Litvínov gólovou smrští ve třetí třetině porazil Kladno 4:1

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 26. kola extraligy Kladno 4:1. Severočeši při domácí premiéře nového trenéra Vladimíra Kýhose rozhodli ve třetí třetině čtyřmi góly během čtyř minut a 38 sekund. Dva góly Vervy, která vyhrála potřetí z posledních čtyř utkání, dal Richard Jarůšek. Za hosty se až v samém závěru prosadil Brendan O'Donnell.

Hosté se představili na severu Čech se zraněným Jaromírem Jágrem opět pouze na střídačce. A v první třetině mohli děkovat především brankáři Godlovi, který si připsal 20 zásahů, zatímco hosté pálili mezi tyčky pouze sedmkrát. Stav ale zůstal bezbrankový. I proto, že Hübl s Lukešem své možnosti nevyužili a na Godlovi ztroskotal po přečíslení dvou na jednoho s Mikúšem také zakončující Trávníček.

Ve druhé třetině se aktivita přesunula na hokejky Rytířů. Hned v jejím úvodu po špatném střídání domácích jeli ve třech na gólmana Januse, ale situaci vůbec nezvládli. Tváří v tvář na něho nevyzrál ani Ondřej Bláha, jenž se pokusil zakončit chytře mezi betony, ale Janus jeho úmysl přečetl.

V přesilovce krátce po polovině zápasu neproměnil velkou příležitost Stach. Po sérii příležitostí Středočechů se pak připomněli i domácí. Mahbod však ztroskotal na Godlovi a po souhře v situaci dvou na dva s Válkem dopadl stejně i Helt. Překvapit Januse se pak pokoušel ještě Zikmund, ani on ale skórem nepohnul.

S góly se roztrhl pytel ve 47. minutě, kdy v přesilovce pálil od modré čáry Jánošík a Jarůškova teč zajistila domácím vedení. Vzápětí nevyužil svou šanci Hübl, ale domácí to nemuselo mrze dlouho, neboť Petružálek jen chvilku nato zvýšil.

Uběhlo jen 34 sekund a bylo to už 3:0, když se z prostoru mezi kruhy znovu prosadil Jarůšek. Skvělou pasáž domácích pak završil individuální akcí Pavelka, jenž parádně připravil gól pro zblízka zakončujícího Myšáka. Cikánek následně vysvobodil z brankoviště Godlu. Janus přišel o první čisté konto až v čase 58:33, kdy využil přesilovku pět na tři O'Donnell.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Kotrla (Litvínov): "První třetina od nás byla perfektní, šly nám nohy, plnili jsme věci, které jsme měli, dostali jsme soupeře pod tlak. Jediné, co lze vytknout, že jsme nedali vyložené šance. Do druhé třetiny jsme špatně vstoupili, chybovali jsme a ztráceli puky ve středním pásmu, čímž Kladno vyrovnalo hru. Do třetí třetiny už jsme zase nastoupili jak do té první, podařilo se nám dostat soupeře pod tlak, proměnit vyložené šance a vyhrát tak i celý zápas."

David Čermák (Kladno): "Litvínov na nás dnes v první třetině vlítnul. Přehrával nás a my jsme tam byli jak na kolotoči, jen díky gólmanovi skončila ta třetina 0:0. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili, měli jsme i více ze hry, bylo tam několik závarů, z nichž jsme mohli jít do vedení, ale bohužel jsme ten gól nedali. Ve třetí třetině rozhodly některé naše zbytečné fauly. Pustili jsme Litvínov do přesilovky a jakmile se domácí dostali do vedení, tak se uklidnili a zaslouženě dneska vyhráli."