Litvínov i podruhé v sezoně porazil České Budějovice

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili ve 26. kole extraligy České Budějovice 3:2 a i podruhé v sezoně tak dokázali Motor přehrát. Gólem a asistencí se na výhře Vervy podílel Patrik Demel, dvě asistence si připsal Petr Straka. Litvínov vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů. Utkání na Zimním stadionu Ivana Hlinky sledoval s ohledem na nová vládní protiepidemická opatření maximální možný počet tisíc diváků.

Po opatrném úvodu se do první slibnější šance dostal ve třetí minutě domácí Estephan, brankář Hrachovina byl však připraven. V sedmé minutě ale již opora Motoru neměla šanci zasáhnout. Po rychlém protiútoku a Demelově krásné přihrávce zakončoval Zdráhal do prázdné branky.

Severočeši posíleni vedoucím gólem zvýšili aktivitu, druhý gól ale i kvůli jistému Hrachovinovi nepřidali. Vyrovnat mohl ve 13. minutě Bindulis, jenže trefil pouze tyč. O pár vteřin později jej na druhé straně napodobil Straka. V 17. minutě hosté vyrovnali a pomohla jim k tomu chyba Balinskise v rozehrávce, po níž Ondráček prostřelil Godlu.

Verva poté nevyužila první přesilovou hru, v polovině utkání se ale prosadila v oslabení. Čtyři sekundy před návratem Hrbase na led prostřelil Hrachovinu nečekaně Demel. Ve 39. minutě měl na hokejce vyrovnání Holec, Godla ale jeho samostatný nájezd zlikvidoval.

Na začátku třetí části přiblížil domácí výhře důrazný Jarůšek, jenž překonal Hrachovinu v početní výhodě. Utočník Vervy měl při dalším střídání opět velkou šanci, tentokráte ale puk za brankáře Motoru neprotlačil. Hosté mohli snížit v přesilové hře, faul Hübla však potrestat nedokázali. Stejně nezvládl uklidnit domácí z brejku Lukeš, který nemířil přesně.

V závěru sice hosté nevyužili další početní výhodu, v dlouhé power play ale přece jen Hanzl snížil. Vyrovnat se již hostům nepodařilo, sérii čtyř venkovních zápasů tak začali porážkou a nenavázali na předešlé tři výhry na kluzištích soupeřů.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Byl to zápas o chybách. I my jsme ji udělali a soupeř po ní srovnal na 1:1. Pak jsme dali šťastný gól na 2:1, ale víceméně to byl vyrovnaný zápas. Podle mého to byl i s ohledem na omezený počet diváku divný zápas, ale jsme hrozně rádi, že se nám ho podařilo vyhrát. Budějovice jsou nepříjemný soupeř."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Neodehráli jsme špatné utkání, měli jsme dobré pasáže, ale udělali jsme pár individuálních chyb a stálo nás to zápas. Litvínov hrál zodpovědně a o pár detailů byl lepší."