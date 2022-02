Litvínov podlehl Spartě 0:5 a potřetí za sebou nebodoval

Praha - Hokejisté třináctého Litvínova podlehli v 52. kole doma Spartě 0:5, potřetí za sebou nebodovali a prohráli osmý z posledních devíti zápasů. Pražané se díky páté výhře z posledních šesti duelů posunuli z 8. na 7. místo. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl útočník Filip Chlapík, který se s 55 body posunul do čela produktivity před Michala Bulíře z Plzně a s 26 trefami se mu vyrovnal na první pozici mezi kanonýry. Slovenský gólman Július Hudáček udržel ve svém prvním vystoupení od začátku po příchodu z Dinama Riga z KHL čisté konto.

Litvínov nastoupil na první třetinu ve speciálních dresech v rámci 4. ročníku Vlasatého zápasu, ty půjdou následně do dražby jako jedna ze součástí příspěvku na pomoc čtrnáctileté Elišce Valentové z Děčína, která prochází onkologickou léčbou a kvůli ní přišla o vlasy.

Sparta se ubránila v prvním oslabení po Strnadově vyloučení a sama při něm v sedmé minutě zahrozila díky Chlapíkově střele. Potom nevyužili početní výhodu Pražané při Havelkově pobytu na trestné lavici, ale v čase 10:29 už se radovali z vedoucí branky. Thorellův pokus tečoval před Godlou Kaše a radoval se z branky po dvacetizápasovém půstu poprvé od 2. listopadu. Gólman Hudáček, který nastoupil za Spartu podruhé, ale poprvé duel zahajoval, odolával i při vyloučení Šmerhy.

Ve 24. minutě si při Fronkově vyloučení poradil Godla s Chlapíkovým zakončením. Po polovině utkání měli v rychlém sledu možnosti Horák z přečíslení a Forman, který ve 33. minutě už další možnost proměnil. Chlapík mu přenechal puk na levém kruhu a Forman se trefil k protější tyči. Následně se Litvínov ubránil při Hüblově trestu a ve 37. minutě mohl snížit Zdráhal, ale Hudáček si s jeho střelou z levého kruhu poradil.

V úvodu třetí třetiny nepomohlo Litvínovu ke gólu ani Matuškinovo vyloučení. Ve 48. minutě mohl zvýšil náskok Sparty Kaše. Severočeši se neprosadili ani při Vitouchově trestu a v čase 52:14 zvýšil po Doležalově přihrávce zpoza branky Chlapík. V 55. minutě se ještě během sedmi sekund prosadili Strnad a Doležal.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Sparta nás přehrávala v šancích. My jsme nějaké šance měli, ale nebylo jich tolik. Myslím, že tam byla obrovská bojovnost a nasazení, ale jako tým jsme samozřejmě v útlumu. Bohužel to bylo vidět. Hráči hráli na doraz, bohužel je to o gólech. Sparta z pěti šesti šancí v prvních dvou třetinách dala dva góly. Ve třetí třetině nás Sparta vybrejkovala, přehrála nás v našem obranném pásmu. Je to víceméně pořád stejné. Uděláme chybu a dostaneme gól."

Josef Jandač (Sparta): "Napadalo nám to tam na konci. S výkonem jsme dnes spokojení, protože jsme hráli to, co jsme chtěli. Nechci to zakřiknout, ale naše výkony jsou takové konzistentnější a lepší. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Vrátili se nám někteří hráči, uzdravili se nám obránci. Na hře je to znát."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. D. Kaše (E. Thorell), 33. M. Forman (Chlapík, Moravčík), 53. Chlapík (Z. Doležal, Matuškin), 55. J. Strnad (T. Pavelka, Stoljarov), 55. Z. Doležal (Chlapík, M. Forman). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Litvínov: Godla - Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - P. Svoboda, M. Sukel, P. Straka - Fronk, V. Hübl, M. Chalupa - Havelka, Gerhát, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Sparta: J. Hudáček - Němeček , Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina - D. Kaše, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenér: Jandač.