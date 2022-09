Litvínov bude v úterý usilovat o první body na ledě neporažených Budějovic

Praha - Soubojem týmů, kterým se zcela rozdílně vydařil vstup do nové sezony, bude v úterý pokračovat hokejová extraliga. V předehrávce 4. kola přivítají neporažené České Budějovice doma Litvínov, který naopak oba zápasy prohrál. Na jihu Čech se ale Vervě daří, v předešlém ročníku tam dvakrát vyhrála.

Trenér Motoru Jaroslav Modrý před startem sezony upozorňoval na velké změny v kádru, jeho svěřenci ale úvod soutěže zvládli na výbornou. Nejprve vyhráli v Třinci a poté doma zdolali Brno. Teď chtějí v dobré hře pokračovat i proti Litvínovu.

"Chceme navázat na to, jak jsme hráli. Není to jen o gólech, ale hlavně o práci, že taháme všichni dopředu dozadu a hrajeme přesně to, co chceme. Plníme do posledního puntíku náš plán, který si řekneme před zápasem, a dokážeme vyhrávat zápasy proti papírově silnějším mančaftům," řekl kapitán Milan Gulaš.

I díky jeho hattricku proti Kometě jsou České Budějovice s nejlepším skóre v čele soutěže. "Dáváme i dost gólů, to mě těší a určitě v tom chceme pokračovat," pochvaloval si šestatřicetiletý útočník.

Litvínovu se vydařila příprava na sezonu, Severočeši vyhráli sedm z devíti zápasů. V extralize ale nejprve prohráli doma s Vítkovicemi a v neděli neuspěli na ledě Sparty. Navíc ve dvou utkáních vstřelili jen dva góly.

"V pátek i proti Spartě byl po dvou třetinách remízový stav. My pak ale dostaneme gól a mně trošku připadá, že se z toho sesypeme," řekl kouč Vladimír Růžička, jehož svěřenci měli přitom proti Pražanům v prvních dvou třetinách navrch.

Převahu však nedokázali vyjádřit gólově, nepomohly jim k tomu ani početní výhody. "Když to tak vezmeme, tak první zápas u nás s Vítkovicemi i se Spartou rozhodly přesilovky. My jsme jich tady měli dost, ale nedáme gól. Soupeř to pak právě v přesilové hře načal, což nakonec rozhodlo. Myslím, že přesilovky nehrajeme dobře, i když se to snažíme vypilovat v tréninkách. Zápas je ale něco trochu jiného. Rozhodují dobré nahrávky a kvalitní střela do brány a hráči před ní. Nám to tam bohužel nespadne," uvedl Růžička.

Zápas začne v 17:30.

Statistické údaje před předehrávkou 4. kola hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice (1.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 2 zápasy/4 body (3 branky + 1 asistence) - Andrej Kudrna, Šimon Stránský oba 2/1 (1+0). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 1,00 obdržená branka na zápas, úspěšnost zákroků 97,72 procenta a jednou udržel čisté konto - Šimon Zajíček 3,03 a 90,77. Zajímavosti: - Motor je po dvou kolech stoprocentně úspěšný. Po páteční výhře v Třinci 2:0 v neděli doma porazil Kometu Brno 6:2. - Verva čeká na první zisk v sezoně. Po páteční domácí prohře s Vítkovicemi 2:3 v neděli podlehla na ledě pražské Sparty 0:3. - Litvínov vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů a v českobudějovické Budvar Areně zvítězil třikrát za sebou. - Útočník Lukáš Pech z Českých Budějovic dnes slaví 39. narozeniny.