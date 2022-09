Litvínov chce s přebudovaným kádrem zpátky do play off, pomýšlí i na medaile

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova touží v nadcházející sezoně opustit extraligový suterén, vrátit se do play off a v něm se poprat o nejvyšší mety. Pomoct k tomu má i zúžení kluziště na Zimním stadionu Ivana Hlinky. Pokračující kouč Vladimír Růžička bude mít k dispozici omlazený kádr.

Od čtvrtfinále v roce 2017 zůstal Litvínov čtyřikrát před branami vyřazovacích bojů, jen loni si zahrál předkolo, ale ihned vypadl. Naposledy skončili Severočeši třináctí z 15 účastníků, čtrnácté Kladno už muselo hájit extraligovou příslušnost v baráži.

"Poslední sezona byla neúspěšná a měli jsme dost času na to, abychom si vše zanalyzovali. Koukáme dopředu a ne nazpátek. Nemám rád velkohubá prohlášení, nejsme Real Madrid, ale ta sezona prostě musí - zdůrazňuji musí - být lepší. Osobní ambice musí být upozaděné těm týmovým," uvedl generální a sportovní ředitel Pavel Hynek na dnešní tiskové konferenci.

"Jsem rád, že se nám podařilo udržet Vláďu Růžičku jako jednoho z nejúspěšnějších a nejzkušenějších trenérů v extralize. Po odchodu Vaška Sýkory do trenérského důchodu budou jeho asistenty Karel Mlejnek a Dan Branda. Viktor Hübl, který zakončil profesionální kariéru, bude v klubu působit na pozici skauta," připomněl Hynek.

Výši rozpočtu, s nímž jdou Severočeši do sezony, neprozradil. "Je stabilní, což je v dnešní době asi to nejdůležitější. Všem, kteří nás podporují, za to patří velké poděkování. Poslední dva roky byly velmi složité nejen pro hokej, ale pro celou společnost. Věříme, že covid už bude jen v minimální míře a nepřijdou žádná zásadní omezení."

Zásadní změnou v kádru je absence dlouholetých tahounů ofenzivy Viktora Hübla a Františka Lukeše. Novými tvářemi v obraně jsou Radim Šalda a lotyšské trio Janis Jaks, Kristaps Zile a Ralfs Freibergs. Útok posílili Jindřich Abdul, Michal Gut, Filip Helt, Nicolas Hlava a Šimon Stránský. Zástupci klubu by chtěli mužstvo posílit ještě o brankáře a obránce.

"Viktor Hübl a František Lukeš tady odvedli hrozně moc, ale věk nikdo nezastaví. Věděli jsme, že změny budou, bylo potřeba kádr trochu přebudovat. Jsme si vědomi toho, že minulá sezona byla neúspěšná. Věřím, že noví hráči nám pomohou, mužstvo nevypadá vůbec špatně. Všichni určitě chceme, aby výsledky byly lepší než v minulé sezoně," řekl kouč Růžička.

Spolupráci s asistenty si pochvaluje. "Více očí přináší více poznatků. Karel Mlejnek za sebou nemá sice nijak zářivou hráčskou kariéru, ale to vůbec nic neznamená. Přinesl plno nových postřehů a myslím, že si rozumíme i mimo led," uvedl Růžička.

V přípravných zápasech se Litvínovu dařilo, z devíti zápasů sedmkrát vyhrál. "Jsem spokojený s tréninky, které jsme udělali intenzivnější a náročnější, líbí se mi, jak hráči pracují. Výsledky v přípravě hodnotit nechci. Přistoupili jsme k zápasům zodpovědně, kluci je většinou výborně odmakali, ale teď od toho musíme šlápnout hlavně od pátku, kdy začíná extraliga," řekl Růžička.

"Chceme vyhrávat a hrát nahoře. Musíme být v play off a sám mám určitě ty nejvyšší ambice. Nemá cenu si dávat za cíl jen samotné play off. Myslím, že mužstvo to cítí stejně a dobře si uvědomuje, že minulá sezona se nám nepovedla. Liga bude zase vyrovnaná a každý bod bude důležitý," dodal.

K lepšímu hernímu projevu má pomoci upravené kluziště. S renovací mantinelů se zúžilo o tři metry. "Hra se zrychlí, bude i více fyzická. Stačí dva tři rychlé kroky a hráč je od mantinelu před brankou. Pro diváky to bude určitě atraktivnější," věří Růžička.

"Změna to je. Jsou to přece jen tři metry. Sám jsem na tom hrál dlouhou dobu v zámoří, ale snad si kluci rychle zvyknou. Chceme chodit na zimák s tím, že si tu dřinu budeme užívat a bavit se hokejem. Věřím, že herní systém máme postavený na to, aby se u nás hrálo soupeřům hůře," řekl útočník Petr Straka, jenž byl zvolen novým kapitánem po Hüblovi.

