Litvínov otočil duel v Olomouci, Hübl vyrovnal bodový rekord

Olomouc - Hokejisté Litvínova zvítězili v dohrávce 19. kola extraligy na ledě Olomouce 2:1, přestože jako první inkasovali. O obrat se postarali Aaron Irving a František Lukeš, který rozhodl ve 45. minutě. Všechny góly padly v přesilovkách. Jedenáctí Severočeši bodovali naplno podruhé za sebou a dvanáctým Hanákům odskočili na rozdíl osmi bodů.

Litvínovský útočník Viktor Hübl díky asistenci u vítězné branky vyrovnal s 808 body rekord základní části Richarda Krále. Dvaačtyřicetiletý kapitán týmu Vervy si připsal v 1093 zápasech 363 gólů a 445 přihrávek. Současný kouč Pardubic Král nasbíral za 827 odehraných duelů 331 branek a 477 asistencí.

V poklidném úvodu si vysloužil uznání za gesto fair play hostující Látal, který odvolal přesilovku svého týmu po zákroku Knotka. Na první větší šanci se čekalo až do početní výhody Olomouce v osmé minutě. A domácí z ní také otevřeli skóre, když dorážku svého vlastního pokusu zvládl z předbrankového prostoru úspěšně Kolouch. Olomoucký útočník tak skóroval ve čtvrtém zápase v řadě.

Litvínovští odpověděli na inkasovanou branku rovněž v přesilové hře, kdy se z levého kruhu prosadil tvrdou střelou bez přípravy Irving, pro něhož to byla čtvrtá branka z posledních pěti zápasů. Lukáš poté musel zasahovat ještě proti Hüblově tvrdé střele. Dobré dva pokusy si následně připsal Vyrůbalík, ale také Godla v hostujícím brankovišti byl připravený.

Na začátku druhé třetiny byl blízko gólu dorážející Klimek, přes Godlu však puk za brankovou čáru nedostal. Vzápětí vybídl pěknou přihrávkou Tomeček ke skórování Ostřížka, jehož střelu mířící do odkryté branky zablokoval výborným obranným zákrokem Irving. Fair play gesto hostům oplatil ve druhé třetině Ondrušek, když i on odvolal vyloučení.

Lukáš pak musel zasáhnout proti ráně Cibulskise a Heltově otočce kolem branky, obě situace však zvládl. V další přesilovce hostů vybídl Jarůšek ke skórování Irvinga, jemuž však těžká přihrávka přeskočila před brankou hokejku. Stejně skončilo i přečíslení Hanzla se Zdráhalem dva na jednoho. Domácí si také vytvořili šanci až v přesilové hře, Klimkovo nahození však Knotek tečoval nad.

Pozorný musel být Godla proti dvěma tečovaným pokusům olomouckých hráčů na začátku třetí třetiny. Nebezpečně tečoval Demelovo nahození Jarůšek. Z následné přesilové hry už se Litvínov dostal do vedení. Lukeš měl dostatek času před brankou a ve výhodné pozici se nemýlil. Asistenci si připsal Hübl a dotáhl se 808. bodem v základní části na rekordmana Krále.

Brzy na to mohli hosté vést už o dvě branky, ale Lukáš skvělým zákrokem hokejkou zastavil střelu Jarůška mířící do prázdné branky. Ten měl smůlu i ke konci zápasu, kdy jeho nadějný pokus trefil brusli bránícího hráče. Minutu před koncem mohl srovnat z dorážky Olesz, svůj pokus však zamířil jen do středu branky.

Litvínov tak na stejném stadionu vrátil po šesti dnech Hanákům těsnou porážku 3:4 z duelu 45. kola.

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kolouch - 13. Irving (Demel, M. Hanzl), 45. F. Lukeš (V. Hübl, Pospíšil). Rozhodčí: Hejduk, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček - Bambula, J. Knotek, Kunc - J. Káňa II, Nahodil, Klimek - V. Tomeček, Strapáč, Ostřížek - Olesz, Kolouch, Burian - Handl. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, Kudla, Irving, Ščotka, Štich - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - L. Stehlík, Gerhát, M. Látal - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.