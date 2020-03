Litvínov porazil Vítkovice 4:0 a posunul se na 11. místo

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova vyhráli v 50. kole extraligy nad Vítkovicemi 4:0, zabrali po dvou porážkách a posunuli se na 11. místo. Mají ale stejně bodů jako dvanácté Pardubice i nově až třinácté Vítkovice a o tři body více než poslední Kladno. Dvěma brankami pomohl k úspěchu Vervy útočník Richard Jarůšek, slovenský gólman Jaroslav Janus udržel poprvé v sezoně čisté konto.

Duel byl věnován akci Vlasatý zápas, při které litvínovský klub ve spolupráci se spolkem Nové háro, HC Olomouc a Nadací Unipetrol podpořil mladou maminku Janu Ryšánkovou, která prochází onkologickou léčbou. Hráči Vervy byli na rozbruslení s příčesy a kapitán Viktor Hübl v růžovém dresu.

Litvínov začal aktivně a největší šanci měl v úvodu ve čtvrté minutě Říha, který ale z dorážky minul odkrytou branku. Další možnost měl Kudla, ale Dolejš zasáhl. Na druhé straně se prodral Mallet před branku, ztroskotal však na Janusovi.

Další příležitost měli domácí při přečíslení tří na jednoho, ale Gerhátův pokus po kombinaci s Válkem ukryl Dolejš v lapačce. Vítkovický gólman si poradil i s šancí Janského. Na přelomu první a druhé části se hosté ubránili při Romanově trestu.

Z vedení se radoval Litvínov ve 27. minutě, kdy se trefil od modré čáry Moravčík. Hned za 64 sekund měli Severočeši už dvoubrankový náskok. Dolejš vyrazil Hedbergovu střelu, k puku se ale dostal Jarůšek, přehodil si puk z forhendu na bekhend a zakončil do odkryté branky. Ostravané odolali při dvou trestech Malleta a mezitím měl možnost Dej.

Ve 44. minutě při první vítkovické přesilovce v utkání při Douderově vyloučení měli možnost Schleiss a Hruška. Při Štenclově pobytu na trestné lavici mohl pojistil náskok Litvínova Pospíšil. Povedlo se to až v 52. Mahbodovi, který se trefil z pravého kruhu. Za dvě minuty ještě dovršil výsledek po Hedbergově přihrávce Jarůšek. V závěru se domácí ubránili při svou oslabeních a Janus uhájil čisté konto při Malletově šanci.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Odehráli jsme dnes velmi dobrý zápas. Celou dobu jsme soupeře do ničeho nepustili. Vstoupili jsme do zápasu tak, jak jsme chtěli. Dostali jsme soupeře pod tlak, vytvořili jsme si šance. Nepodařilo se nám sice dát gól, ale pokračovali jsme v té hře celý zápas. Bylo to zasloužené vítězství a výborný výkon."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zasloužené vítězství domácích, kteří byli ve všech aspektech hry jednoznačně lepší. V bruslení, v osobních soubojích, na vhazování a v zakončování. Nezbývá mi, než jim sportovně pogratulovat k vítězství. My jsme sehráli asi jeden z nejhorších zápasů za posledních patnáct utkání, co jsme takto pohromadě. Naše hra a touha vyhrát měla s bojem o přežití hodně málo společného."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Moravčík (V. Hübl), 28. Jarůšek (Hedberg, Mahbod), 52. Mahbod (Jarůšek, J. Říha), 54. Jarůšek (Hedberg, Mahbod). Rozhodčí: Pražák, Stano (SR) - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5756.

Litvínov: Janus - J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka, Kudla, L. Doudera - Jarůšek, Mahbod, Hedberg - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - Jánský, Gerhát, Válek - Helt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Vítkovice: Dolejš - Trška, Štencel, Dudas, L. Kovář, R. Černý, Výtisk, Gregorc - Schleiss, J. Hruška, Šišovský - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Mallet, R. Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.