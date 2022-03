Litvínov podlehl Olomouci 2:3 a o předkolo bude bojovat s Karlovými Vary

Litvínov - Hokejisté dvanáctého Litvínova podlehli v 59. kole extraligy doma Olomouci 2:3, po sérii pěti výher podruhé za sebou nebodovali a promarnili šanci zajistit si účast v předkole play off. Mají náskok jednoho bodu před Karlovými Vary, s kterými se utkají v úterý v závěrečném kole. Duel bude hostit Energie, která ale nemůže hrát v domácí KV Areně, jež je k dispozici ukrajinským uprchlíkům. Místo konání ještě nezveřejnila. Litvínovu stačí k postupu i bod. Olomouc se díky čtvrté výhře za sebou posunula z 10. na 9. místo. Duel rozhodl ve 46. minutě v oslabení lídr Hanáků David Krejčí.

Vstup do utkání se vydařil Hanákům. Po 111 sekundách fauloval Fronk unikajícího Koloucha, ale Krejčí z trestného střílení Godlu neprostřelil. V čase 2:42 se už hosté radovali z vedení. Nahodil přihrál zpoza branky volnému Káňovi, který zamířil do odkryté klece.

Litvínov se dočkal vyrovnání ve 13. minutě, kdy se dostal po Zygmuntově střele k dorážce Stejček a překonal Lukáše. Hostům potom nabídl přesilovou hru Sukeľův faul, ale zkrátilo ji o 61 sekund Knotkovo vyloučení.

Na přelomu první a druhé třetiny se Litvínov ubránil při Zemanově trestu. V čase 25:26 se dostali znovu do vedení Hanáci. Bambula se natlačil k zakončení a v pádu překonal bekhendem Godlu mezi betony. Severočeši se ubránili při Jarůškově vyloučení i při dalším tlaku Hanáků.

Sedm sekund před koncem druhé části šel Klimek pykat za faul a po 80 vteřinách závěrečného dějství vyrovnal střelou od modré čáry obránce Hrbas. Asistoval mu Viktor Hübl, který si v 1275. zápase v extralize připsal jubilejní 500. přihrávku a s 902 body se posunul na druhé místo historického pořadí produktivity domácí nejvyšší soutěže před Richarda Král. Na rekordmana Petra Lešku mu chybí sedm bodů.

Při Lichancově trestu se ale domácí už neprosadili a naopak při něm v 45:13 inkasovali, když se Krejčí trefil z pravého kruhu do protějšího horní rohu Godlovy branky. V polovině třetí třetiny dostal Hrbas za faul na Nahodila trest na pět minut a do konce utkání, ale v dlouhém oslabení Litvínov neinkasoval. V 58. minutě byl blízko vyrovnání při Ondruškově pobytu na trestné lavici Zdráhal, ale hosté těsný náskok uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Zápas byl od začátku vyrovnaný. My jsme možná trošku tahali za kratší konec, protože jsme víceméně pořád prohrávali. Dvakrát jsme to dotáhli. Byla tam obrovská bojovnost z naší strany. Rozhodovaly přesilovky, kterých bylo na obou stranách dost. Rozhodující gól jsme inkasovali v naší přesilové hře. Potom jsme ubránili pětiminutové oslabení, ale nebylo už moc času. Poslední dvě tři minuty už jsme hráli vabank a bohužel se nám nepodařilo dotlačit puk do brány. Poslední zápasy jsme hráli velice slušně, bohužel jsme si předkolo dnes neuhráli a musíme to zvládnout v posledním zápase s Karlovými Vary."

Jan Tomajko (Olomouc): "Čekali jsme těžký zápas s Litvínovem, který hrál o vše. Byla tam vidět bojovnost. Litvínov nás od začátku zápasu dohrával. Vedli jsme, pak se to srovnalo, bylo to 2:2 a rozhodl náš gól v oslabení. Ta jsme dnes sehráli asi dobře, protože ve třetí třetině jsme se nechali třikrát vyloučit. To by se nám do příštích zápasů nemuselo vyplatit."

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Strejček (Jarůšek, Zygmunt), 42. Hrbas (V. Hübl) - 3. J. Káňa II (Nahodil, Ondrušek), 26. Bambula (Kusko), 46. Krejčí (Ondrušek). Rozhodčí: Pešina, Sýkora - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:6, navíc Hrbas (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3127.

Litvínov: Godla - Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - Fronk, Gerhát, M. Chalupa - M. Havelka, V. Hübl, Zygmunt - F. Lukeš. Trenér: V. Růžička.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Groch - Nahodil, Krejčí, J. Káňa II - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Klimek - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.