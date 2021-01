Litvínov i potřetí v sezoně zdolal Zlín

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zdolali ve 39. kole extraligy doma Zlín 3:2 a naplno bodovali i ve třetím vzájemném utkání v sezoně. Berani sice poprvé dokázali Severočechům vstřelil gól, přesto jim to k zisku nestačilo a venku prohráli počtvrté za sebou. Litvínov naopak doma zabral po porážkách se Spartou a Třincem.

Domácí se ujali vedení ve třetí minutě, kdy Huf vyrazil Irvingovu střelu od pravého mantinelu na druhou stranu a Ščotka z levého kruhu už zamířil přesně. Huf si pak poradil s další Irvingovou ránou. Na druhé straně po Karafiátově přihrávce před odkrytou brankou neuspěl tečující Köhler.

V polovině úvodní třetiny už se Berani dočkali vyrovnání. Po Ferencově nahození od modré čáry se prosadil z dorážky Fořt. Zlínu mohl vrátit v 15. minutě vedení v přečíslení dvou na jednoho po Zdráhalově přihrávce Hanzl, ale ztroskotal na Hufovi.

Ve druhém dějství se hosté ubránili při dvou trestech Matyáše Hamrlíka, ale v 34. minutě se Verva dočkala opětovného vedení. Lukeš přihrál z levého kruhu na pravý Hüblovi, který překonal přesouvajícího se zlínského gólmana.

Za 115 sekund Litvínov zvýšil, když po Jíchově střele doklepl puk do odkryté branky polský útočník Zygmunt. V 37. minutě dostal domácí Cibulskis za faul na Žižku trest na pět minut a do konce utkání a hned po 15 sekundách přesilovky snížil z pravého kruhu Fryšara. Další šanci ještě ve druhé třetině zlikvidoval Okálovi Godla.

Litvínov tak z dlouhého oslabení vyvázl s jediným inkasovaným gólem a pojistit jeho náskok mohl při Žižkově trestu Jarůšek, ale zblízka Hufa nepřekonal. Domácí těsný náskok drželi a Godla si poradil z Köhlerovou tečí. V 58. minutě šel pykat Kubiš a Zlín se musel bránit. Zlínský gólman si poradil s Hanzlovou šancí. Stav nezměnila ani závěrečná power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Viděli jsme bojovný zápas a obě mužstva šla na doraz. Měli jsme dobrý začátek, pak po deseti minutách jsme dostali gól a hra se vyrovnala. Potom jsme odskočili na 3:1, zase jsme pak na chvíli vypadli z role. Zlín měl pětiminutovou přesilovku, snížil a byl to boj až do konce zápasu. Měli jsme nějaké šance odskočit na větší rozdíl, ale to se nám nepodařilo. Nakonec jsme to ubránili a ubojovali. Klukům patří pochvala, protože soupeř bojoval, nic nám nedaroval a pro nás jsou to velice důležité body."

Martin Hamrlík (Zlín): "Podali jsme dobrý výkon, ale bohužel dvě branky byly málo na nějaké body. Kdybychom dali třetí branku z dlouhé přesilovky na konci druhé třetiny, tak věřím, že bychom si nějaký bod odvezli. Takhle to nestačilo. S výkonem mužstva jsme spokojeni, kluci dřeli a Litvínov vyhrál se štěstím. V prvních dvou vzájemných zápasech s Litvínovem jsme nedali ani branku, tam se nebylo čeho nadechnout a hráli jsme tam vyloženě špatně. Teď jsme se zvedli, herní projev je lepší, víc bruslíme, kluci to dohrávají a bojují. Každá sezona je jiná."