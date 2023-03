Litvínov dobyl v nájezdech Pardubice a oslavil již pátou výhrou za sebou

Pardubice - Hokejisté Pardubic nestačili v utkání 51. kola extraligy na Litvínov, kterému doma podlehli 2:3 po samostatných nájezdech. Vedoucí Východočeši dlouho prohrávali, až ve třetí třetině dokázali během 39 sekund vyrovnat, přesto si nakonec připsali třetí prohru za sebou. Hosté naproti tomu uspěli popáté v řadě. Rozhodl útočník Patrik Zdráhal.

Hosté z Litvínova se už po 77 sekundách uvedli gólem, když v situaci dva na jednoho našel Stránský Freibergse, který poslal puk pod horní tyčku. Domácí mohli odpovědět v šancích Hyky nebo Zohorny, ale litvínovský brankář Zajíček obě situace vyřešil. Pardubickou snahu pak brzdila řada nepřesností, Dynamo nevyužilo ani přesilovou hru.

Na začátku druhého dějství po otočce zakončoval Radil, ale gólem vstoupili do třetiny opět hosté. Ve 23. minutě našel Kudrna přesnou nahrávkou od mantinelu Hlavu, jenž zcela osamocený zblízka prostřelil Willa. Navíc následovala přesilovka Vervy, při které Sukeľ trefil tyčku pardubické branky. Dynamu se nedařilo, v závěru třetiny Říčka z úhlu nepřekonal Zajíčka.

Pardubičtí se vstřelené branky dočkali až ve 45. minutě, kdy střelu Vály od modré čáry tečoval Zohorna. Za dalších 39 sekund bylo dokonce vyrovnáno, když se prosadil Paulovič a zpoza branky nakonec uklidil puk za brankovou čáru.

Do vedení pak mohli své týmy poslat Freibergs, nebo Adam Musil na straně Pardubic, ve třetí třetině už se však stav nezměnil. Ve čtvrté minutě prodloužení rozehráli hokejisté Pardubic přesilovku, ale o vítězi utkání rozhodly nakonec až samostatné nájezdy. Domácí ze čtyř pokusů ani jednou neskórovali, za hosty se trefili Zdráhal a Stránský.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Myslím, že za první dvě třetiny vůbec nemůžeme klukům upřít snahu. Ta tam určitě byla, ale poslední dobou nám to nelepí jako v předchozím průběhu sezony. Přihrávky jsou o dvacet čísel jinde, nebo nám puk přeskočí hokejku. Není to takové, jaké by mělo být. To na každý mančaft během sezony přijde. Nám se potom skvěle povedla třetí třetina. A to i z hlediska týmovosti, kdy střídačka žila. Dali jsme dva góly, měli tlak a výborně ubránili oslabení. Škoda přesilovky čtyři na tři v prodloužení, v nájezdech byl šikovnější Litvínov."

Karel Mlejnek (Litvínov): "První dvě třetiny jsme odehráli velice solidně, ale i soupeř měl podle mě velké příležitosti. Po utkání to cítím tak, že ve třetí třetině Pardubice přepnuly do vyššího módu. Soupeř nás víc forčekoval, dvě slepené branky bohužel rozhodly o remíze po šedesáti minutách. V prodloužení jsme neproměnili přečíslení dva na jednoho, na druhou stranu jsme ubránili oslabení. Nájezdy jsou loterie, která nám vyšla, za což jsme rádi."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 45. T. Zohorna (Říčka, Vála), 46. Paulovič (Čerešňák) - 2. Freibergs (Š. Stránský, P. Zdráhal), 23. Hlava (Kudrna, Demel), rozhodující sam. nájezd P. Zdráhal. Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 9309.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, J. Kolář, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála - Radil, L. Sedlák, Cienciala - Hyka, T. Zohorna, Říčka - Vondráček, Poulíček, Paulovič - T. Zeman, Mandát, A. Musil. Trenér: R. Rulík.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Wesley - Hlava, Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.