body v boji o play off. Na jedenáctém místě ztrácejí Severočeši tři body na desátou Spartu, která hostí Karlovy Vary. V neděli se navíc Verva představí právě proti Pražanům v O2 areně.

K vidění budou i zajímavé souboje dalších sousedů v tabulce. Třetí Hradec Králové hostí druhou Plzeň, na kterou ztrácí jediný bod. Pátá Kometa přivítá šesté Vítkovice, jež na ni mají dvoubodové manko. Osmá Mladá Boleslav v souboji celků, které mají na dosah definitivní jistotu účasti minimálně v předkole, zavítá na led sedmé Olomouce.

Litvínov třikrát za sebou nebodoval při skóre 3:13 a prohrál čtyři z posledních šesti duelů. "Musíme se koukat do příštích čtyř zápasů a udělat maximum pro to, abychom vyhráli. Pokud vyhrajeme, tak máme ještě dobrou šanci se do play off, které si všichni přejeme, dostat," uvedl Šlégr.

"Pokud ne, tak je to vizitka nás všech a musíme si to po sezoně zanalyzovat a říct, jakou se vydáme cestou do příští sezony," doplnil Šlégr. Litvínov při utkání oslaví 60 let nepřetržité účasti v extralize a nastoupí v historických dresech.

Vedoucí Liberec hájí pětibodový náskok před Plzní a útočí na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Na mocný finiš obhájce této trofeje Plzně se Bílí Tygři neohlížejí. "Máme to v rukou my. Záleží jenom na nás, jak budeme hrát," uvedl kapitán Severočechů Petr Jelínek.

Sparta si komplikuje situaci doma, kde se jí v sezoně nedaří a je na vlastním ledě druhým nejhorším celkem v soutěži. V O2 areně prohrála už čtyřikrát za sebou. Doma hraje ještě třikrát. "Teď už všichni hrají o všechno. Na los se vůbec nedíváme a musíme se soustředit sami na sebe. A je jedno, jestli přijede Třinec nebo Vary," uvedl sparťanský útočník Lukáš Klimek.

Karlovy Vary bojují o setrvání mimo barážové pozice, ale prohrály už devětkrát za sebou. V úterý v Olomouci teprve podruhé při této šňůře neúspěchů bodovaly po prohře 1:2 v prodloužení. Podobný výkon chtějí předvést v Praze. "Naši hráči dnes na ledě nechali všechno. Opravdu to byl dobrý výkon, podpořený skvělým výkonem (Jana) Bednáře," uvedl asistent trenéra Energie Tomáš Mariška a pochválil šestnáctiletého gólmana.

Zlín ze sedmi posledních zápasů šest vyhrál a může si upevnit pozici v první desítce pro play off doma proti Chomutovu. "Vnímáme, že jsme blízko pojistce, ale napřed musíme vyhrát," uvedl trenér Robert Svoboda. Na zlínské marodce jsou stále kapitán Tomáš Žižka, nejproduktivnější hráč týmu Jiří Ondráček a útočník Štěpán Fryšara. Z Poruby se po skončení povinností v první lize k týmu připojil obránce Martin Padrnos.

Piráti se snaží dostat před Karlovy Vary, na které ztrácejí bod. "Musíme zase nasadit pracovní boty a opřít se do toho. Část sezony, kdy se bude lámat chleba, je pořád před námi. Musíme to vzít do svých rukou a mít hlavu nahoře," prohlásil chomutovský útočník Lukáš Vantuch.

Olomouci proti Mladé Boleslavi stačí jakýkoli bodový zisk k postupu do play off, což po kolísavých výkonech nalilo do tábora Hanáků velkou úlevu. Po sérii čtyř výher teď ještě Kohouti prohánějí týmy kolem šestého místa pro přímý postup do čtvrtfinále. Ztrácejí na tuto pozici dva body.

"Blížíme se elitní šestce, je to hodně lákavá meta," řekl olomoucký útočník Jan Knotek před utkáním s Mladou Boleslaví, kterou Olomouc porazila pětkrát v řadě.

Bruslařský klub také ještě může myslet na první šestku a za Olomoucí zaostává o dva body. Jistotu minimálně předkola má na dosah. "My se musíme soustředit jen na sebe a pokusit se vyhrát do konce sezony co nejvíc bodů. Bude to stejný zápas jako proti Chomutovu. Olomouc také bojuje o pozici pro play off," řekl slovinský obránce Mladé Boleslavi Sabahudin Kovačevič.

Hradec v boji o druhé místo s Plzní nastoupí doma teprve podruhé z posledních sedmi zápasů. Po sérii pěti výher Mountfield prohrál v neděli v Liberci 3:6. "Zvládli jsme zápasy se silnými soupeři, hráli jsme celkem slušně v obraně, dobře chytali kluci v bráně. V Liberci jsme zase dostali trochu facku, abychom do play off nešli s tím, že nám to fakt jde a nemůže nás nic ohrozit," řekl kapitán Domninik Graňák.

