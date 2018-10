Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova prohráli v 7. kole extraligy doma s Třincem 0:2, jako poslední v novém ročníku ztratili neporazitelnost a klesli na druhé místo tabulky o tři body za Hradec Králové. Oproti Mountfieldu ale mají zápas k dobru. Oceláři zabrali po třech prohrách a dočkali se teprve druhé výhry v sezoně.

Potvrdili, že se jim s Litvínovem daří a porazili ho posedmé za sebou. Brankami se o tom postarali útočník Martin Adamský a obránce Lukáš Krajíček, brankář Šimon Hrubec udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Litvínov nastoupil už bez obránce Karla Kubáta, který zamířil do Vladivostoku do KHL. Trenér Milan Razým poslal na jeho defenzivní místo překvapivě z útoku kapitána Michala Trávníčka.

První střelu utkání si připsal Hübl, který bombou od modré čáry prověřil Hrubce. Na druhé straně aktivně hrající hosté poprvé zahrozili po akci Svačiny, který se sám prodral až před Januse a bekhendem zakončil těsně vedle. Další šanci měl Ondřej Kovařčík, litvínovský gólman ale dokázal proti jeho střele zakročit.

V šesté minutě si Petružálek našel volný puk, bleskurychle vypálil, ale Hrubec zasáhl. Za tři minuty se Třinečtí ujali vedení. Rychlý protiútok dokázal využít Adamský, který po krásné kombinaci bratrů Kovařčíkových pohodlně zakončil do prázdné branky.

Domácí mohli hned odpovědět, ale pokusu Černého z pravého křídla chyběla přesnost. V 15. minutě si Lukeš vyměnil puk s Myšákem a poté nebezpečně vypálil, Hrubec však jeho bombu vyrazil do ochranné sítě. V závěru úvodní části hosté přidali druhou trefu. Krajíček vypálil od modré čáry a přes clonící hráče byl Janus bez šance.

Domácí měli v úvodních minutách druhé části nevyužili početní výhodu a do šance se dostali až v polovině utkání. Petružálek si najel mezi kruhy, vypálil z první, Hrubec ale jeho pokus se štěstím vytěsnil. Poté si hosté zahráli téměř dvě minuty v pěti proti třem. Z několika slibných příležitostí ale nebyli schopni vytěžit třetí branku. I závěrečné minuty druhé třetiny patřily hostům, Janus však předváděl v brance výtečný výkon a všechny třinecké možnosti dokázal vychytat.

V úvodu závěrečném dějství nepřekonal Hrubce Hanzl. V 47. minutě vypálil od modré čáry Krajíček a Janus předvedl další úspěšný zákrok. Na druhé straně nepokazil čisté konto brankáři Ocelářů bekhendovým pokusem Petružálek. V 52. minutě nedokázal využít přečíslení dvou na jednoho talent Myšák.

O pár střídání později se do šance opět dral šestnáctiletý litvínovský útočník, ale i tentokrát ztroskotal na hostujícím brankáři. Domácí v závěru odvolali brankáře a navíc si zahráli přesilovou hru, ale převaha dvou hráčů v poli jim nepomohla. Třinec vyhrál na ledě Litvínova už popáté v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Nepovedl se nám vstup do utkání. Třinec hrál výborně. Výborně bruslil a hrál na hraně obětavosti. Postupem zápasu jsme se do utkání dostali, ale nepodařilo se nám vstřelit kontaktní branku. Třinec zblokoval hodně střel. Za dnešní výkon si zaslouží tři body. Chci poděkovat hráčům, že bojovali až do konce o vyrovnání, ale bohužel se to nepovedlo. Máme před sebou nedělení utkání, na které se chceme svědomitě připravit a uděláme vše pro to, abychom uspěli."

Václav Varaďa (Třinec): "Velmi si vážíme dnešního vítězství a tří bodů. Věřím, že nám pomohou do dalších fází extraligy. Byly to velmi ubojované tři body. Je vidět, že domácí hrají ve velké pohodě. Pro nás je to skvělý ukazatel, že s takovouto hrou i přes velký počet zraněných můžeme uspět. Věřím, že tento zápas je pro nás krokem vpřed. Chtěl bych poděkovat hráčům, jak zápas zvládli. Skvěle chytal Šimon Hrubec. Těšíme se konečně na domácí utkání. Věřím, že nás fandové podpoří a poženou nás za dalšími body."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Adamský (M. Kovařčík), 18. Krajíček (Hrňa). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - J. Svoboda, Špringl. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 5235.

Litvínov: Janus - Hunkes, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Trávníček, Strejček - J. Petružálek, Gerhát, M. Hanzl - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, J. Mikúš, J. Černý - Jurčík, Řehoř, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - Martynek, Marcinko, Chmielewski - Svačina, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Rudovský, Mikulík, Dravecký - Hrňa. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.