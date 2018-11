Chomutov - Hokejisté Litvínova zvítězili na ledě posledního Chomutova 2:1 v prodloužení. Podkrušnohorské derby dvou rivalů rozhodl před vyprodaným hledištěm přesně po čtyřech minutách nastavení Juraj Mikúš. Verva tak přerušila sérii tří porážek, přestože Piráti skórovali 37 vteřin po začátku třetí části jako první.

Vyrovnaný a opatrný úvod šance nepřinesl, což se změnilo až v úvodní přesilovce Litvínova, jenomže ani Mikúš z prostoru mezi kruhy neupěl proti Petersovi. Od 15. minuty měli hosté dvě po sobě jdoucí početní výhody, ale i přes velký tlak skóre neotevřeli a bezbrankový stav se nezměnil.

Obraz hry bez vyložených střeleckých možností se přenesl i do druhého dějství. Lukeše v náznaku úniku vychytal brankář Pirátů. Před polovinou základní hrací doby Chomutovští nepotrestali první faul hostů, jenomže ani na druhé straně Březák z druhé vlny nevyužil volného prostoru.

Do závěrečné třetiny vstoupili Piráti ideálně, jelikož se po pohledné souhře s Klhůfkem prosadil zakončením do prázdné branky Fin Marjamäki a hned z dalšího útoku obránce Knot nastřelil horní tyčku za Janusovými zády. Rychle poté vyrovnal Trávníček, jenž odpověděl technickou střelou z nulového úhlu.

Vyrovnaný stav vydržel až do sirény, přestože mohl rozhodnout z rychlého protiútoku Marjamäki, druhou branku v zápase však nepřidal. V prodloužení pak rozhodl o čtvrté porážce Pirátů v řadě tečující Mikúš.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Než o krásný hokej šlo spíše o bojovné utkání. Oba týmy věděly, o co hrají. Litvínovu se nějaké zápasy nepovedly, takže začal hrát opatrně a čekal na naše chyby. Z naší strany byla nervozita taky kvůli tomu, kde se nacházíme. Dvě třetiny jsme si nevytvořili žádnou gólovou šanci, až ve třetí se nám hned na začátku podařilo skórovat. Hodně nás to nabudilo. Hned potom jsme dali tyč, která kdyby se proměnila a šli jsme do vedení 2:0, utkání bychom dotáhli do vítězného konce. Bohužel jsme inkasovali po smolném gólu a opět ztratili body. Prodloužení jsme sehráli velmi špatně. Místo, abychom dávali puk dopředu, přidrželi jsme si ho, Litvínov toho využil a bere zaslouženě dva body."

Milan Razým (Litvínov): "Bylo to bojovné utkání, které mělo nádech pravého derby na ledě i v hledišti. Bylo to vyrovnané. Ve druhé třetině jsme měli více gólových příležitostí, ale domácí brankář chytal velmi dobře. Ve třetí šli domácí do vedení, ale šťastnou brankou jsme vyrovnali. Remíza po 60 minutách byla spravedlivá. Prodloužení už je loterie, vítězný gól jsme zrovna dali my. Po zápasech, které jsme odehráli v poslední době, jsou to hodně cenné body. Je to dobré i před reprezentační přestávkou, protože budeme mít klid na práci. Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, i když se nám v posledních zápasech nedařilo."

Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 41. Marjamäki (Klhůfek) - 46. Trávníček (Jurčík, Gerhát), 64. J. Mikúš (Ščotka, J. Petružálek). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 5250 (vyprodáno).

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, J. Mrázek - Duda, Klhůfek, Marjamäki - T. Svoboda, V. Růžička ml., Tomica - J. Stránský, Vantuch, Chrpa - J. Havel, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Litvínov: Janus - Ščotka, Baránek, Hunkes, Březák, Romančík, Suchánek - J. Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - J. Černý, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Řehoř, Havelka. Trenéři: Razým a Šlégr.