Plzni přibyl na marodku útočník Vojtěch Němec, jemuž musel v nedělním utkání proti Olomouci po zákroku Jana Švrčka u mantinelu lékař vyndat zapadlý jazyk a skončil s otřesem mozku v nemocnici. Po pondělním propuštění měl nařízený týden absolutního klidu.

Indiáni chtěli po prohře s Hanáky 1:2 zapracovat na přesilových hrách. "Věřím, že příště budeme lépe připraveni. Chyběla nám v nich přesnost, rychlost a pohotovost," uvedl trenér Plzně Ladislav Čihák.

Kometu čeká klíčový zápas. Pokud doma porazí souseda v tabulce z Vítkovic, bude tři kola před koncem velmi blízko přímému postupu do čtvrtfinále. "Už se začíná počítat, ale v první řadě musíme zápas vyhrát. Čísla ukazují, že Vítkovice mají kvalitního gólmana, směrem dopředu výrazné individuality, které umějí dát gól. Každý má ale nějakou slabinu a my je budeme chtít využít," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Chybět bude potrestaný Martin Erat. "Zásah to je, ale už půl zápasu ve Varech a celý v Litvínově jsme hráli bez něj i stále nemocného Petera Muellera. O to víc musíme hrát týmověji, s velkým nasazením a bojovností," doplnil Pokorný.

Ostravanům se v lednu přestalo dařit na venkovním ledě, kde prohráli šestkrát v řadě. Pokud se v základní části touží dostat před páté Brno, měli by nyní pod Špilberkem zabrat. "Není jiná možnost než bodovat, tak se k tomu musíme postavit. Potřebujeme získat co největší množství bodů z celého víkendu, který nás nyní čeká, a to znamená, že i přes některé otazníky, které vinou zdravotních problémů v sestavě vyvstaly, musíme začít sbírat body už v pátek v Brně," řekl kouč Jakub Petr.

Poslední Pardubice se budou snažit ukončí sérii pěti porážek a čtyř proher ve vzájemných soubojích s Třincem. Oceláře čeká čtvrtý z pěti duelů venku za sebou a předešlé tři zvládli bez ztráty jediného bodu. Vzchopili se tak po třech porážkách v řadě. Na východ vyrazí z Prahy, kde ve středu vyhráli na ledě Sparty 3:2.

"Jsme hrozně rádi, že jsme se dokázali nakopnout po té nepodařené šňůře doma. Čekají nás ještě čtyři zápasy do konce základní části, aniž bychom nějak kalkulovali, chceme urvat co nejvíce bodů a hlavně pokračovat v těch poctivých výkonech," řekl třinecký trenér Václav Varaďa, který postrádá zraněné Lukáše Krajíčka a Martina Adamského. Otazník visí nad Petrem Vránou, který ve středu nedohrál zápas na Spartě.

Statistické údaje před pátečním 49. kolem extraligy: -------- HC Verva Litvínov (11.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:5, 6:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 43 zápasů/32 bodů (13 branek + 19 asistencí) - Marek Kvapil 43/55 (23+32). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 2,50 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,54 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,12 a 88,56 - Roman Will 2,15, 92,00 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43. Zajímavosti: - Litvínov povede nově v roli dočasného hlavního kouče generální ředitel Jiří Šlégr, který převzal tým v neděle po porážce s Brnem (3:4) a nahradil odvolaného Milana Razýma. Po boku bude mít dosavadního asistenta Radima Skuhrovce a sportovního ředitele Josefa Beránka mladšího, který už byl na lavičce v minulých zápasech. - Litvínov třikrát za sebou nebodoval při skóre 3:13 a prohrál čtyři z posledních šesti duelů. - Bílí Tygři vyhráli osm z posledních deseti utkání. - Litvínov ve vzájemných zápasech po čtyřech prohrách za sebou dvakrát v řadě vyhrál. - Verva ztrácí v boji o play off na desátou Spartu tři body. - Liberec má v čele náskok pěti bodů před druhou Plzní a útočí na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Získal jej už v sezonách 2015/16 a 2016/17 a základní část ovládl i v ročnících 2005/06 a 2006/07. - Obránce Radan Lenc z Liberce může sehrát 300. zápas v extralize. - Obránce Marek Baránek z Litvínova oslaví v sobotu 24. narozeniny. - Kanadský obránce Taylor Doherty z Liberce v neděli oslaví 28. narozeniny a útočníkovi Michalu Birnerovi bude ve stejný den 33 let. PSG Berani Zlín (9.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:2 po sam. nájezdech, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 45/35 (12+23) - Vladimír Růžička mladší 46/33 (13+20). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,58 a 90,80, Tomáš Štůrala 6,84 a 80,85 - Justin Peters 2,79, 90,58 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Dominik Pavlát 5,28 a 86,71, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Zlín vyhrál šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Berani dvakrát za sebou naplno bodovali a vyhráli šest z posledních sedmi zápasů. - Chomutov prohrál třikrát z uplynulých čtyř duelů. Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech, 2:4, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 47/37 (10+27) - Milan Gulaš 47/59 (29+30). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,07, 91,79 a a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,41, 90,83 a třikrát udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,85, 92,97 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Mountfield po sérii pěti výher, při které neztratil ani bod, prohrál v neděli v Liberci 3:6. - Plzeň po třech vítězstvích v řadě prohrála v neděli doma s Olomoucí 1:2. - Hradec Králové ztrácí na Plzeň bod, k posunu před ni ale musí kvůli horšímu skóre vyhrát v běžné hrací době. - Běloruský brankář Dmitrij Milčakov z Plzně v sobotu oslaví 33. narozeniny, útočníkovi Lukáši Vopelkovi z Hradce Králové bude v neděli 23 let. - Útočník Jan Eberle z Plzně může sehrát 500. zápas v extralize. HC Kometa Brno (5.) - HC Vítkovice Ridera (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 3:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 48/49 (15+34) - Ondřej Roman 46/40 (14+26). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,38, 91,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,48, 93,88 a třikrát udržel čisté konto - Patrik Bartošák 2,21, 93,43 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,86 a 91,81. Zajímavosti: - Kometa, která vyřadila loni Vítkovice po výhře 4:0 na zápasy, ve vzájemných duelech po osmi vítězstvích za sebou v posledním souboji 18. ledna prohrála v Ostravě 1:4. - Brňané dvakrát za sebou naplno bodovali a vyhráli čtyři z minulých pěti duelů. - Vítkovice venku šestkrát za sebou nebodovaly a naposledy uspěly mimo svůj led 30. prosince, kdy zvítězily v Olomouci 5:2. - Ostravané po sérii čtyř porážek vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Vítkovice ztrácejí na Kometu dva body a před sedmou Olomoucí mají dvoubodový náskok. - Kometě chybí útočník Martin Erat, který si odpykává šestizápasový trest za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů. Hrát může až v druhém utkání play off. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 1:4, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 48/20 (9+11) - Martin Růžička 38/41 (17+24). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,37, 89,08 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,06 a 89,76 - Šimon Hrubec 2,20, 92,13 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,24, 90,88 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec vyhrál ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou. Sérii načal v loňském rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále, kdy deklasoval doma Pardubice 8:1. - Dynamo čtyřikrát za sebou nebodovalo a pětkrát v řadě prohrálo. - Oceláři po sérii tří porážek třikrát v řadě naplno bodovali. - Třinec čeká čtvrtý z celkově pěti duelů venku za sebou.

HC Olomouc (7.) - BK Mladá Boleslav (8.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:2, 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 39/29 (21+8) - Michal Vondrka 48/36 (14+22).

Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,51, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,38, 91,37 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,12, 91,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,57 a 89,89.

Zajímavosti:

- Olomouc ve vzájemných soubojích pětkrát v řadě vyhrála a šestkrát za sebou bodovala.

- Olomouc čtyřikrát za sebou vyhrála a ztratila při této sérii jediný bod.

- Mladá Boleslav venku třikrát za sebou naplno bodovala a prohrála mimo svůj led jediný z posledních šesti duelů.

- Bruslařský klub vyhrál sedm z uplynulých deseti duelů.

- Útočník Martin Procházka z Mladé Boleslavi oslaví v sobotu 25. narozeniny.

HC Sparta Praha (10.) - HC Energie Karlovy Vary (12.).

Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 3:1, 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 47/31 (13+18) - Jakub Flek 44/29 (17+12) .

Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,39, 92,04 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,62, 90,83 a třikrát udržel čisté konto - Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,10 a 90,83, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63.

Zajímavosti:

- Sparta vyhrála osm z posledních devíti vzájemných zápasů.

- Pražané třikrát za sebou nebodovali a prohráli šest z posledních osmi zápasů.

- Sparta před vlastním publikem v O2 areně prohrála čtyřikrát za sebou a získal při této sérii jediný bod. S 26 body z 23 domácích utkání je druhá nejhorší v extralize.

- Karlovy Vary prohrály devětkrát za sebou a získaly při této šňůře jen dva body.

- Útočník Roman Vlach z Karlových Varů může v neděli v Chomutově sehrát 600. zápas v extralize.

Další program:

--------

Neděle 3. března - 50. kolo:

15:00 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov (vzájemné záapsy v této sezoně: 2:0, 1:2, 4:1),

15:20 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (3:5, 2:3, 1:4; ČT Sport),

15:30 Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary (3:6, 1:3, 3:2),

16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno (5:2, 5:2, 2:1), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové (1:4, 4:5 po sam. nájezdech, 1:3),

16:30 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (3:2, 1:4, 6:5 po sam. nájezdech),

17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice (4:2, 4:1, 2:6).