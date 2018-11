Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova podlehli v dohrávce 16. kola extraligy doma Pardubicím 3:4 a potřetí za sebou nebodovali. Dynamo naopak vyhrálo druhý ze tří zápasů pod dočasným koučem Břetislavem Kopřivou, který nahradil odvolaného Miloše Holaně. Domácí sice po 11 zápasech dali více než dva góly, ale k bodům jim to nepomohlo.

"Nehráli jsme svoji hru, nechali jsme si vnutit jejich stojací styl hry. Nedokázali jsme je rozpohybovat a dostat pod tlak," řekl kapitán Litvínova Michal Trávníček.

V úvodu se Dynamo ubránilo při Maroszově vyloučení, při kterém Klouček kryl Hüblovu střelu. V osmé minutě ujel na druhé straně Sýkora, ale chvilku mu trvalo, než zkrotil skákavý puk a Januse nepřekonal. Při dalším brejku měl možnost Cardwell, ale litvínovský brankář zasáhl betonem.

Vzápětí šel pykat Sýkora za nesportovní chování, když zabrzdil před Janusem tak, že jej ohodil sněhem. V oslabení ale Pardubičtí odolali a v 16. minutě se sami ujali vedení. Po Suchánkově zblokované střele na útočné modré čáře ujel Skokan a blafákem do bekhendu nedal Janusovi šanci.

Vstup do druhého dějství vyšel Litvínovu, který díky dobrému forčekingu otočil stav. Domácí nejdříve získali puk v rohu, Petružálek uvolnil Hanzla, který z pozice mezi kruhy zamířil po 21 vteřinách hry přesně do levého horního rohu Kloučkovy branky.

Za 12 sekund se radoval Litvínov znovu. Hübl obral o puk Bubelu a osamocený Válek si připsal první trefu v sezoně. "Nedokázali jsme využít toho, že jsme během dvanácti sekund dali dvě branky, oni nám ještě srovnali. Nemůže se nám stávat doma, abychom prohráli třetí třetinu, navíc se soupeřem, který je v tabulce pod námi. Už nemáme nahráno, je čas jít zpátky do práce," prohlásil Trávníček.

Hosté se vzápětí ubránili při Maroszově trestu a začali se tlačit za vyrovnáním. Při Mikúšově trestu neuspěli, ale ve 32. minutě už slavili. Vondráček uvolnil Perreta, jenž zblízka překonal Januse. Hosté pak odolali při Wishartově trestu.

V úvodu třetí části se ubránili při Hüblově trestu. Dynamo v přesilovce přišlo o útočníka Marosze, který po Suchánkově tvrdém zákroku u mantinelu opustil led otřesený. Ve 47. minutě udeřily opět po brejku Pardubice. Vondráček si dokázal najít přes bránícího Hunkese střeleckou pozici mezi kruhy a Janus na jeho rychlý manévr také nestihl zareagovat.

"Měli jsme nepříjemnou sérii šesti zápasů ze sedmi venku, takže pro nás je každý bod zlatý. Při naší sérii čtyř proher nám trošku ujel vlak, ale snad se naše hra teď zlepší," řekl pardubický útočník Tomáš Vondráček.

Další možnost měl Poulíček, jehož zastavil faulem Ščotka, ale domácí se v oslabení ubránili. V 53. minutě už Dynamo zvýšilo na 4:2. Ruský obránce Děrvuk po individuální akci překonal Januse střelou přes beka.

Verva při vyloučeních Wisharta a Hrabala nevyužila 111 sekund trvající přesilovku pěti proti třem, ale v 57. minutě jí vykřesal naději kapitán Trávníček.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Litvínov): "S výjimkou utkání na Spartě jsme nedali v přesilovkách gól osm zápasů. V tom vidím hlavní kámen úrazu, vyvrcholilo to ve dvouminutové přesilovce pět na tři, v které jsme nebyli schopni si vytvořit čistou gólovou šanci. Pokud nebudeme pokorní a hrát to, co na začátku sezony, tak se těžko vyhrává. Potýkáme se se špatnou produktivitou a naše hra propadá v takovou trošku beznaděj. Nechci klukům upřít snahu, ale hokejovosti je tam čím dál míň. Soupeř nás porazil z brejků, my jsme měli územní převahu, trošku i střeleckou, ale pravé gólové šance jsme si nedokázali vytvořit."

Pavel Marek (Pardubice): "Věděli jsme, že nás čeká velice těžký zápas. Odsud se body vozí velice těžko. Zvlášť jsme měli obavy z litvínovských přesilovek. Musím poděkovat celému mančaftu, jak oslabení odbránil. Byla jich spousta, kluci tam skákali po hlavě a zvládli to. To byl asi základ k dnešnímu úspěchu."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. M. Hanzl (J. Petružálek), 21. Válek (V. Hübl), 57. Trávníček - 16. Skokan, 32. Perret (Vondráček, Wishart), 47. Vondráček (Dušek, Hrabal), 53. Děrvuk (Mandát). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Lučan, Pešek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4728.

Litvínov: Janus - Sörvik, Baránek, Hunkes, Ščotka, Romančík, Suchánek, Březák - J. Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - J. černý, Gerhát, Trávníček - Jícha, Řehoř, Jurčík. Trenéři: Razým a Šlégr.

Pardubice: M. Klouček - Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Hrabal, Děrvuk, od 21. navíc Budík - Skokan, Bubela, S. Treille - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Vondráček, Dušek, Perret - Kusý, Poulíček, Mandát. Trenéři: Kopřiva a Janecký.