Litvínov díky povedenému závěru první třetiny vyhrál ve Zlíně 4:2

Zlín - Hokejisté Litvínova zvítězili v utkání 1. extraligového kola na ledě Zlína 4:2. Hosté vstřelili dva góly v závěru první části a udělali tak rozhodující krok za tříbodovým ziskem. Berani v dalším průběhu sice snížili z 0:3 na 2:3, ale vyrovnat nedokázali. V 57. minutě pojistil úspěch Severočechů dalším gólem Patrik Zlámal.

Ač oba týmy od úvodního buly vstoupily do nové ligové sezony s velkým nasazením, navrch měli hosté. Hned na začátku měl první trefu sezony na holi Zdráhal, Kašík jej ale ve velké příležitosti vychytal. I druhé měření sil těchto dvou mužů vyznělo pro toho domácího, když litvínovský forvard v úniku mířil jen do horní tyčky.

Za Berany se ukázala posila Tomáš Mikúš, který sice dlouho míchal pukem před Godlou, gól ale nevsítil. Na druhé straně Honejskova teč mířila do tyče. Otevřít skóre se podařilo hostům při početní výhodě v 17. minutě: Lukeš od mantinelu poslal kotouč před branku, kde jej protečoval za záda Kašíka Jarůšek. Neuběhly ani dvě minuty a i druhý faul domácích - tentokrát v podání Hamrlíka - tým Vervy taktéž potrestal. Premiérovou trefu za Litvínov si připsal ostrou ranou Estephan. Na 3:0 mohl ještě do pauzy zvýšit Jarůšek, pálil ale jen do horní tyčky.

Na startu prostředního dějství dostal čtyřminutový trest hostující Sukeľ, snížit však domácí odmítli, když za celou přesilovku ani jednou nevystřelili na branku. Z gólu se Berani radovali až posléze, ale je na chvíli: trenérská výzva střídačky Vervy byla úspěšná, neboť prokázala, že před trefou Šlahaře projel brankovištěm Okál.

Možnost vstřelit regulérní trefu přinesly Zlínu další dvě přesilovky, avšak domácí pokračovali v malátném výkonu a navíc sami inkasovali. Straka zachytil rozehrávku soupeře a v oslabení zvýšil na 3:0. Ještě další trefu Severočechů pak dal Balinskis, i jemu ale radost sebrala trenérská výzva. Alespoň snížení tak před pauzou zařídil nový kapitán Moravanů Fořt.

A když pár minut po pauze Vopelka snížil už na rozdíl jediné trefy, bylo zaděláno na drama. O to víc, když po Zdráhalovi mířil na trestnou lavici také Kudrna za hru se zlomenou holí a Berani měli k dispozici 65 sekund hry pět na tři, dát gól v přesilovce však dnes nebylo Zlínu souzeno, což se v součtu ukázalo jako rozdílové. V 57. minutě po přesném pasu Demela totiž nekompromisně zakončil únik Zdráhal a upravil tak na konečných 4:2.

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Fořt (T. Mikúš), 45. Vopelka (Gazda) - 17. Jarůšek (F. Lukeš, Pospíšil), 19. Estephan (Irving, Stříteský), 34. P. Straka, 57. P. Zdráhal (Demel, Estephan). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Gančarčík, Klouček. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3452.

Sestavy:

Zlín: Kašík - O. Němec, Suhrada, Ferenc, Trška, Gazda, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Kubiš, Fořt, T. Mikúš - Vopelka, Honejsek, Köhler - Šlahař, Fryšara, Okál - Karafiát, P. Sedláček, Hejcman. Trenér: R. Svoboda.

Litvínov: Godla - Irving, Demel, Balinskis, Hrbas, Stříteský, D. Kolář, D. Zeman - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - Zygmunt, Havelka, L. Stehlík. Trenér: Országh.