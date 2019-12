Litvínov při Kýhosově premiéře otočil zápas v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Litvínov při premiéře trenéra Vladimíra Kýhose zvítězil v předehrávce 33. kola hokejové extraligy v Mladé Boleslavi 6:4, přestože po dvou třetinách prohrával 1:4. Po třetí výhře z posledních čtyř zápasů se posunul z předposledního místa na 12. příčku o skóre před Vítkovice. Bruslařský klub neuspěl po sérii tří výher.

Kýhos, který nahradil Jiří Šlégra, převzal tým poté, co jej v předešlých třech utkáních vedli asistenti Radim Skuhrovec a Jindřich Kotrla. Čtvrté angažmá v roli hlavního kouče na lavičce Litvínova začal proti klubu, který vedl v nejvyšší soutěži naposledy. V Mladé Boleslavi předčasně skončil loni v polovině října.

Litvínovu se podařil vstup do utkání a po 81 sekundách se dostal do vedení. Petružálek nabil na levý kruh Hüblovi, který se trefil k bližší tyči nad Haasův beton. Za 118 sekund domácí odpověděli, Januse překonal od modré čáry přes clonu obránce Hrbas.

Hned vzápětí mohli domácí stav otočit. Vondrka uvolnil mezi kruhy Zbořila, který trefil levou tyč. Převahu v úvodní části zužitkovali domácí až v 18. minutě, kdy Lunter přenechal puk na pravém kruhu Pláňkovi a ten překonal Januse, který měl znovu zakrytý výhled.

V úvodu druhé části hráli domácí dvakrát v rychlém sledu v oslabení a nejen že se ubránili, ale dokonce zvýšili náskok. Pavelka nešťastně vrátil puk z rohu před vlastní branku, kde jej nepřikryl Janus před dotírajícím Skalickým a Klepiš snadno skóroval.

Odpovědět nedokázal v přečíslení Myšák, domácí odolali i při závaru v dalším oslabení a v 35. minutě díky Jegličově střele zvýšili už na tříbrankový náskok.

Od začátku třetí třetiny nahradil Januse osmnáctiletý debutant Šimon Zajíček a mohl si z brankoviště vychutnávat rychlé snížení. Po 38 sekundách v oslabení skóroval Hanzl, který objel branku a překonal Haase z pravého kruhu.

Za necelé tři minuty se prosadil po tlaků hostů Jánošík, který se v čase 47:40 postaral i o vyrovnání. Přestože mu střela z pravého kruhu nesedla, Haas na ni nedosáhl a skončila v brance.

Od 55. minuty se dostal do branky také Martin Michajlov, jehož Mladá Boleslav získala na střídavý start z prvoligové Slavie. Tomu debut v 25 letech v nejvyšší soutěži zhořkl, protože jej nejdříve překonal nahozením zpoza branky o výstroj Hübl a potom z úniku Jarůšek.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "První dvě třetině neříkám, že jsme hráli dobře, ale udělali jsme si náskok. Vůbec si nedokážu vysvětlit, proč jsme ve třetí třetině úplně přestali hrát a hýbat se. Soupeř toho samozřejmě zaslouženě využil - 0:5 (ve třetí třetině) je prostě ostudné. U takového mužstva a s tak malým inkasovaným počtem branek do této doby nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Jediné vysvětlení je, že se to totálně podcenilo a hráči se přestali hýbat. Litvínov hraje, aby se z toho vyhrabal, má nového trenéra, což je samozřejmě obrovský náboj. Hráče jsme na to připravovali. Snažili jsme se tomu přejít. Měli jsme včera mítink přesně na tuto situaci. Ale asi ta osobní zkušenost je důležitější než situace, kterou člověk předvídá."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Šli jsme do zápasu s tím, že jsme věděli, jak je Mladá Boleslav kvalitní soupeř. Zůstali jsme u stejné hry, kterou dodržujeme poslední zápasy. Drželi jme se jí celý zápas trpělivě, i když jsme po druhé třetině prohrávali 1:4. Do třetí třetiny jsme nastoupili se stejným systémem s tím, že se budeme snažit dát na začátku nějaký gól, abychom se na soupeře dotáhli a udělali z toho zápas. To se nám povedlo, podařil se nám i obrat a zápas jsme vyhráli."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)

Branky a nahrávky: 4. Hrbas (Klepiš), 18. Pláněk (Lunter), 26. Klepiš (Skalický), 35. Jeglič (Fillman, Vondrka) - 2. V. Hübl (J. Petružálek), 41. M. Hanzl (Mahbod), 44. Jánošík (Trávníček, Helt), 48. Jánošík (Petružálek, V. Hübl), 56. V. Hübl, 57. Jarůšek (Myšák). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3, navíc F. Lukeš (Litvínov) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 2538.

Mladá Boleslav: Haas (55. Michajlov) - Ševc, Hrbas, Kurka, Pláněk, Fillman, Bernad, Dlapa - Klepiš, Cienciala, Lunter - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, Jeglič, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, D. Šťastný. Trenéři: Rulík a Patera.

Litvínov: Janus (41. Zajíček) - Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Helt, Gerhát - Válek, J. Mikúš, Trávníček. Trenéři: Kýhos, Skuhrovec a Kotrla.

Tabulka:

1. Sparta Praha 24 12 8 1 3 87:53 53 2. Třinec 26 14 1 3 8 91:67 47 3. Mladá Boleslav 25 13 3 2 7 76:56 47 4. Liberec 22 13 3 0 6 77:65 45 5. Plzeň 22 13 0 4 5 76:57 43 6. Brno 24 11 3 2 8 71:69 41 7. Karlovy Vary 24 11 1 2 10 82:63 37 8. Hradec Králové 25 9 3 2 11 63:68 35 9. Zlín 24 8 1 2 13 67:75 28 10. Olomouc 24 7 2 3 12 48:66 28 11. Kladno 24 7 2 3 12 61:84 28 12. Litvínov 25 7 1 4 13 65:84 27 13. Vítkovice 25 4 6 3 12 60:86 27 14. Pardubice 24 5 1 4 14 48:79 21