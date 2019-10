Litvínov přestřílel Hradec Králové 6:5, v závěru rozhodl Jarůšek

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 8. extraligového kola Hradec Králové 6:5. Severočeši zabrali po pěti zápasech bez bodového zisku. V čase 57:37 rozhodl útočník Richard Jarůšek, který se s klubem po měsíční zkoušce dohodl na prodloužení hostování ze Sparty. Třemi body pomohl Vervě další útočník František Lukeš, který si připsal gól a dvě nahrávky.

Podruhé v sezóně se od začátku zápasu postavil do litvínovské branky Honzík. První střelu si připsal Paulovič, který od hrazení prověřil domácího brankáře. V páté minutě se poprvé do útočného pásma dostali Litvínovští a hned z toho byla úvodní branka: Petružálek našel Hanzla a ten rychlou kličkou do bekhendu otevřel skóre.

Poté vyslal nebezpečnou bombu od modré čáry exlitvínovský obránce Pavlík, Honzík si ale poradil. V 10. minutě dokázal Vincour po Ščotkově špatné rozehrávce vyrovnat a za sto vteřin předvedli hosté bleskově rychlý protiútok a šli díky Perretovi do vedení. Srovnat krok mohl Jarůšek, ale proti svému bývalému zaměstnavateli se prosadit nedokázal.

Úvodní šanci druhé části měl Vincour, který obkroužil branku, ale nestačil puk zasunout pod padajícího Honzíka. O vyrovnání se v 23. minutě postaral střelou švihem nad Mazancovo rameno Hübl. Pro litvínovského útočníka to byl již 234. gól v extralize. Za necelé tři minuty domácí dovršili další obrat ve skóre. Kašpar zpoza branky našel Lukeše, který bombou z mezikruží zamířil přesně.

Následně ve stejné palebné pozici selhal Petružálek, který trefil dobře postaveného Mazance. Královéhradečtí v polovině utkání hráli čtyři minuty v početní výhodě. V té fantastickými zákroky držel Litvínov Honzík. V 32. minutě dokázal přesnou ranou nad pravý beton vyrovnat svým druhým gólem v utkání Vincour. Další obrat přišel zanedlouho, když Koukal poslal hosty opět do vedení poté, co zamířil z mezikruží přesně do horního růžku.

Brankové hody pokračovaly i ve třetí třetině. Již po 32 vteřinách vyrovnal na 4:4 ranou od modré čáry Jánošík. Za necelou minutu si hosté vzali vedení zpět, kdy se trefil Kubík. V 45. minutě nejprve fantastickým zákrokem zabránil jasné brance Honzík a dal tak základ pro vyrovnání, o které se postaral Jurčík.

Poté se řítil na Mazance Hübl, královéhradecký brankář skvěle zakročil lapačkou. Domácí radost vypukla až v 58. minutě, kdy se z otočky trefil poprvé v sezoně Jarůšek. Pro Litvínov to zároveň byla první využitá přesilová hra sezony a tím i výhra po pěti ztracených utkáních v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Z pohledu diváka to byl atraktivní zápas. Z pozice trenéra a brankáře to není úplně ideální. Už před utkáním bylo vidět na klukách odhodlání, že chtějí vyhrát. I když se nám v utkání nevedlo, pořád jsme věřili, že se nám to podaří. Konečně jsme dali branku z přesilové hry. Předvedli jsme týmový výkon proti kvalitnímu soupeři. Tři body jsme vydřeli a troufnu si říci, že i zasloužili."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Bylo to utkání plné zvratů. Podařilo se nám vyhrát první třetinu. Zápas se definitivně zlomil za stavu 4:5, kdy jsme měli šanci, kterou jsme neproměnili a ihned jsme inkasovali. Poté jsme dostali branku v oslabení. Na pět branek bychom měli venku vyhrát, bohužel se tak nestalo. Musím pogratulovat Litvínovu, jak bojoval a předčil nás v koncovce."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 6:5 (1:2, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. M. Hanzl (J. Petružálek, L. Doudera), 23. V. Hübl (F. Lukeš), 26. F. Lukeš (L. Kašpar), 41. Jánošík (F. Lukeš, L. Kašpar), 45. Jurčík (Helt, J. Říha), 58. Jarůšek (Myšák, M. Hanzl) - 10. Vincour (R. Pavlík, Cingel), 12. Perret (Rákos), 32. Vincour (Cibulskis), 34. Koukal (Smoleňák, T. Voráček), 42. Kubík. Rozhodčí: Pražák, Kika - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4156.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera - L. L. Kašpar, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, M. Hanzl, J. Petružálek - Trávníček, Helt, Jurčík - Myšák, J. Mikúš, Gerhát. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a Kotrla.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandič, T. Voráček - Smoleňák, P. Koukal, Červený - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Jergl, Kubík, M. Chalupa - Paulovič, Rákos, Perret. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.