Úvodní duel extraligové sezony čeká tým Vervy v pátek, kdy přivítá hokejisty Vítkovic.

Růžička: Máme nejvyšší ambice, nepůjdu do sezony s tím, že chci být předposlední

Zkušený trenér Vladimír Růžička touží po nápravě nepovedené minulé sezony, během níž přišel na střídačku hokejistů Litvínova, aby nahradil odvolaného Vladimíra Országha. Přestože bývalý kouč reprezentace, kterou dovedl ke dvěma titulům mistrů světa (2005 a 2010), převzal mužstvo již před polovinou listopadu, cestu do play off najít nedokázal. V novém ročníku chce nejen do vyřazovacích bojů, ale zaútočit rovnou na mety nejvyšší.

"Chtěli bychom hrát co nejvýše a mít co nejvyšší ambice. Určitě nechceme hrát v dolních patrech. Na druhou stranu máme respekt k týmům okolo, protože všechna mužstva budou kvalitní a liga bude hodně vyrovnaná. Každý bod se bude počítat. Uděláme vše pro to, abychom jich měli co nejvíce a hlavně víc než soupeři," řekl dnes Růžička v rozhovoru s novináři.

S ohledem na poslední sezony Litvínova se mohou úvahy o medailových umístěních jevit jako velmi odvážné, devětapadesátiletý uznávaný kouč si však za nimi stojí.

"Chceme do play off, a tam pak udělat co nejlepší výsledek. Do sezony nepůjdu s tím, že chci být předposlední. Poslední roky tady v Litvínově nebyly dobré, ale jsme si toho všichni dobře vědomi; jak hráči, tak i trenéři. A děláme vše pro to, aby sezona dopadla co nejlépe. Věřím, že hráči půjdou do sezony stejně odhodlaní a na ledě nechají všechno," prohlásil Růžička.

Oproti minulé sezoně pozměnil tréninky. "Hodně se změnily v tom, že jsou určitě ve větší rychlosti a velkém nasazení, což mi v minulé sezoně trošku chybělo. Hráči si na to zvykají. I když vím, že zápasy jsou něco jiného, tak doufám, že momenty z tréninku si přeneseme i do zápasů," přál si kapitán olympijských vítězů z Nagana.

Složení mužstva se mu zamlouvá. "V přípravných zápasech hráči tvrdě pracovali a ukázali, že je v nich velký potenciál, ale zatím se ještě nehraje naostro. V pátek to všechno začíná. Mužstvo prošlo velkou proměnou a uvidíme, jak si povedeme v extralize, ale věřím hráčům, kteří tady jsou. A věřím, že uděláme všechno pro to, abychom hráli co možná nejlépe a vyhrávali, aby litvínovští fanoušci byli spokojení," ujistil Růžička.

Velmi výrazně na něho zapůsobili tři Lotyši, jimiž Verva vyztužila obranu - Janis Jaks, Kristaps Zile a Ralfs Freibergs. "Jsem z těch kluků úplně nadšený. Velmi dobře pracují v tréninku, je vidět, jak jsou pracovití, dělá se s nimi moc dobře. Nechci předbíhat, uvidíme až v zápasech, ale mám z nich vážně dobrý dojem," pochvaloval si Růžička.

"Jsem ale přesvědčený, že všichni nově příchozí hráči skvěle zapadnou do našeho stylu hry. V minulé sezoně jsme ztráceli dobře rozehrané zápasy, ty body nám pak v závěru sezóny chyběly. To chceme změnit," dodal Růžička, jenž chce nejen sbírat body, ale také bavit hrou diváky.

Obraz hry by se měl změnit s ohledem na omlazení týmu i zúžení kluziště na litvínovském stadionu. "Stoprocentně. Mužstvo je poměrně mladé a určitě budeme stavět na rychlosti a věřím, že i větší tvrdosti. Věřím, že malé hřiště pro nás bude velká výhoda. A když pak přijedeme někam na velké kluziště, tak by to tam hráči mohli trošku lépe zvládat," přemítal Růžička.

Z pozice kapitána povede tým nově do boje Petr Straka. Roli převzal po klubové ikoně Viktoru Hüblovi. "Tak nějak to vyplynulo. Jde o hráče, který tady absolvoval celou letní přípravu, zároveň je to ale i hráč, jehož jsem poznal v minulé sezoně. Je to velice pracovitý kluk, který si bere na starost i kabinu. Musíme z toho udělat jednu velkou rodinu, abychom byli všichni jako rodina po sezoně spokojení," uzavřel Růžička.