Litvínov chce po mnoha změnách zpátky do play off

Litvínov - Hokejisté Litvínova ve třech předchozích sezonách extraligy marně hledali cestu do vyřazovacích bojů. Také proto nastaly v klubu rozsáhlé změny. Severočeši věří, že díky okysličení klubového vedení i kádru se do play off zase vrátí. Tak také zní jejich základní cíl, jak avizovali na dnešní tiskové konferenci.

Fotogalerie

"Do nové sezony jdeme se spoustou změn, jimiž chceme dát klubu nový impulz. Proběhly ve vedení klubu, v realizačním týmu, ale i v kádru. Jsem přesvědčený, že hlavně tandem ve složení generální manažer Pavel Hynek a hlavní kouč Vladimír Országh je pro nás tou správnou volbou a společnými silami opět dostaneme klub do vyšších extraligových pater," uvedl předseda klubového představenstva Marek Zouvala, který na této pozici nahradil Jiřího Šlégra. Olympijský vítěz z Nagana ve vedení klubu působil deset let.

"Předně věřím, že extraliga začne, ale hlavně bude důležité, aby se odehrálo co nejvíce zápasů a sezonu jsme také dokončili. A také aby ta opatření povolovala a do hledišť mohlo co nejvíce lidí, i když je to spíš přání. V novém formátu jde 12 týmů do vyřazovacích bojů, naším cílem je dostat se do play off, to je jednoznačné," řekl generální i sportovní ředitel Hynek.

Na straně odchodů jsou jména zkušeného útočníka a dlouholetého kapitána Michala Trávníčka (Ústí nad Labem), obránce Michala Moravčíka (Tappara Tampere) či brankáře Jaroslava Januse. Odešli i cizinci z útoku Edwin Hedberg a Chris Langkow nebo obránce Akim Aliu. Ze sestoupivšího Kladna přišel naopak gólman Denis Godla, obranu vyztuží Kanaďan Aaron Irving ze švédského Örebra, lotyšské duo Uvis Janis Balinskis (Dinamo Riga) a Oskars Cibulskis (Hradec Králové), v útoku jsou novými tvářemi Patrik Zdráhal (Vítkovice) s Martinem Látalem (Pardubice).

"Jsem rád v týmu, který se chce zlepšovat, a chtěl bych pomoci k té cestě nahoru. Rád pomohu v ofenzivě, ale samozřejmě chci hrát především spolehlivě v defenzivě. Podpořit útok první přihrávkou, aby se co nejvíce času strávilo v útočné třetině," prohlásil Irving, jenž byl v roce 2014 draftovaný Nashvillem do NHL, ale dosud ji neokusil.

Podle Hynka ještě skladba týmu není uzavřená. "Koukáme teď na trhu po jednom obránci a do budoucna hledáme centra na první druhou lajnu. Všechny hráče, kteří přicházeli, jsme se snažili smluvně zavázat alespoň na dva roky nebo případně na rok s roční opcí," vysvětlil Hynek.

Ve hře je také angažmá dvaadvacetiletého centra Kristiana Reichela, jenž v polovině června podepsal jako volný hráč v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s Winnipegem. "Co se jeho týká, tak v současné době jsme dohodnutí na podmínkách, ale jediný - a ten největší - zádrhel je pojistka. Poslední měsíc to intenzivně řešíme. Máme týden na dořešení, nemohu ale v tuto chvíli říct, jak to dopadne," přiblížil Hynek.

V přípravě odehráli Litvínovští deset zápasů s bilancí čtyř výher, remízy a pěti porážek. "Příprava splnila účel, i když jsme museli strávit dva týdny v karanténě. Ale dohnali jsme to velmi solidně, tam se není nač vymlouvat," pochvaloval si trenér Országh. "Spousta věcí nám začala fungovat, na některých musíme ještě pracovat. Pro nás je teď nejdůležitější, abychom se dostali na co nejlepší pozici do play off," doplnil Országh.

"Karanténa nás samozřejmě zasáhla, ale kondička už je zpátky, zmákli jsme to a teď už jen dolaďujeme a vyhlížíme první zápas v lize. Věřím, že vykročíme výhrou. Ta změna pod novým koučem je evidentní, systém je úplně jiný, hlavně při napadání. A myslím, že i za kluky mohu říct, že nám to vyhovuje. Hodně se bruslí a napadá, věřím, že to bude přinášet i výsledky," prohlásil útočník Richard Jarůšek.

Rozpočet by měl zůstat podle Zouvaly nezměněný. "Samozřejmě ale musíme vzít v potaz určitá úsporná opatření, která mohou vést k nějakému lehčímu snížení celkového rozpočtu. Nepočítáme ale s jeho snížením o více než dvacet procent. Když mám být konkrétní, tak jsme se vždy dotýkali hranice sta milionů. Můžeme tedy počítat s rozpočtem mezi 70 a 80 miliony," uvedl Zouvala.