Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 44. kole extraligy Karlovy Vary 5:4 v prodloužení. Domácí třikrát prohrávali, ale nakonec si připsali třetí výhru z posledních čtyř utkání. Udrželi se tak v desítce před dotírajícím Zlínem, který na Vervu ztrácí jen bod. V čase 61:05 rozhodl druhou trefou v utkání Juraj Mikúš. Dva góly stihl také hostující Jakub Flek.

První šance přišla ve třetí minutě. Balán křížnou přihrávkou našel před brankou Skuhravého, ten ovšem nezasáhl kotouč dobře a místo odkryté branky poslal puk vysoko nad. Na druhé straně se obránce Piché prokličkoval až před gólmana Filipa Novotného, zakončení jednou rukou ale nebylo důrazné.

Úvodní trefa přišla v deváté minutě. Piché nahodil puk od modré čáry a Trávníček ho tečoval mimo dosah hostujícího brankáře. Karlovarští mohli vyrovnat v dvojnásobné početní výhodě, ovšem za bezmála dvě minuty nebyli schopni pořádně ohrozit domácího brankáře. V 16. minutě nabil Trončinský Lukešovi, před nímž byla odkrytá branka, litvínovský kanonýr měl k jeho smůle špatně seřízená mířidla.

Úvod druhé třetiny patřil hostům. V 22. minutě se o vyrovnání postaral Gorčík a jen o 49 vteřin později přidal druhou branku tečující Flek. Litvínovští se z dvou inkasovaných branek dokázali rychle oklepat. V 25. minutě napřáhl na modré čáře Piché a puk prošel houští těl až za Novotného záda. Další šanci měl Kašpar, ale nedokázal u tyče zasunout puk do branky.

V 33. minutě se hosté dostali opět do vedení: Gríger přesnou přihrávkou našel Fleka a ten usměrnil zblízka puk mimo Petráskův dosah. V závěru druhé třetiny však domácí dokázali opět vyrovnat, když Mikúš se štěstím prostřelil Novotného.

Stejně tak jako úvod prostředního dějství, tak i úvod závěrečné třetiny vyšel lépe hostujícímu týmu. V 44. minutě po Emingrově akci vstřelil čtvrtou branku Karlových Varů Kverka. Litvínovští byli opět jako opaření a z inkasované branky se nemohli dlouho probrat. První vážnější šanci si vypracovali až v 48. minutě: Hüblova střela skončila v Novotného lapačce.

I v další šanci byl litvínovský matador, i tentokrát ovšem Hübla zastavil výtečně chytající brankář hostí. Až v 54. minutě se z ničeho nic domácí radovali z vyrovnávací branky - Trončinský nahodil puk na branku, kde ho tečoval Jurčík. V závěrečných minutách nevyužili velké šance Hübl s Lukešem a tak utkání dospělo do prodloužení.

To skončilo velmi záhy. V 62. minutě rozhodl o vítězi duelu ranou z mezikruží přesně do horního rohu Mikúš.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "První třetina od nás byla dobrá. Poté už to bylo horší. Se štěstím jsme vyrovnali na 4:4, v prodloužení se nám povedlo rozhodnout. Jsme šťastní za dva body."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Od druhé třetiny se náš výkon zvednul a dostali jsme se do vedení. Mrzí mě, že jsme třikrát vedli a pokaždé jsme o vedení přišli. Body potřebujeme, takže nás mrzí to, že jsme nezískali více jak jeden bod."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 5:4 v prodl. (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Trávníček (Piché), 25. Piché (Gerhát), 38. J. Mikúš (Trončinský, F. Lukeš), 54. Jurčík (Trončinský, M. Hanzl), 62. J. Mikúš (Ščotka) - 22. Gorčík (Skuhravý, Eminger), 23. Flek (Gríger, Plutnar), 33. Flek (Gríger), 44. Kverka (Eminger, Stloukal). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - Lučan, Hlavatý. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4456.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Trončinský, Ščotka, Graborenko, Piché, Hunkes, L. Doudera, Šesták - J. Petružálek, Gerhát, Trávníček - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Kašpar, J. Mikúš, Helt - Jurčík, M. Hanzl, M. Havelka. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák, M. Rohan, Podlipnik - T. Rachůnek, Gríger, Flek - T. Mikúš, R. Vlach, Kohout - Balán, Skuhravý, Gorčík - Stloukal, Kverka, Šik. Trenéři: Pešout a Mariška.