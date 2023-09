Litvínov i díky dvěma gólům Davida Kašeho zdolal Plzeň 4:2

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 2. kole extraligy doma Plzeň 4:2 a připsali si první body v sezoně. Dvěma góly ozdobil svou soutěžní premiéru v dresu Vervy David Kaše, který přišel v létě ze Sparty. Dva body za gól a asistenci zaznamenal i jeho bratr Ondřej, posila z Caroliny. Plzeň utrpěla první ztrátu v ročníku.

Jako první zahrozili hosté a po Mertlově přihrávce měl možnost Piskáček. Na druhé straně otestoval Hlavaje Kirk. V čtvrté minutě hru přerušil problém s plexisklem. Po pauze po Piskáčkově ráně minul z dorážky Holešinský a v další šanci hostů Zile zblokoval Mertlovu přihrávku na Poura. V čase 5:12 se při Mertlově vyloučení radovali domácí - Abdulovu přihrávku na Sukeľa si srazil do vlastní branky Piskáček. Další příležitost Vervy měl Kirk.

Domácí se ubránili při trestu Ondřeje Kašeho a v deváté minutě zvýšili náskok. Hlava ještě Hlavaje v úniku nepřekonal, ale z dorážky se prosadil David Kaše. Po absenci v pátek v Pardubicích se tak hned v prvním soutěžním vystoupení v novém působišti zapsal mezi střelce.

Hned za 54 sekund skórovala i Plzeň. Po střele Michala Houdka se z předbrankového prostoru prosadil kapitán Schleiss. Ve 12. minutě opět přerušilo hru vypadlé plexisklo, ale oprava trvala daleko rychleji než v prvním případě. Vzápětí při Kirkově pobytu na trestné lavici měl Litvínov hned dvě šance v oslabení. V přečíslení po Jurčíkově přihrávce nepřekonal Hlavaje Demel a po Kudrnově nabídce zpoza branky trefil Zygmunt pravou tyč.

V úvodu druhé části neprotlačil za litvínovského gólmana puk dorážející Schleiss a po průniku Tomka ho ani nadvakrát nepřekonal Mertl. Ve 24. minutě dostal Schleiss za zákrok na Jurčíka trest na pět minut a do konce utkání. Dlouhou početní výhodu zužitkoval už po šesti sekundách ranou z levého kruhu Ondřej Kaše a slavil stejně jako bratr David první trefu za Litvínov.

Potom už se Indiáni ubránili i přesto, že po Pourově vyloučení byli dvě minuty ve třech proti pěti. Severočeši se navíc neprosadili ani při trestech Zámorského a Piskáčka. V 39. minutě naopak využili přesilovku při Hlavově pobytu na trestné lavici hosté a po Hrabíkově pasu se z pravého kruhu trefil Pour.

Ve 45. minutě přineslo další přerušení zkoumání sudích Veselého s Pilným zákroku vysokou holí Davida Kašeho na Poura na videu, trest však následně neudělili.

Pojistit náskok Vervy mohl po Kudrnově přihrávce Sukeľ, ale Hlavaj mu puk vypíchnul hokejkou. Ve 47. minutě byl blízko vyrovnání Piskáček, který trefil tyčku. Hosté se nedočkali ani při Havelkově trestu. Při Hrabíkově trestu neuspěl David Kaše. Litvínov těsný náskok udržel i při vyloučeních Demela a Baránka. Při power play hostů pečetil výsledek 41 sekund před koncem do prázdné branky David Kaše.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Hráli jsme proti velice těžkému, tvrdému a dobře organizovanému soupeři. Dělal nám obrovské problémy hlavně v našem předbrankovém prostoru. Mají silné hráče, kteří se dostávali k dorážkám. Utkání bylo extrémně rozsekané speciálními týmy a protažené nedostatky na mantinelech. Jak jsme asi všichni čekali, že zápasy budou trvat 2:15 nebo 2:20, tak jsme se najednou dostali téměř ke třem hodinám. Tudy bych to asi neviděl. Byl to naprosto vyrovnaný zápas. Je vidět, že týmy mají na začátku soutěže obrovské síly. Jsou to gladiátorské zápasy v předbrankových prostorech a jde se na krev."

Petr Kořínek (Plzeň): "Začátek utkání byl z naší strany dobrý, měli jsme za dvě tři střídaní dvě šance. Bohužel pak jsme udělali zbytečný faul a inkasovali branku. Potom došlo k přečíslení z propadnutí a druhý gól. Dostali jsme se do zápasu snížením na 1:2. Ve druhé třetině jsme měli hodně vyloučení, což se takhle nedá hrát. Soupeř to potrestal. Ve třetí třetině jsme měli nějaké šance, i ke konci jsme dostali přesilovky. Bohužel nás v dnešním zápase hodně zabila naše oslabení a neproměnění přesilovek. Kluky za bojovnost můžeme pochválit. Oslabení bylo hodně, i když jsme v nich inkasovali dvě branky, tak to odmakali. Bohužel soupeř byl dnes asi lepší."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Abdul (Baránek), 9. D. Kaše (Hlava, O. Kaše), 24. O. Kaše (Jaks), 60. D. Kaše - 10. Schleiss (Michal Houdek, Benák), 37. Pour (K. Hrabík). Rozhodčí: T. Veselý, Pilný - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 11:8, navíc Schleiss (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 4047.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Zile, Demel, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Piskáček, Dujsík, Michal Houdek, A. Jiříček, Kvasnička - M. Indrák, Lev, Schleiss - Holešinský, Benák, K. Hrabík - Rekonen, Mertl, Pour - Matýs, Adam, P. Straka - Jansa. Trenér: Kořínek.