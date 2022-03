Litvínov porazil lídra extraligy a prodloužil svou vítěznou sérii na pět zápasů

Litvínov - Hokejisté Litvínova v dohrávce 43. kola extraligy otočili zápas s Hradcem Králové, zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech a získali důležité dva body v boji o předkolo play off. Lídra soutěže zdolali poprvé po deseti zápasech a prodloužili svou vítěznou sérii na pět duelů. Hlavním strůjcem výhry domácích byl Giorgio Estephan, který asistoval u obou branek a rozhodl závěrečný rozstřel.

Litvínov, který chtěl protrhnout nepříznivou bilanci ze vzájemných duelů, začal proti rozjetým Východočechům sympaticky. Rychlý hokej z obou stran však k šancím nevedl.

Po deseti minutách tempo hry trochu upadlo a mohli z toho těžit domácí. V první velké příležitosti se ve 12 minutě ocitl Stříteský, jeho střela z prostoru mezi kruhy ale skončila na tyčce a dorážku zblokoval jeden z hradeckých obránců. Z protiútoku zahrozili hosté, Pilař dostal prostor v levém kruhu a rychlou střelou zápěstím vyzkoušel Godlu. Domácí brankář hradeckému útočníkovi pohotově zmenšil střelecký úhel a udržel bezbrankový stav.

V 16. minutě po rychlém přechodu hostů do útočného pásma se puk dostal k Orsavovi, jenž křížnou nahrávkou našel volného Cingela, ten ale sám před Godlou těsně minul levou tyčku.

Východočeši přenesli aktivitu ze závěru prvního dějství také do úvodu druhé třetiny a již po minutě a půl vybojovali faul na Sukeľovi. V následné přesilové hře zatlačili domácí hokejisty v obranném pásmu, několik nadějných střeleckých pozic ale nedokázali využít. V době, kdy se již Sukeľ vracel z trestné lavice, našel Ščerbak mezi kruhy osamoceného Jergla, jenž ranou nad Godlovu lapačku otevřel skóre.

Vstřelená branka hradecké hokejisty nakopla. Neuběhly ani tři minuty a hosté přetavili sílící tlak v druhý gól. Lalancette v 27. minutě vybruslil i s pukem od levého mantinelu, jednoduše se zbavil bránícího Straky a z podobné pozice jako pár minut před ním Jergl trefil přesně horní roh Godlovy branky.

Domácí až do 34. minuty herně dominovali, v závěru druhé části se ale Litvínov dostal zpět do hry. Zdráhal samostatný únik ještě neproměnil, o dvě minuty později se však domácí přeci jen prosadili. Povedenou přesilovkovou kombinaci Estephana s Lukešem zakončil kontaktní brankou Sukeľ.

Hokejisté Litvínova se ve třetí třetině dlouho hledali, přes to v závěru dokázali vyrovnat. Domácí zásluhou Zdráhalovy přesné rány využili i druhou přesilovou hru v zápase a vysloužili si prodloužení.

Hradec v něm nevyužil přesilovku čtyři na tři a zápas dospěl až do nájezdů. V těch se prosadili pouze domácí Estephan a Fronk, kteří společně se stoprocentním brankářem Godlou vybojovali týmu bod navíc. Litvínov zvýšil svůj náskok na třinácté Karlovy Vary na čtyři body a tři kola před koncem základní části se přiblížil jistotě předkola. Hradec i přes ztrátu dvou bodů zůstává v čele tabulky s tříbodovým náskokem před Třincem.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "V první třetině se hrál vyrovnaný zápas, v druhé části nás Hradec začal přehrávat a několikrát nás zavřel v našem obranném pásmu. Na deset minut jsme úplně vypadli ze hry, ale naštěstí jsme dokázali v přesilovce snížit a v závěru vyrovnané třetí třetiny jsme vyrovnali."

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Nám se to hodnotí špatně. Vedli jsme 2:0, ve druhé třetině jsme Litvínov zatlačili a místo toho abychom přidali třetí branku, tak jsme inkasovali. Oba góly jsme navíc dostali v oslabení, na které jsem se před zápasem připravovali, co k tomu říct. Byla to pro nás taková facka před play off, s klukama to rozebereme a jedeme dál."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. M. Sukeľ (Estephan, F. Lukeš), 58. P. Zdráhal (F. Lukeš, Estephan), rozhodující nájezd Estephan - 24. Jergl (Ščerbak, Kevin Klíma), 27. Lalancette (Blain). Rozhodčí: Horák, Lhotský - Hejduk, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Využití 2:0. Diváci: 2489.

Sestavy:

Litvínov: Godla - Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - Fronk, Gerhát, P. Svoboda - Havelka, V. Hübl, Zygmunt - F. Lukeš. Trenér: V. Růžička.

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel, Pilař. Trenér: T. Martinec.