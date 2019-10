Litvínov porazil doma Zlín 5:1 a potřetí za sebou bodoval

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova vyhráli v 10. kole extraligy doma nad Zlínem 5:1. Po sérii pěti zápasů bez zisku tak bodovali potřetí za sebou a z toho podruhé zvítězili. Berani potřetí za sebou nebodovali a se šesti body zůstávají poslední.

První příležitost měli domácí. Ve čtvrté minutě Hanzl našel rozjetého Petružálka, který střelou z pravého křídla prověřil Čiliaka. Gólman Zlína se vyznamenal i při šanci Doudery s Jarůškem a Zygmuntově střele z mezikruží. V 11. minutě po Kubátově střele nadvakrát dorážel zblízka Lukeš, Čiliak dokázal pravým betonem opět zasáhnout.

O minutu později v přesilové hře otevřel skóre hostující Sedláček, který tečoval puk mimo dosah brankáře Januse. Byla to první vážnější střela Zlína na branku a hned z ní byl gól. "Začátek byl dobrý, měli jsme spoustu šancí, ale nedokážeme je proměnit. To nás sráží k zemi. Nesmíme to vzdávat, musíme stále bojovat a ono se to otočí. Já tomu věřím," řekl zlínský útočník Pavel Sedláček.

Vzápětí mohl zvýšit Szturc, litvínovský gólman ale předvedl brilantní zákrok. V další šanci se na něj řítil Kubiš, bekhendový blafák však Janus kryl.

Litvínov vstoupil do druhé třetiny výrazně aktivněji a v 23. minutě vyrovnal. Mikúš našel Gerháta a ten s přehledem poslal kotouč do sítě. O čtyři minuty později při hře čtyř proti čtyřem se na útočný výlet vydal obránce Ščotka a zpoza branky našel Jarůška, který zblízka prostřelil Čiliaka a otočil stav.

"Byl prostor na ledě, najel jsem si do útočného pásma, za brankou jsem už moc nevěděl, co s pukem. Tak jsem to nahodil zpoza branky a vyšlo to přesně na Jarůška," popsal vítěznou branku Jan Ščotka.

V 36. minutě Severočeši náskok zvýšili. Říha se hned po návratu z trestné lavice zapojil do útočné akce a po Gerhátově přihrávce se nadvakrát prosadil. Pro Říhu to byla první trefa v litvínovském dresu.

"Naskočil jsem z trestné, puk letěl přímo na mě, počkal jsem si na něj a zamířil k bráně. Nejprve mi to chytil, ale potom v pádu jsem to trefil a naštěstí to tam propadlo," uvedl obránce Jiří Říha.

Hostům tlak v úvodu závěrečné třetiny příliš nevyšel a v 44. minutě inkasovali počtvrté, jdyž Hanzl tečoval Štichovo nahození od modré čáry. Zlínští poté mohli utkání zdramatizovat, ale 88 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem nevyužili. Přišli navíc o útočníka Palmberga, který se po srážce s Kašparem u mantinelu skácel na led, hřiště musel opustit na nosítkách a zamířil do nemocnice.

V 50. minutě Čiliak zasáhl při Hanzlově šanci po přečíslení s Jánošíkem. V závěrečné desetiminutovce si už domácí hlídali náskok. Navíc mohli ještě i udeřit: v 57. minutě se řítil sám na Čiliaka Jurčík, bekhendový blafák však slovenský gólman zneškodnil.

Pátou branku nakonec domácí přidali v poslední minutě, kdy pěknou přesilovkovou kombinaci zakončil Ščotka s přispěním brusle obránce Gazdy. "Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli. Musíme takhle hrát i nadále, plnit příkazy trenérů a ono to půjde," dodal Říha.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Bylo to pro nás důležité utkání se šťastným koncem. Počet střel hovoří jasně pro soupeře, my jsme byli šťastnější. Čeká nás další těžké utkání a budeme se snažit bodovat a vyhrát."

Antonín Stavjaňa (Zlín): "Rozdělil bych zápas na dvě části. První třetina ukázala, kde jsme. Měli jsme množství šancí, ale nedokázali jsme je využít. A další třetiny potvrdily, že na tom nejsme dobře. Po vyrovnání hráči uvadali. V poslední třetině v přesilové hře pět na tři to byl zmar. Jeden hráč přehazoval zodpovědnost na druhého. Domácí vyhráli zaslouženě."

HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Gerhát (J. Mikúš), 27. Jarůšek (Ščotka, J. Říha), 36. J. Říha (Gerhát), 44. M. Hanzl (Štich), 60. Ščotka (Myšák, J. Mikúš) - 12. P. Sedláček (Freibergs, Šlahař). Rozhodčí: Hejduk, Kova (Fin.) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 8:4, navíc Jarůšek (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4892.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera - L. Kašpar, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, M. Hanzl, J. Petružálek - Jurčík Zygmunt, Válek - Myšák, J. Mikúš, Gerhát - Helt. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec, Kotrla.

Zlín: Čiliak - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Šlahař, Palmberg, Fryšara - Dufek, Honejsek, Szturc - Š. Kratochvil, Popelka, Herman. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.