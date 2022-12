Litvínov přetlačil Liberec, nájezdy rozhodl Stránský

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova přetlačili ve 29. kole extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli čtvrtý domácí zápas za sebou. Hrdinou utkání se stal útočník Šimon Stránský, který dva góly připravil a poté rozhodl nájezdy.

Obě mužstva se v úvodu mohla nastartovat v přesilové hře, ale podařilo se to pouze Liberci. Skóroval jen chvíli poté, co mu početní výhoda vypršela. Flynn zůstal volný na pravém křídle, dostal pas od Jelínka a střelou nad vyrážečku nedal brankáři Zajíčkovi šanci.

Litvínov ale na jeho gól dokázal zareagovat. Stránský vyjel zpoza branky a z otočky skvěle našel před brankovištěm Estephana, který puk hbitě zvedl nad Kváčovu lapačku.

Inkasovaný gól nebyl jedinou ranou pro Bílé Tygry, chvíli před ním totiž odstoupil Šír, který dostal pukem do obličeje a spěchal na ošetřovnu. Následně ze sestavy vypadl i další útočník Bulíř kvůli zraněné noze.

Hosté ztratili během chvíle dva centry, což se na jejich hře ve druhé třetině podepsalo. Domácí byli nebezpečnější a po další parádě Stránského skóre otočili. Útočník objel branku, s přihrávkou se neunáhlil a krásně přihrál volnému Zemanovi. Rána mladého obránce prosvištěla nad Kváčovým ramenem.

Liberec mohl srovnat ve dvojnásobné přesilové hře, jenže 45 vteřin pěti proti třem mu ke gólu nestačilo. A nevedla k němu ani střela Rychlovského v závěru druhé části, která škrtla o tyčku.

Bílí Tygři chytili druhý dech a ve třetí třetině svého soupeře mačkali jako citrón. Domácí mohli přesto rozhodnout, kapitán Sukeĺ však sólo neproměnil, puk se mu mezi brankářovy betony procpat nepodařilo.

Tlak hostů vyústil ve vyrovnání díky přesilovkové teči Faško-Rudáše v 54. minutě. Prodloužení šance nabídlo, ale ne góly, a tak rozhodl rozstřel. Hned v první sérii skórovali domácí Estephan a hostující Birner, na dalšího úspěšného exekutora se čekalo až do poslední dvojice. Stránský povedeným blafákem vyšachoval brankáře Kváču a rozhodl o výhře Litvínova.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, Liberec na nás vyrukoval se hrou, s níž jsme hráli proti Spartě. A my se s tím nedokázali vyrovnat. Ve druhé třetině byla hra trošku obrácená, ve třetí přišel očekávaný a zákonitý tlak soupeře. Celosezonní výsledky s Libercem 2:2, 2:2 a 2:2 po 60 minutách nejsou náhoda, byl to zase vyrovnaný zápas. Za extra bod jsme rádi."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velice vyrovnané utkání. Nám se povedl vstup, a než jsme dostali gól na 1:1, byli jsme lepší. Pak zase Litvínov. Ve druhé třetině měl víc šancí, nám se povedla třetí. Jsme rádi, že jsme vyrovnali, Litvínov předtím třikrát doma přesvědčivě vyhrál. Jsme zklamaní, že jsme nezískali extra bod, ale odjíždíme se vztyčenými hlavami. Zranění? U Šíra je podezření na zlomeninu lícní kosti, Bulíř má tržnou ránu na achilovce."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. náj. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Estephan (Š. Stránský, P. Zdráhal), 32. D. Zeman (Š. Stránský, Zile), rozhodující nájezd Š. Stránský - 10. Flynn (Jelínek, Kolmann), 54. Faško-Rudáš (Flynn, Ivan). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 2877.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel, Šalda - Kudrna, M. Sukeľ, Abdul - Š. Stránský, Estephan, P. Zdráhal - Hlava, Straka, Fronk - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Liberec: Kváča - Ivan, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Šedivý - Birner, Filippi, A. Najman - Frolík, Bulíř, Faško-Rudáš - Ordoš, Šír, Flynn - J. Vlach, Jelínek, Rychlovský. Trenér: Augusta.