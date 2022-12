Litvínov po obratu porazil doma druhé Vítkovice 5:3

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté dvanáctého Litvínova porazili ve 27. kole extraligy doma druhé Vítkovice 5:3 a připsali si druhu výhru z posledních tří utkání. Ostravané nebodovali poprvé po 14 zápasech a zůstávají o bod za vedoucími Pardubicemi, které mohli v případě šesté výhra za sebou předstihnout. Ztratili ale vedení 3:1.

Vítkovičtí hokejisté dorazili bez brankářské jedničky Aleše Stezky, kterého popáté v sezoně zastoupil Lukáš Klimeš. A udeřily z prvního střídání, první šance i první střely. Zpětnou přihrávku Marosze poslal pohotovým švihem na horního růžku branky Raskob už po 30 vteřinách hry.

Litvínov brzy zareagoval, po přečíslení vyrovnával host z prvoligového Sokolova Jurčík. Jenže aktivní hosté si vedení vzali zpátky a ještě ho navýšili, když slepili dva góly do tří minut. Kapitán Krenželok nejdřív tečí využil přesilovou hru, pak se ujala rána Kocha z dálky poté, co domácí nedůsledně vyhazovali puk podél mantinelu.

Poslední slovo si v první třetině chtěl vzít na straně domcích Kanaďan Estephan úspěšnou dorážkou do odkryté branky, jenže přišla až těsně po siréně, což si rozhodčí museli zkontrolovat u videa.

Po první přestávce se přiostřilo a domácí přidali. Gut ještě trefil tyčku, ale chvíli po půlce zápasu Litvínov vtěsnal dvě branky do 121 vteřin a srovnal. Na ani jednu z nechytatelných dělovek nestačil brankář Klimeš reagovat, nejdřív ho propálil po křídle letící Fronk, pak Zeman zpoza kruhů golfákem.

I ve druhé třetině málem padl gól v poslední vteřině, jenže nejproduktivnější muž extraligy Lakatoš sólo promarnil, domácí Zajíček se jeho kličkou do bekhendu nenechal zmást.

Ve třetí části se zápas mohl zlomit na obě strany, nakonec udeřil Litvínov v přesilovce, která se mu dlouho nedařila. Až čtrnáct vteřin před jejím vypršením překonal Klimeše od modré čáry lotyšský obránce Jaks další ostrou ranou.

Že Severočeši nejsou v početních výhodách za přeborníky, dokázali vzápětí, když promarnili 92 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Nakonec jim to nevadilo, vítězství zpečetil při soupeřově hře bez brankáře Polák Zygmunt. Vítkovice nebodovaly poprvé od 18. října.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Úvod měly Vítkovice vynikající, při prvním a třetím gólu jsme natropili chyby. Tak na kotouči hrát nechceme. Na mužstvu se to odrazilo. Proti takhle extrémně ambicióznímu a hlavně kvalitnímu a organizovanému týmu si vítězství ceníme, ale to je všechno, nic víc, nic míň. Pokorně musíme pracovat dál a vážit si každého bodu."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Ráno jsme museli řešit zásadní věci co se týká sestavy, pro virózu vypadl gólman číslo 1 a centr číslo 1, což nebylo příjemné. Přesto nám start vyšel parádně. Trošku jsme hned na začátku změnili pojetí. Věděli jsme, že Litvínov po nás půjde, tak jsme tomu přizpůsobili naši hru. A vydolovali jsme hned v prvním střídání gól. První třetinu jsme vyhráli 3:1, ale obraz nebyl vynikající. Při tomhle vedení jsme měli dva samostatné nájezdy, nedali jsme je a pustili jsme domácí, aby ve druhé třetině srovnali krok. I nedůsledností do obrany, na jeden gól jsme jim ve středním pásmu nahráli. Do třetí části jsme šli za vyrovnaného stavu, asi disciplína v závěru rozhodla, že si neodvážíme ani bod, který bychom brali."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Jurčík (Zygmunt, Havelka), 32. Fronk (Freibergs, Jaks), 34. D. Zeman (Estephan, P. Zdráhal), 53. Jaks (Š. Stránský), 60. Zygmunt (Havelka, D. Zeman) - 1. Raskob (Marosz, Lakatoš), 10. L. Krenželok (Raskob), 13. Koch (Marosz). Rozhodčí: Hribik, Květoň - J. Svoboda, Gerát. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:1. Diváků: 3015.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Kudrna, M. Sukeľ, Hlava - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Vítkovice: Klimeš - Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Fridrich, Dej, M. Kalus - Lednický, Bernovský, R. Půček. Trenér: Holaň.