Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 28. kola extraligy Zlín 5:3. Berani počtvrté za sebou prohráli, Litvínov se radoval z teprve třetí výhry za posledních devět odehraných duelů. Za stavu 3:3 rozhodl zápas bek Jan Ščotka, třemi body za dva góly a nahrávku se pod výhru podepsal útočník Lukáš Válek.

Úvod zápasu byl z obou stran poměrně opatrný. První střelecký pokus si připsal ve třetí minutě Petružálek, ale jeho střela z první Sedláčka pouze vystrašila. Na druhé straně se zapotil i domácí brankář Janus, který po Řezníčkově střele zakročil betonem. V polovině první části našlápl do protiútoku Fořt, krásně zakončil do horního růžku a hosté šli do vedení.

V 15. minutě se o vyrovnání postaral Lukeš, který proměnil trestné střílení chytrou střelou na stojnou nohu zlínského brankáře. Domácí ihned ožili a již za dvě minuty se po krásném Válkově pasu dostal do šance Hübl, pohrál si se Sedláčkem a pohodlně bekhendem zakončil do prázdné branky. Když už se oba týmy chystaly do kabin, vystřelil pouhé dvě vteřiny před sirénou z mezikruží Lakatoš a srovnal skóre na 2:2.

První šanci druhého dějství měl hostující útočník Okál, Janus si chytře povyjel a zmenšil tak střelecký úhel. V 27. minutě vyslal na Sedláčka bombu od pravého mantinelu Lukeš, hostující brankář měl plné ruce a nohy práce, aby puk zastavil před brankovou čárou. V další šanci trefil Válek zblízka pouze výborně chytajícího Sedláčka.

Na druhé straně byl opět aktivní Okál, který se řítil sám na Januse, ten se opět vyznamenal. V 38. minutě Poletín krásnou zadovkou zpoza branky našel Honejska, jenž zblízka nedokázal vstřelit vedoucí branku a tak na druhé straně trestal Válek, který si rychle našel odražený puk od hrazení a Litvínovští šli opět do vedení.

V úvodu závěrečné třetiny hráli hosté 64 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, avšak Janus skvělými zákroky svůj tým podržel. V 49. minutě byl už krátký na Fořtovu střelu zblízka a bylo opět srovnáno. Nerozhodný stav vydržel pouhé čtyři minuty - Kašpar geniální zadovkou našel volného Ščotku a ten bez problémů poslal puk do sítě.

Za další tři minuty vyslal Lukeš do šance Válka, ten prokázal zabijácký instinkt a s přehledem zvýšil na rozdíl dvou branek. Litvínov si už cenné tři body pohlídal a navrch se posunul před dnešního soupeře.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, se kterým máme nelichotivou bilanci. Podařilo se nám jít do vedení, ale soupeř pár vteřin před koncem první třetiny srovnal. Rozhodující bylo, že jsme přežili dvojnásobné oslabení. Jsme šťastní za to, že jsme získali tři body. Strašně jsme to potřebovali. Výkon z naší strany byl efektivní, i když se to nějakým divákům nemuselo líbit. Přežili jsme i tlak soupeře."

Robert Svoboda (Zlín): "Je to pro nás hrozně mrzuté. Povedl se nám dobrý výkon jako doma s Třincem, deset minut před koncem máme bod a na konci nebereme nic. Trápíme se v produktivitě. Měli jsme několik vyložených šancí i přesilovou hru pět na tři. Je to pro nás zklamání, že jsme neuhráli nějaké body."

HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. F. Lukeš z trestného střílení, 17. V. Hübl (Válek, L. Doudera), 39. Válek (Baránek), 53. Ščotka (Kašpar, J. Petružálek), 56. Válek (F. Lukeš) - 10. Fořt (J. Ondráček), 20. Lakatoš (Okál, Herman), 49. Fořt (Kubiš). Rozhodčí: Pešina, Kika - Kis, Rampír. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 5176.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Suchánek, Romančík - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Valenta, M. Zbořil - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Lakatoš, Herman - Fryšara, P. Sedláček, Popelka - E. Kulda, Honejsek, Poletín. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.