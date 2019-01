Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Sparty zvítězili v 37. kole extraligy v Litvínově 4:1 a připsali si čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů. Verva nenavázala na minulé dvě venkovní výhry a před vlastním publikem už počtvrté za sebou nebodovala. Pražané uspěli na ledě Litvínova potřetí za sebou.

Vstup do utkání vyšel lépe Spartě, která se ujala ve třetí minutě vedení. Po kombinaci se Smejkalem otevřel skóre obránce Blain. Pražané se pak ubránili při Pechově trestu s domácí odolali při Jurčíkově pobytu na trestné lavici.

Sedláček zůstal neprůstřelný i ve druhém oslabení Sparty po Beranově faulu. Sparta podruhé udeřila 53 sekund před koncem první třetině při signalizované výhodě. Janus ještě stihl zabránit ve skórování Formanovi, ale Vránovu dorážku doklepl za brankovou čáru Pech.

V úvodu druhé části mohl zvýšit v přečíslení opět Pech, ale Janus zasáhl. Ve 26. minutě po Vránově pokusu odpálil puk z brankoviště Lukeš. Domácí odolali i při Ščotkově trestu. Odpovědět se snažil v polovině utkání Jurčík, který v 38. minutě neuspěl ani při Pechově vyloučení. Přesilovku nakonec využil tečí Graborenkovy střely kapitán Trávníček.

V úvodu závěrečného dějství nezužitkovali domácí přesilovku při Dvořákově trestu. Pražané drželi náskok a navíc byli i nebezpeční. V 54. minutě po rychlém protiútoku zvýšil z pozice mezi kruhy Klimek, který necelé tři minuty před koncem při power play do prázdné branky také dovršil výsledek.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Do utkání jsme nevstoupili dobře. Nabídli jsme v první třetině Spartě dvě branky svými chybami. Jednou v obranném pásmu a pak jsme při signalizované výhodě dvakrát propadli. V první třetině jsme nehráli dobře, ale ve druhé třetině jsme do toho vstoupili trošku lépe. Vyústilo to v kontaktní gól, ale ve třetí třetině už si to Sparta pohlídala. Vypadl nám z přesilovkové formace Franta Lukeš, který odstoupil vinou drobnějšího zranění, a naše úderná síla už pak nebyla taková. Nedokážeme si vysvětlit, že na hřištích soupeřů se nám daří více než doma."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas. Oba týmy na to vlétly hned po příchodu z šatny a pro nás byl velmi důležitý první gól. Na konci první třetiny se nám podařilo přidat druhou branku, což bylo také klíčové. Ve druhé třetině se Litvínov dostal zpátky do hry a my jsme tam měli pár vyloučení. Odvedli jsme ale velice dobrou práci v oslabení. Třetí třetina byla o tom, abychom se drželi naší taktiky, dobře forčekovali a dostávali se do brejků. To se nám dařilo. Mám velkou radost, že máme tři body."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 40. Trávníček (Graborenko, Ščotka) - 4. Blain (Smejkal), 20. Pech (P. Vrána, Forman), 54. Klimek (Buchtele, Forman), 58. Klimek (Tomáš Dvořák). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Litvínov: Janus - Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Baránek - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Kašpar, P. Svoboda, Helt - J. Petružálek, M. Hanzl, Trávníček - Jícha, Havelka, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Sparta: J. Sedláček - Kalina, Blain, Delisle, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, De la Rose - Forman, Klimek, Buchtele - Kudrna, P. Vrána, K. Klíma - Rousek, Pech, Jarůšek - Beran, Sill, Smejkal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.