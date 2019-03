Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 49. kole extraligy vedoucí Liberec 6:3, přestože po první třetině prohrávali 1:2. Domácí, které vedl ze střídačky po odvolání Milana Razýma poprvé generální ředitel Jiří Šlégr, uspěli po třech porážkách a Bílé Tygry porazili potřetí v sezoně. Třemi body za dva góly a nahrávku k tomu pomohl útočník Lukáš Kašpar, za hosty se dvakrát trefil Jakub Valský.

"Vždy se hodnotí zápas daleko lépe, když se vyhraje, ale pro mě je důležité, že kluci ukázali, že chtějí a ví, o co hrajou. Byl to opravdu týmový výkon. Přestože jsme na začátku prohrávali, tak jsme dokázali zůstat u toho, co jsme si řekli, že budeme dělat. Kluci to otočili a já jim nemohu říct nic jiného, než jim poděkovat," prohlásil Šlégr.

Verva nastoupila na oslavu 60 let nepřetržité účasti mezi domácí elitou v historických dresech. A věrná kopie těch z první sezony jim šla zpočátku k duhu. Už v třetí minuty dostal nabito mezi kruhy Válek a ranou bez přípravy propálil Willa.

Jenže hosté přispěchali s odpovědí velmi brzy a navíc nebyla pouze jedna. Už o necelé dvě minuty později překonal Januse Birner a vyrovnal. Hanzl se v osmé minutě blýskl gestem fair play, když odvolal trest pro Lence. Zanedlouho už Bílí Tygři vedli, když se poprvé v utkání prosadil blafákem do bekhendu Valský. Trávníček mohl před pauzou vyrovnat, jenže Will předvedl skvělý zákrok.

Druhá dvacetiminutovka ale proběhla v režii domácích a ti v ní udělali krok k udržení reálné naděje na postup do play off. Ve 24. minutě byl na konci parádní souhry Kašpar a vyrovnal. V polovině 27. minuty využil Graborenko přesilovku a dokonal další obrat v utkání.

Skvělou pasáž Litvínova završil povedenou ranou z kruhu bez přípravy při další početní výhodě Kašpar. Hosty ještě vrátil do zápasu Valský, jenž byl vteřinu po skončení přesilovky na konci povedené kombinace.

Kašpar dal v posledních třech duelech s Libercem, které tým Vervy vyhrál, celkem čtyři góly. "Nevím, čím to je," uvedl zkušený útočník. "Ale dostal jsme dneska od kluků dva krásné pasy, takže jsem to jen zametal do prázdné branky. Kdybych dostal takové nahrávky v jiných zápasech, tak bych možná ty branky dal také," řekl Kašpar.

Ve třetím dějství domácí pečlivě střežili těsný náskok před druhým střelecky nejproduktivnějším celkem soutěže. V 51. minutě navíc Liberečtí chybovali, když se vydali dva s jedním soupeřem k zadnímu hrazení za Willem. Zapomněli při tom na osamoceného Jurčíka, který se přímo z bodu pro vhazování precizně trefil a vrátil Vervě dvoubrankový náskok.

Zanedlouho hrál Litvínov po Filippiho prohřešku přesilovku, v níž stálo při hostech štěstí, ale udrželi ještě alespoň malou naději na zvrat. Tu však už zcela zadusil při hře pět na pět kapitán Trávníček, jenž dostal puk do jízdy na modré čáře a tváří v tvář překonal Willa pošesté.

"Nechci snižovat práci Jirky Šlégra, ale my jsme na Litvínov nenašli recept už třikrát za sebou. Z nějakého důvodu nám nesedí hra Litvínova a dnes se to potvrdilo. Jirka každopádně dokázal domácí skvěle namotivovat a to rozhodlo. Tohle určitě není cesta, kterou chceme jít. V závěru sezony budou ty zápasy právě o tom, co předvedli domácí. O nasazení, koncentraci a malých věcech. Ne všichni v našem týmu to dnes plnili, proto jsme neměli vůbec šanci vyhrát," přiznal kouč Liberce Filip Pešán.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Měli jsme jasný úkol a plán, jímž bylo jít do zápasu s novým systémem, který jsme si naordinovali během tohoto týdne. Snažili jsme se to plnit, ale bohužel počáteční nervozitou, kdy jsme udělali dvě chyby, jsme inkasovali dvě branky. Cítil jsem ale z kluků, že systémově jim to vyhovuje. Tak jsme si jen mezi první a druhou třetinou řekli, že u toho musíme zůstat, že nám to určitě přinese kýžený výsledek. Učinili jsme tak a já jsem rád, že se to obrátilo v náš prospěch. Musíme se soustředit především sami na sebe, bez ohledu na to, proti komu hrajeme. Hráli jsme proti velice silnému soupeři a musím celé mužstvo pochválit za to, jak k tomu přistoupilo."

Filip Pešán (Liberec): "Domácímu týmu evidentně velmi pomohl nástup Jirky (Šlégra) ke kormidlu. Hráli velmi jednoduchý, účelný a energický hokej, který na nás platil. My jsme nebyli tolik nachystaní jako domácí. Hráli jsme trošku profesorský hokej, který takhle v závěru sezony nemá šanci na úspěch. Za mě osobně velkou kaňkou a hanbou zápasu je chování hráčů, jako je Havelka, který celý zápas prosil rozhodčího o fauly. Třikrát byl vyslyšen a pak se ještě vysmívá naší střídačce. Myslím, že to je nedostatek respektu vůči soupeři, rozhodčím i celé lize obecně."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Válek (M. Hanzl, Kašpar), 24. Kašpar (J. Mikúš, Válek), 27. Graborenko (Trončinský), 35. Kašpar (Graborenko, Trončinský), 51. Jurčík (Havelka, Trávníček), 57. Trávníček (Trončinský, Šesták) - 5. Birner (L. Hudáček), 9. Valský (J. Vlach), 37. Valský (L. Krenželok, P. Jelínek). Rozhodčí: Lacina, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 4587.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - Kašpar, J. Mikúš, Válek - J. Petružálek, M. Hanzl, Helt - Jurčík, Havelka, Trávníček - od 41. navíc Jícha. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek.

Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty, Stříteský - Birner, L. Hudáček, Lenc - M. Kvapil, Filippi, Ordoš - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - Lakatoš, J. Vlach, Valský. Trenéři: Pešán a Augusta.