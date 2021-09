Litvínov díky povedenému závěru první třetiny vyhrál ve Zlíně 4:2

Zlín - Hokejisté Litvínova zvítězili v utkání 1. extraligového kola na ledě Zlína 4:2. Hosté vstřelili dva góly v závěru první části a udělali tak rozhodující krok za tříbodovým ziskem. Berani v dalším průběhu sice snížili z 0:3 na 2:3, ale vyrovnat nedokázali. V 57. minutě pojistil úspěch Severočechů dalším gólem Patrik Zlámal.

Hlasy trenérů po utkání 1. kola hokejové extraligy PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov (2:4):

Robert Svoboda (Zlín): "Rozhodly přesilové hry, dvakrát jsme v nich inkasovali, to v nás zamrazilo. Pak špatná rozehrávka ve vlastní přesilovce, to byl dost těžký moment. Pro nás je to ještě o to těžší, že nám vypadli dva beci Suhrada a Němec, kteří hrají na přesilovkách, proto pro nás nebyly početní výhody nijak úspěšné. Ondra Němec je na přesilovky centrální figura, vypadl a nahradil jej Dan Gazda, který to ani netrénoval. Toto není jednoduchá situace. Na druhou stranu musíme tým pochválit za bojovnost až do konce. O zraněných informace nemám, každopádně nedohráli zápas. Tomáš Žižka by snad mohl naskočit. Situace to není vůbec lehká."

Vladimír Országh (Litvínov): "Pro nás je to důležitý start do ligy proti těžkému a urputnému soupeři. Velmi si vážíme tohoto vítězství, nerodilo se lehko. První třetinu byl soupeř aktivnější, nás do hry dostaly dvě proměněné přesilové hry. Naopak ve druhé části jsme víc jak půlku hráli v oslabení a trochu jsme vypadli z role. To stejné ve třetí třetině, podržel nás gólman Godla a také tým na oslabení."

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Fořt (T. Mikúš), 45. Vopelka (Gazda) - 17. Jarůšek (F. Lukeš, Pospíšil), 19. Estephan (Irving, Stříteský), 34. P. Straka, 57. P. Zdráhal (Demel, Estephan). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Gančarčík, Klouček. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3452.

Sestavy:

Zlín: Kašík - O. Němec, Suhrada, Ferenc, Trška, Gazda, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Kubiš, Fořt, T. Mikúš - Vopelka, Honejsek, Köhler - Šlahař, Fryšara, Okál - Karafiát, P. Sedláček, Hejcman. Trenér: R. Svoboda.

Litvínov: Godla - Irving, Demel, Balinskis, Hrbas, Stříteský, D. Kolář, D. Zeman - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - Zygmunt, Havelka, L. Stehlík. Trenér: Országh.