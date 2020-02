Litvínov porazil v dohrávce Třinec a není poslední

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v dohrávaném utkání 30. kola extraligy Třinec 5:2 a ukončili sérii třinácti nezdarů s Oceláři. Verva díky zisku tří bodů opustila poslední místo tabulky a je dvanáctá. Před Kladno i Pardubice se Litvínov dostal zásluhou lepšího skóre. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře podílel obránce Patrick Kudla.

Domácí se museli v důležitém zápase v boji o udržení obejít bez zkušených útočníků Lukeše a Petružálka. V třinecké sestavě opět chyběl Wolski.

Nebezpečnější byli v úvodu hosté, jako první se ale prosadili Severočeši. Kudlovu střelu v 15. minutě tečoval Pospíšil. K druhé brance domácím pomohla zkrácená přesilová hra, Marcinkův faul potrestal přesně zakončující Mahbod.

Když poté na začátku druhé třetiny našel Kudla přesně Baránka, který přidal třetí gól, skončilo utkání pro Kváču, jehož mezi tyčemi nahradil Štěpánek. Připravenost druhého třineckého brankáře brzy prověřil Mahbod, trestné střílení však zakončil nepřesným pokusem.

Třetí inkasovaný gól Oceláře probudil. Výrazně v ofenzivě přidali a podařilo se jim zápas zdramatizovat. Nejprve se přesně pod horní tyč trefil Dravecký a poté snížil na 2:3 pohotově dorážející Hrňa.

Jistota domácích byla rázem pryč. V 37. minutě je ale uklidnil po Pospíšilově úspěšném forčekinku Hübl, který zajistil Vervě dvoubrankové vedení.

Domácím navíc viditelně prospěla i následná přestávka. Ve třetí třetině mohli při Draveckého trestu přidat čtvrtý gól Hübl nebo Hanzl, do slibné šance se dostal i Helt. V 51. minutě poté Jarůšek trefil tyč. Páté branky se ale Litvínov nakonec přece dočkal, Štěpánka překonal aktivně hrající Kudla.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Odehráli jsme slušný zápas. Začali jsme dobrou první třetinou, ve které jsme dali dva góly. Pak se nám podařilo dát třetí, ale pak jsme bohužel měli katastrofální pasáž, kdy nás Třinec dostal pod tlak. Přestali jsme se hýbat, plnit pokyny a soupeř se dotáhl na rozdíl jednoho gólu. Zaplaťpánbůh jsme zápas zlomili čtvrtým gólem. Tlak Třince poté opadl. Třetí třetinu jsme zvládli takticky a dotáhli jsme zápas do vítězného konce."

Marek Zadina (Třinec): "Nevstoupili jsme do zápasu moc dobře. Na začátku první třetiny jsme měli nějaké šance, ale neproměnili jsme je a dostali laciné góly. Soupeř nám utekl na 2:0. Špatná první třetina zápas rozhodla. Pak jsme si něco v kabině řekli a na hře to bylo vidět. Začali jsme lépe bruslit, forčekovat a produkovat hru, jak jsme si představovali. Dali jsme dva góly, dostali se na koně a měli převahu, ale po chybě a ztrátě kotouče v našem pásmu jsme dostali gól na 4:2. Třetí třetinu soupeř odehrál dobře z obranného hlediska, my jsme se do nich tlačili, ale nedokázali jsme se v útočném pásmu prosazovat. Laciné góly nás stály zápas."