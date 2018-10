Praha - Atraktivní sobotní dohrávka mezi Litvínovem a Spartou uzavře 11. kolo hokejové extraligy. Oba tradiční soupeři se zatím pohybují v horních patrech tabulky a nasbírali shodně 20 bodů, Pražané k tomu ale potřebovali o zápas více než Verva. Litvínov v posledních dvou duelech nebodoval a po skvělé úvodní sérii šesti vítězství ztratil tři z posledních čtyř utkání.

Severočeši měli ve vzájemných zápasech na svém ledě dlouhodobě navrch a před rokem protáhli domácí vítěznou sérii proti Spartě už na osm utkání. Na konci ledna se však Pražanům přece jen podařilo prokletí zlomit a vyhráli na severu Čech 4:1.

"Historicky ty zápasy mezi Spartou a Litvínovem byly vždy výborné. Každý se na utkání se Spartou těší. Navíc půjde o zápas dvou týmů z horní části tabulky. Očekávám i tentokrát výborné utkání, které bude plné nasazení. A já věřím, že se bude divákům líbit," prohlásil litvínovský asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Jeho tým touží po bodech, na něž dvakrát za sebou nedosáhl. "My však tu motivaci máme na každé utkání. Předchozí dvě se nám příliš nepovedla, ale jak jsme si říkali - máme svou cestu, z níž nechceme uhýbat. Zda je to Sparta nebo nějaký jiný mančaft, pro nás není rozhodující," zdůraznil bývalý obránce.

Na co si chce dát Verva v sobotu pozor, aby uspěla? "Sparta má pohyblivé hráče, budou bruslit a snažit se napadat, ale podobný hokej hraje většina týmů v extralize, takže to bude o bojovnosti, nasazení, rychlosti a o tom, jak k tomu kdo přistoupí," odtušil Skuhrovec.

Před oběma týmy je hodně nabitý program, a to kvůli úterní předehrávce 24. kola, kdy změří síly znovu, jen s tím rozdílem, že hrát se bude v O2 areně. V neděli navíc shodně vyzvou velmi silné soky: Sparta doma přivítá Brno, Litvínov se představí v Plzni.

"Čekají nás tři zápasy ve čtyřech dnech. Má to výhody i nevýhody. Přicházíte o ten den volna, kdy můžete nabrat síly. Na druhou stranu jsme teď měli k dispozici více dnů na trénink," řekl na setkání s novináři trenér Sparty Uwe Krupp.

Od Litvínova očekává velkou snahu zažehnat poslední neúspěchy. "Budou na nás určitě připravení, o to lépe, že dvakrát nebodovali. Musíme být hned od začátku připravení se o to poprat. Měli skvělý start do sezony a vedli ligu," připomněl Krupp.

Varoval především před tradičními ofenzivními oporami domácích Františkem Lukešem a Viktorem Hüblem. "Jsou to hodně zkušení hráči, na něž si musíme dát pozor. Litvínov má ale i skvělého brankáře, umí zahrát dobře do obrany, mají tam chytré hráče. Musíme se snažit co nejvíce střílet a zlepšit se v počtu vyloučení z kategorie zbytečných," nastínil Krupp.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 11. kola extraligy: -------- HC Verva Litvínov (4.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 10 zápasů/11 bodů (5 branek + 6 asistencí) - Petr Vrána 11/11 (4+7). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 2,01 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,94 procenta, Petr Kváča 5,00 a 86,49 - Matěj Machovský 2,18, 93,68 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 0 a 100. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál osm z posledních devíti domácích vzájemných zápasů. Sparta ukončila sérii osmi proher v Litvínově za sebou na konci ledna díky výhře 4:1. - Verva po šesti výhrách za sebou v úvodu sezony prohrála tři z posledních čtyř duelů. - Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti utkání a získala v nich 11 bodů. - Pražané se vrací do hry po osmi dnech, naposledy hráli v pátek 12. října v Třinci, kde vyhráli 5:4 po samostatných nájezdech. - Do sestavy Sparty se může po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu vrátit útočník Jiří Černoch. Další program: -------- Neděle 21. října - 12. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (ČT sport), 15:30 Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, PSG Berani Zlín - HC Olomouc, 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 17:00 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (ČT sport), HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary.