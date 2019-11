Litvínov po rezignaci kouče Šlégra zdolal Karlovy Vary

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova po rezignaci hlavního kouče Jiřího Šlégra zabrali a porazili ve 22. kole extraligy v podkrušnohorském derby Karlovy Vary 2:1. Verva vedená dočasně asistenty Radimem Skuhrovcem, Jindřichem Kotrlou a sportovním ředitelem Josefem Beránkem mladším se radovala z úspěchu po sérii pěti porážek. Energie zakončila šňůru čtyř venkovních duelů a nenavázala na vítězství z Brna 7:2 a Třince 6:1.

Litvínovu se podařil vstup do utkání a už po 13 vteřinách vedl. Po Mahbodově přihrávce trefil z pravého kruhu bližší horní roh Bednářovy branky Jarůšek. Další nebezpečný pokus vyslal na karlovarského gólmana Hanzl. Domácí potom nevyužili přesilovku po špatném střídání hostů. Sami se vzápětí ubránili při Kašparově trestu, ale v sedmé minutě už inkasovali. Januse překonal od modré čáry přes clonu Martin Rohan.

Hosté vzápětí odolali při Polákově vyloučení, ale po trestech Šenkeříka a Skuhravého se naskytla Litvínovu v 15. minutě na 48 sekund přesilová hra pěti proti třem. Po 24 sekundách ji využil znovu po Mahbodově přihrávce Pavelka. Litvínov se při Hanzlově pobytu na trestné lavici ubránil a ještě před pauzou mohl po Kašparově uvolnění zvýšit Jánošík.

Blízko vyrovnání byl ve 23. minutě Kubalík, který trefil z dorážky levou tyč. V druhé části se odehrával spíše boj bez větších šancí. Domácí soupeře do dalších možností nepouštěli a sami mohli pojistit náskok. Mahbod a potom i Jarůšek po přečíslení ale karlovarského gólmana neprostřelili. Povedlo se to sice potom Jarůškovi, sudí si však u videorozhodčího ověřili, že se tak stalo těsně po vypršení hrací doby.

V závěru domácí uhájili těsný náskok i při power play umocněné karlovarskou přesilovkou. Největší šanci při ní měl litvínovský Trávníček, ale únik neproměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Jsme strašně rádi, že se nám podařilo urvat toto vítězství. Myslím, že to bylo týmovým výkonem a bojovností. Kluci to odmakali a celý tým šel za vítězstvím, které se nám i při trošce štěstí podařilo uhájit. Pokračujeme ve stejné práci jako s (dosavadním trenérem) Jirkou Šlégrem. Já jsem měl na starosti obránce a Jindra Kotrla útočníky. Byl jsem vedený jako hlavní trenér, tak jsme po nějaké konzultaci to utkání řídili. Jsme strašně rádi, že se kluci na ledě odevzdali a byli za to odměněni. (Sportovní ředitel) Pepa Beránek byl s námi na střídačce, sledoval hru a říkal nám nějaké poznatky."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Utkání rozhodla jednoznačně první třetina, potažmo první střídání, které jsme nezvládli. Nechali jsme si dát laciný gól a zvedli jsem domácím hlavu. Druhý aspekt první třetiny byl ten, že jsme měli pět vyloučených hráčů a v podstatě jsme jen čekali, kdy nás domácí potrestají. Zaplaťpánbůh jsme první třetinu prohráli jen 1:2, ale určila ráz celého utkání. Domácí potom měli šanci pozorně bránit, což dělali. Hráli obětavě a do šancí a do tlaku nás moc nepouštěli. My jsme šli pořád do plné obrany, bylo to pro nás hrozně těžké a bohužel jsme vyrovnávací gól nedokázali dát. Možná nám chybělo trošku štěstí, které jsme měli v minulých utkáních."