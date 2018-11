Litvínov (Mostecko) - Výrazně zvýšená produktivita v přesilových hrách pomohla hokejistům Litvínova k vysoké výhře nad Karlovými Vary 7:2. Severočeši se před dnešním utkáním dělili s šesti vstřelenými góly s Olomoucí o pozici nejhoršího týmu v soutěži v této herní situaci, proti Energii se však prosadili proti oslabenému soupeři hned čtyřikrát.

"V poslední době se nám přesilovky moc nedařily. Hodně jsme to přehrávali, chtěli jsme dávat góly do prázdné branky a dnes tam bylo hodně střelby," řekl trenér domácích Radim Skuhrovec a poukázal na 50 střel, které Litvínov vyslal na brankáře soupeře Filipa Novotného.

Navíc k tomu přidal i důraz, několikrát skóroval z dorážek. "Tlačili jsme se do branky, dařilo se nám dostávat puky od modré čáry, což je dnes trend moderního hokeje. Těžko se obrana překonává do prázdné brány, protože soupeři jsou na přesilovky připravené," podotkl Skuhrovec.

Zásluhu na zlepšených litvínovských přesilovkách měl i švédský obránce Mathias Porseland, jenž na sever Čech přišel minulý týden při reprezentační přestávce.

"Je vidět, že je to hráč do přesilovky. Plní, co jsme si od něj slibovali. Pokud to bude takhle pokračovat, bude to skvělé," řekl kapitán Michal Trávníček. "Hrál velmi dobře, my jsme takového obránce potřebovali. Dostával puky od modré čáry na branku, což nám chybělo. Svojí hrou navíc strhl i další obránce, dnes hráli dobře všichni," doplnil jej Skuhrovec.

Dvaatřicetiletý bek se podílel asistencí na dvou gólech, když po jeho střelách se z dorážek trefili Viktor Hübl a Juraj Mikúš. "Snaží se vždy dostat puk před branku, abychom se mohli k odraženým pukům. Přesně tak se to dnes hraje. Takhle padá více branek než přímo ze střely," uvedl Trávníček, kterého vedle využitých přesilovek těšilo i sedm vstřelených branek. "Před přestávkou jsme ztratili hodně zápasů doma, takže se určitě neuspokojíme. Konečně nám to tam napadalo," oddechl si.

Hosté nepovažovali svou hru v oslabení za tragickou, uvědomovali si ale, že v ní chybovali. "Dostávali jsme se do špatného postavení. Chtěli jsme hrát ve třech před bránou a byli jsme tam jen ve dvou. Domácí byli důraznější a my jsme všechny čtyři góly dostali z předbrankového prostoru," řekl trenér Energie Tomáš Mariška.